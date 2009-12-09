

ديوان لافتات انشداه دفتر - 71

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 15:36

المحور: الادب والفن







ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم - 71

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ثمة من يتسع صدره العريض

لطلقة البشاشة الساحرة

بوجه عتق

يتملى

حرية رحبة

دون أن يطلق

رصاصة

نظرة ساحرة

على رغبة توق عابر

لإخلاء سبيل

-*/

2

على سطح مياه عذبة

رقراقة

تنشأ دوائر فاتنة

مثل إلقاء

حجر العين

بالماء

ينتج عنها دوامات

من الخفق

تدور بها الدوائر

لمد مداك

مهما وقفت تحرس النجوم

من هجوم

بز وغ الفجر

~

أساليبك الملتوية لا تضيف

جرعة

لإرواءعطش

يتضرع لضرع

ذوبان الغدير

ومن نهل سيلان جار- ف

-*/

3

أنا الذي بلغت المنى الشاهق

دون أخذ موعد

مسبق

على طلب غفران

ومن بر

بل تنكبت كامل ذنوبي

في أخمص اندفاعي

وثبتهم إلى جانبي

وحشرتهم في جعبة خطايايا

كجندي مجهول

سقط في معركة جانبية

ووري الثرى

كآفاق على طريق

غير سويّ

~

وعفت نفوسنا

عن قتل الغير

حتى ولو كان مذخراً بندقيته خلق سيء

وبكل عتاد

فاسد

للصراع على الاستحواذ

~

ومن أجل هذا الشر

أترقب في كل لحظة

إطلاق نار

الهلاك القادم

على دنو القصف

ليطرحني أرضا

على حلبات الوغى

ومن بعده

فليأت الطوفان

-*/

4

مثل زقزقة شجية

على منقار عصفور

تتأرجح

على أغصان الشجر

تركت صدحها

يترنم

فوق الأوراق المرتجفة

لحفيف نضج الثمر

-*/

5

عين عوراء

محنية

كاهل النظر

تطل على جدول

ذرف دموع

ينفر

برفات جفن

من التأثر

في برك

تسبح بعبرات

إجهاش بالبكاء

لا يذاع لها سر

-*/

6

أين تضعون إيمانكم

وفي معدة خاوية

تتقلب على جمر

الجوع

مثل طبخ

حلة حجارة

على نار فاغرة فم

حرها

في جوف حارق

لفقر مدقع

-*/

6

وقفنا دقيقة سخط

واحتجاج

على حلبة

خسارة

حقيقة أمرنا

لنعترض على أحكام

قطع دابر

إخلاء سبيلنا

بالفلاة الدولية

-*/

7

إناء من الكريستال النقي

هوى أرضاً

أوعلى وشك

وأنا أنشب أظافري

بين تقصف أرجلي

للريح

لأجمع

أجزاء نفسي المحطمة

في كف

تتخاطفها

هاوية

انكسار نجفة

كانت تضخ بعبقها

الهواء النقي

الذي نرغب ملأه

في أجوافنا

-*/

8

نسائم العليل زفت

ضوع العبق

و بأكاليل عروس

لوردة مرتقبة

في شتاء قارس

~

وعبق متشرد

يدق على الأبواب

يبحث عن ردفتي باب موارب

تراقص مصراعيها

بالهواء الطلق

جيئة وذهاباً

ليلج منها

مع نسيم يتغاوى بشذاه

لتتوارى خلفه

خفقات أفئدتنا

-*/

8

مثل عاتق مرهق

يجاهد

لالتقاط أنفاس

حرجة

للتنفيس

عن حرية

تدور بالرأس

كعتق مؤثر

لرفع شمم أنفة

شعب

تدلى تعسفاً

لصفعة

طأطأة رأس

بالغربة

-*/

9

نخلع مصراع باب

افتراضي

لنلج الرحابة

بين مكان مغلق

وفضاء شاسع

لا يفضي

إلى مخرج

ولا يودي لسبيل

~

ونندرج بسياق

لا يقلنا

إلى هدف

تحرير وطن

من أيدي القتلة

-*/

10

نزعوا ملامس إنسانيتنا

عن أجسادنا

تحت التعذيب

~

وجردونا من خفقات قلوبنا

واندلاع بسمة فرحنا

بين أشداقنا

من الذعر المدني

مع خلجات

سلب إرادتنا

~

وحولونا إلى وحوش ضارية

على أثر صفعة شديدة

سربلتنا بالأصقاع المتوارية

لنكمن في أوكار

