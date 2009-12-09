

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 23:22

المحور: الادب والفن









همسات فكر(120)

غربة الأنسان:

لا أحد يعلم حقيقتك؛ لا أحد يعلم خبايا نفسكَ؛ معاناتكَ؛ معركتكَ آلخاصّة مع آلحياة؛ ما آلذي هزّ كيانكَ و زعزعَ أمانكَ و قَتَلَ عفويَّتِكَ؛ لا أحد يعرفُ كمْ كافحتَ و تألمتَ لوحدك؛ و كمْ خسرتَ؛ و كمْ صبرتَ؛ لا أحد يعلمُ منْ أنتَ حقاًّ غير الله تعالى, فإجعله أنيسكَ الوحيد في غربتكَ هذه!

عزيز الخزرجي

مُفكّر كونيّ

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