أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الله السكوتي - وجه ظالم وصوت مظلوم، كلها براس ابو جاسم


اخر الافلام











المزيد.....

وجه ظالم وصوت مظلوم، كلها براس ابو جاسم


عبد الله السكوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هواء في شبك
(وجه ظالم وصوت مظلوم، كلها ابراس ابو جاسم)
هذه مرأة شكت زوجها الى القاضي، وكان صوتها من اجمل الاصوات، فتودد القاضي اليها لجمال صوتها، وحسب ان ماتحت النقاب اجمل بكثير، انتبه الزوج الى اعجاب القاضي بصوتها، وانه سيخسر القضية، فقال للقاضي: سيدي القاضي مرها كي ترفع النقاب عن وجهها، فرفعت النقاب فاذا هي قبيحة دميمة، فقال لها القاضي: قبحك الله وجه ظالم وصوت مظلوم، فذهب قوله مثلا، لكننا ونتيجة لتشابه الحجج لم نعد نعلم من منهم الظالم ومن منهم المظلوم، ولانستطيع ان نأمرهم ليرفعوا الاقنعة، لان سلطات الشعب محدودة وابتلي بالاصوات المندسة والعملاء، من قبل كان الثوري يعجب الجميع، اما الآن فالثوري هو الذي يستطيع ان يضع الجميع في جيبه، ويخرج من كل ممارسة ديمقراطية بمكسب جديد، وليس بجرح جديد كما كان يحدث في السابق، وكل هذا يحدث لان الشعب لم يفرز الاصوات بشكل حقيقي، الدين صار شوكة في افواه الناس، لانهم ببساطة لم يفصلوا بين الدين والمتدين، اي واحد ينادي بالدين يهرول خلفه الملايين، هكذا لن يستقر البلد ولايمكن ان يحكم الشعب نفسه، يا اخوان الله يسمعكم بدون واسطة، دينكم مع الله، اتركوا العمائم واتركوا هؤلاء الذين دمروا البلد، وتصرفوا بهدوء ودون حماوة.
لايمكن ان يكون قتل المتظاهرين بفعل فاعل واحد، وحتى ان كان بفعل هذا الفاعل، الم يكن من واجب الحكومة حماية المتظاهرين، ام ان عين السخط تبدي المساويا، وعين الرضا تكون كليلة عن كل عيب، المتظاهر غير المسيس هو الذي يستحق ان يقال عنه (متظاهر)، اما اتباع الكتل السياسية فهؤلاء يمثلون القاعدة التي وضعت القتلة على سدة الحكم من اين ماكانوا دون استثناءات ومراء، جميع المشاركين في حكم العراق الآن وجميع النواب من الذين لم يقدم احدهم استقالته نتيجة الفساد الذي صار ماركتهم المسجلة، هؤلاء اشتركوا بقتل العراق والعراقيين، من يحاول ان يكون صاحب ثوب ابيض عليه ان يخرج من حكومة اللصوص هذه ومجلس نواب اللصوص هذا، مرتباتهم الخيالية تجعل منهم لصوصا مهما ادعوا النزاهة، واملاكهم وارصدتهم تكفي ان يكونوا لصوصا، نائب يسرق الاموال المخصصة لحمايته ويأتي بعددهم من قوات الجيش ، يتبرع بهم رئيس الحكومة، عن اية مهزلة نتكلم واية تظاهرات تستطيع علاج هؤلاء، اتحدى كل المشاركين في الانتخابات ان كانوا حصدوا اصواتهم بشرف، اغلب القوائم تزور وحسب نفوذ الكتلة او الحزب، والناس تخاف وترتعش، انا شاهدت هذا بعيني، وكنت ابتعد حين يقدمون زملائي للعمل في فترة الانتخابات كمراقبين، لانهم يتعرضون للتهديد والضغط، ومهما كانت المنطقة اكثر شعبية كان التزوير اكثر في الاصوات، ويصل الامر الى القوة وتمزيق القوائم الانتخابية، جميعهم ذمتهم مشكولة، لانهم زوروا الانتخابات منذ اليوم الاول لها واستمر مسلسل التزوير، هؤلاء علاجهم الكي، لانهم ذبوها كلها ابراس ابو جاسم.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد الله السكوتي

إجمالي القراءات: 607,870
المقالات المنشورة: 361
- حرامي ايحلّف المبيوك
- اشلون ابعركة الخطار والجار
- هاي عله راسي
- ( سألوا البغل منو ابوك؟ كالهم الحصان خالي)
- العكرب دواها اليمني
- نكاح البزازين .. الفوك ايبغج والجوّه ايبغج
- سجل الكلجيّهْ
- ترس .. ترس.. انترست اذنهْ
- بيش حسبت الابوذيهْ
- عبد دوحي والشعائر الحسينية
- يمّه هاي وين، ذيج وين
- تعليمات لقتل الصحفيين
- نعال عابر القارات
- ادبسز لوغيّهْ
- هاي العمامة الطايفه.. والروج يدفع بيها... سيد ذيب راعيها
- لو ردت حظك يميل، اشتري ازناد وسبيل
- عدما خلص العرس
- الشيخ الطنطل
- خرزات اعليوه .. حكومة داعشية في رمضان
- اجتك مالت بيت ادخيّل

المزيد.....


أخبار عامة
- الرقة.. ما سبب أهمية "عاصمة داعش" وماذا سينتج عن ا ...
- محمد بن راشد: العالم تغير ومن يريد أن يغلق على نفسه هو الخاس ...
- حكومة الوفاق الوطني تعتبر -الحرس الوطني- في طرابلس خارجا عن ...
- نتنياهو يؤكد أهمية لقائه المرتقب بترامب
- الوكالة التونسية: تونسيون يقاتلون في -الحرس القومي العربي- ل ...
- واشنطن: سنعتمد استراتيجية لردع كوريا الشمالية
- بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة ب ...
- لجنة القيم بمجلس النواب المصري توصي بإسقاط عضوية أنور السادا ...
- بوديموس يجدد الثقة في زعيمه بابلو إيغليسياس
- -تحرير الشام- أحدث نسخ تنظيم القاعدة في سوريا

المزيد.....
كتب ودراسات
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الله السكوتي - وجه ظالم وصوت مظلوم، كلها براس ابو جاسم