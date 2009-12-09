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غربة الأنسان(همسات فكر120)


عزيز الخزرجي
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:22
المحور: الادب والفن
    


همسات فكر(120)
غربة الأنسان:
لا أحد يعلم حقيقتك؛ لا أحد يعلم خبايا نفسكَ؛ معاناتكَ؛ معركتكَ آلخاصّة مع آلحياة؛ ما آلذي هزّ كيانكَ و زعزعَ أمانكَ و قَتَلَ عفويَّتِكَ؛ لا أحد يعرفُ كمْ كافحتَ و تألمتَ لوحدك؛ و كمْ خسرتَ؛ و كمْ صبرتَ؛ لا أحد يعلمُ منْ أنتَ حقاًّ غير الله تعالى, فإجعله أنيسكَ الوحيد في غربتكَ هذه!
عزيز الخزرجي
مُفكّر كونيّ
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عزيز الخزرجي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عزيز الخزرجي - غربة الأنسان(همسات فكر120)