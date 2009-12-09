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رسالة شكر وتقدير إلى الفريق أحمد قايد صالح


جمال الصغير
الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


رسالة شكر وتقدير إلى الفريق أحمد قايد صالح
على تسمية متحف المركزي للجيش بإسم المرحوم المجاهد "الشاذلي بن جديد
يقول أحد المفكرين وحدنا يمكننا أن نفعل القليل ،معا يمكننا أن نفعل الكثير ويقول أخر الجبل لا يحتاج إلى جبل لكن الأنسان يحتاج إلى إنسان وبالفعل لنا عادة نحن الجزائريون،مهما حصل لنا ومهما حدث، لا ننسوا رجالنا، ولا من يسهر على حمايتنا ودفاع عنا،واليوم أود أن أوجه رسالة تحية وشكر وتقدير ومحبة إلى الفريق أحمد قايد صالح و إلا كل أفراد وزارة الدفاع الوطني على مبادرتهم الرائعة بتسمية المتحف المركزي للجيش بإسم الرئيس السابق لدولة الجزائر والمجاهد المرحوم الشاذلي بن جديد رحمه الله رحمة واسعة
حضرة الفريق
كلما أرى مبادرات من نوع الثقيل من طرفكم أعرف قيمة بلادي وقيمة الرجال الذين يسهرون على خدمة مؤسساتها، روح التضامن الموجودة وطاقة الوفاء من طرفكم يا حضرة الفريق تجعلنا نطمئن على حالة الجزائر،إن عودة المرحوم الشاذلي المجاهد الوافي الخادم، الرحيم ، الوطني، القومي ، ما هو إلا إنجاز كبير ومتعة حقيقية،لأن مبادرات من هذا النوع تعني أن الجزائر لا تنسى رجالها ابدأ ، إنه درس للعرب والعالم كله نحن نجعل من رؤساء الجزائر قدوة وتحفة وذكرى عظيمة، لا أن نتحالف مع الناتو ونقتلهم على المباشر بجنون يدعى ربيع العربي،حضرة الفريق لا تعرف أن إسم الشاذلي على المتحف المركزي للجيش يعتبر إتجاز عند المؤرخين،محبة عند اصدقاء الرئيس المرحوم،هدية عند عائلته،شىء مقدس عند جمال الصغير،مؤسسة الجيش في بلادنا وافكار عصرنتها من طرفكم حضرة الفريق أصبحنا نراها على الواقع ليس من ناحية السلاح والخطط الإستراتجية لحماية الحدود فقط ، وإنما بتفكير العلمي والتاريخ وتأصيل ثقافة مؤسسة الجيش وجعلها مؤسسة عسكرية لكنها مزيج بين الإنسانية ومستوى ثقافي علمي كبير ، كل هذا يجعلنا نصمم حروف تليق بمقامكم حضرة الفريق من أجل أن نشكر مؤسستنا مؤسسة الشعب التي وضعت لحمايته .



حضرة الفريق
إن خروج جيشنا العظيم من التسيير التقليدي إلى التطور التكنولوجي وإحترافية في التعامل ما هو إلا بقدرة رجال الجيش وعلى رأسهم حضرة الفريق أحمد قايد صالح أنا أخاطبك من حي شعبي فقير موجود في سيدي بلعباس، الذي لم أجد فيه ولا مواطن يقول عكس كلامي،حينما يتفق المواطن المسكين والغني والمتوسط وحتى الفقير الدي ممكن يعيش تحت الصفر على أن جيشنا مؤسسة عظيمة وكبيرة والحمد الله ما يقدم الجيش هو على أرض الواقع وليس حقائق تحتاج إلى أدلة فهذا إنجاز عظيم،حينما يفتقد المؤروخين مؤسسات دولة التي لم تحمل إسم المجاهدين والشهداء بعد ، الكثير منهم يحزن ويطالب تكرارا و مرارا وزارة المجاهدين أن تقسم هذه المبادرة على مؤسسات الدولة، ومرة واحدة يخلد المرحوم الشادلي على متحف المركزي للجيش هذا أمر عظيم جدا،أنا واثق أن من يهتم بسيرة الشهداء والمجاهدين سيفرح كثيرا على هذا التخليد.
في النهاية
حضرة الفريق أحمد قايد صالح إن دوركم الفعال وبعدكم على السياسة،وإنتباهكم لجيش وعصرنته ، هو بمثابة إحترافية كبيرة ، وأتمنى أن تستمر مبادرات تسمية مؤسسات الجيش بقيادات تاريخية أخرى وأيام دراسية لتكريم عطاء الرجال وشرفهم وحبهم للجزائر وتضيحتهم من اجل وطننا الغالي .
جمال الصغير
Djamel.sghier@gmail.com





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جمال الصغير

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جمال الصغير - رسالة شكر وتقدير إلى الفريق أحمد قايد صالح