خيام الشتات

كالسباع العارية

-*/

11

لولا اليراع

الذي يمسك بالقلم

وبلا مداد

ما نضحت نفوسنا

مثل كل إناء

بما فيه من ثورة

على الظلم

-*/

12

لو افترضنا

عودة رسول

من عالم الغيب

كزائر لهذا العصر

لوجد أن كل حجارة الأرض

لا تكفي لرجم

جميع عاهراتنا

المنتشرة في الظلام

والخارجة كمد لسان الهزء

من مرابع الليل

-

وليشاهد أحدهم

يخزي العين

كل البشر

منهمكين بالجنس

و بلا خطيئة

-*/

13

جولة على حشيش الملاعب

تشير على موهبة

لاعب كرة قدم شهير

برجاحة فكر قدمه

وبالضرب

برفسه من حديد

على الطابة

وهو البارع في تنفيذ الهجمات المرتدة

على أرضية ملعب

يتحصل

على ضربة جزاء

غير صحيحة

كزلة قدم

في ملعب مكتظ بالمتفرجين

ينفجرون بالغيظ

على إضاعة هدف

بلحظة فركشة

-*/

14

لدينا جدائل شعر

نعقدها

لشغف طويل

على طرق غرام

توصلنا بالنهاية

إلى فراش

وصال عابر

~

ولدينا أمل كبير

للانتظارالذي يتحرق

تحت شعلة ضوء

شمعة تتهادى

على نافذة

عشق

يلوح من جديد

~

ونموت من الغيظ

كفراشات غوى

تلقى حتفها

بنيران جواها

-*/

15

تركنا خطاب

ودنا

من السدنة

يلقون بمواعظهم

عن الفضيلة

على أسرة

رزيلة

ويظهرون العشق

وهم في حالة

مواقعة

ومزاولة

ووطء عنيف

-*/

16

تطفو نفوسنا سارحة

فوق عبق

يفوح منك

ودون أن تدري

تلتف برداء

قشعريرة

تساعد عل التنفيس

عما يدور بخلدك

من انتشار ضوع

-*/

17

وضح نهار

مثل هبوط أدراج

صعبة

نحو قبو مظلم

-

وأنت تصطحب معك

دفعة واحدة

دبيب الذعر

كسبب ملح لارتعاد

الفرائص

-*/

18

أحياناً

إذا أمعنت بالنظر

ترى الأفق البعيد

الشاسع

من خلال

حدقة عين

ضيقة

على مداك

-*/

19

وهناك من يشعر

بدبيب العبق

وهو يقع بالقلب

وأنت منتش

وكأنك تهز

وردة يانعة

لترى العجب

-*/

20

حدث بالصدفة

قطار من عبق

يخترق كسهم

عبير

ومن باقات ورد

ضيق

قفص الصدر

ليشجي أنيني

-*/

21

عندما أخذت أرسم

طبيعة صامتة

على الهواء الطلق

مباشرة

مدت لي اللوحة

فرشاتها

وعلى شكل وردة

محلاة

و بكل ألون طيف

الأريج

لتزدهر الطبيعة

-*/

22

مثل كل ذي عاهة

جبار عتي

أقضي حاجتي

على الجدار

~

و أجد نفسي مجبراً

على النضوب

وأشارك بالفت من عضدي

في معارك شغف منتهية

وأقع على الأرض

كمحفظة أسرار مشينة

نشلت مني

وأن لا أبالي

بمكنوناتي

وهي مرمية على الرصيف

يتحاشاها المارة

كي لا يدوسها

بوطء حذاء

يوجع رأس ذكرياتي

-

وفي أن أتبع غانية

تقح بالطريق

وأن أجد نفسي بالصباح

ملقى إلى جوار حائط

صد

لتخترقني

خطوات السابلة

كضربات ترجيحية

على جثمان

عيش

يتحشرج دون أن يلقى حتفه

بدنو منية عاجلة بعد

-*/

23

كنت أسمع

هزيم الرعد

وكيف ترتعد منه

فرائص الطبيعة

حتى كدت أعتقد

بوميض البرق

في سبر

مسمار الضوء

فوق هضاب

الحلكة

الرابضة كالغم بالقلب

-*/

24

أنتظر بفارغ البئر

أن يلقي أحدهم

بحجر

في غوري

ليعكر صفوي

~

والماء في كفي

لأنتفض

وأنا جاف

أبد الدهر

وأتبع ألسنة ممدودة

للعطش

حتى القعر

-*/

25

أن ألملم أطرافي

من بين أجزاء

كسرات الحطام

الملقاة

على الأرض

~

وأن أضع

رجل هنا

وقدم هناك

وأن اضطر لأن أجمع أشلائي

في مقلب نفايات

حياة ناضبة

منتهية الصلاحية



كمال تاجا









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