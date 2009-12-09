

عبد الله السكوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 20:35

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هواء في شبك

(وجه ظالم وصوت مظلوم، كلها ابراس ابو جاسم)

هذه مرأة شكت زوجها الى القاضي، وكان صوتها من اجمل الاصوات، فتودد القاضي اليها لجمال صوتها، وحسب ان ماتحت النقاب اجمل بكثير، انتبه الزوج الى اعجاب القاضي بصوتها، وانه سيخسر القضية، فقال للقاضي: سيدي القاضي مرها كي ترفع النقاب عن وجهها، فرفعت النقاب فاذا هي قبيحة دميمة، فقال لها القاضي: قبحك الله وجه ظالم وصوت مظلوم، فذهب قوله مثلا، لكننا ونتيجة لتشابه الحجج لم نعد نعلم من منهم الظالم ومن منهم المظلوم، ولانستطيع ان نأمرهم ليرفعوا الاقنعة، لان سلطات الشعب محدودة وابتلي بالاصوات المندسة والعملاء، من قبل كان الثوري يعجب الجميع، اما الآن فالثوري هو الذي يستطيع ان يضع الجميع في جيبه، ويخرج من كل ممارسة ديمقراطية بمكسب جديد، وليس بجرح جديد كما كان يحدث في السابق، وكل هذا يحدث لان الشعب لم يفرز الاصوات بشكل حقيقي، الدين صار شوكة في افواه الناس، لانهم ببساطة لم يفصلوا بين الدين والمتدين، اي واحد ينادي بالدين يهرول خلفه الملايين، هكذا لن يستقر البلد ولايمكن ان يحكم الشعب نفسه، يا اخوان الله يسمعكم بدون واسطة، دينكم مع الله، اتركوا العمائم واتركوا هؤلاء الذين دمروا البلد، وتصرفوا بهدوء ودون حماوة.

لايمكن ان يكون قتل المتظاهرين بفعل فاعل واحد، وحتى ان كان بفعل هذا الفاعل، الم يكن من واجب الحكومة حماية المتظاهرين، ام ان عين السخط تبدي المساويا، وعين الرضا تكون كليلة عن كل عيب، المتظاهر غير المسيس هو الذي يستحق ان يقال عنه (متظاهر)، اما اتباع الكتل السياسية فهؤلاء يمثلون القاعدة التي وضعت القتلة على سدة الحكم من اين ماكانوا دون استثناءات ومراء، جميع المشاركين في حكم العراق الآن وجميع النواب من الذين لم يقدم احدهم استقالته نتيجة الفساد الذي صار ماركتهم المسجلة، هؤلاء اشتركوا بقتل العراق والعراقيين، من يحاول ان يكون صاحب ثوب ابيض عليه ان يخرج من حكومة اللصوص هذه ومجلس نواب اللصوص هذا، مرتباتهم الخيالية تجعل منهم لصوصا مهما ادعوا النزاهة، واملاكهم وارصدتهم تكفي ان يكونوا لصوصا، نائب يسرق الاموال المخصصة لحمايته ويأتي بعددهم من قوات الجيش ، يتبرع بهم رئيس الحكومة، عن اية مهزلة نتكلم واية تظاهرات تستطيع علاج هؤلاء، اتحدى كل المشاركين في الانتخابات ان كانوا حصدوا اصواتهم بشرف، اغلب القوائم تزور وحسب نفوذ الكتلة او الحزب، والناس تخاف وترتعش، انا شاهدت هذا بعيني، وكنت ابتعد حين يقدمون زملائي للعمل في فترة الانتخابات كمراقبين، لانهم يتعرضون للتهديد والضغط، ومهما كانت المنطقة اكثر شعبية كان التزوير اكثر في الاصوات، ويصل الامر الى القوة وتمزيق القوائم الانتخابية، جميعهم ذمتهم مشكولة، لانهم زوروا الانتخابات منذ اليوم الاول لها واستمر مسلسل التزوير، هؤلاء علاجهم الكي، لانهم ذبوها كلها ابراس ابو جاسم.