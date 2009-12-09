

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 00:45

المحور: الادب والفن









أن تنتقد صديقاً لا يعني أنك في حربٍ ضروسٍ معه .و أن تعاتب زميلاً على تقصيره في أداء واجبٍ لا يعني أنك تفتح معه جبهةً .

و أن تنصح أخاً أو صديقاً لخذلانه في موقفٍ لم يكن يقظاً بما فيه الكفاية ، أو تختلف معه في وجهة نظرٍ حول موضوعٍ معينٍ ليس لأنك تراه صغير العقل ، أو أقل منك شأناً .



أقبل إليَّ شاكياً من صاحبٍ يجمعهما باعٌ طويلٌ من العشرة - و منذ عقودٍ – يأكله الأسف على ما كانت تربطها علاقةٌ وطيدةٌ دون أن يعرف حقيقته كما هو عليها .



افترقا لمدة ما يقارب عقدين ، خلالها طرأت على حياتهما الكثير .

و شاءت الظروف أن يلتقيا ثانيةً في زمنٍ كله رعبٌ و فزعٌ .



تحادثا كسابق عهدهما في أمورٍ خاصةٍ بهما و كما تخص الآخرين .

و يدور بينهما حوار سياسيٌّ في أغلب أيام الأسبوع بشأن الوطن و الوطنية .

كما كانا يتناقشان كثيراً فيما يخص الأحزاب و التنظيمات من حيث النضال و الأهداف و التبعية و .... الخ



يوماً بعد يومٍ كان يرى من صاحبه رزمةً من المفاجآت التي لم يكن يتوقعها منه البتة .

إلا أن ضاق به ذرعاً ، فلم يعد يحتمل غلاظته ، و تصرفاته الفظة ...

حتى لمجرد إبداء الرأي في مسألةٍ ذوقيةٍ بسيطةٍ تنتفخ أوداجه ، و يزمجر غاضباً ، ثم يقاطعه أياماً و شهوراً – علماً أن الأمور الذوقية نفسيةٌ منبعها لا إراديةٌ ، و لا دخل للإنسان في صنع معاييرها ، أو تحديد مسار ميوله و رغباته تجاهها .

و قد أثبت علماء النفس و المختصون أنه : ( لاجدال في الذوق ) .

إعجابك مثلاً بلونٍ دون غيره من الألوان أنت نفسك تجهل تفسير ذلك الإعجاب ، أو سبب هذا الميل .

فأنت تحب هذا اللون و انتهى . و لا أجوبة لكيف و متى و لماذا ؟!



أما صاحبه فكان يحاسبه على ذوقه الخاص الذي لا دخل له في وجوده ، و ذلك بعد جدالٍ عقيمٍ في أمرٍ ليس بمقدوره ، أو أي شخصٍ غيره بتغيير هذه الحقيقة أو إجراء أي تعديلٍ عليها و لو قيد أنملةٍ .

و تبدأ المقاطعة من جديدٍ لتستمر طويلاً .

هذا كان في أبسط القضايا التي لا تقبل الجدال ، فكيف بالمسائل الفكرية و العقائدية و التوجهات الدينية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي لا يمكن فهمها ، أو التفاهم عليها إلا بالحوار البناء ، و المناقشة الهادئة ، وتقبل الرأي الآخر ؟!



بدابةٌ سيئةٌ تلمسها صاحبه منه في تعامله معه و الآخرين على السواء ، حينما انقشع الضباب فبدا واضحاً كيف أنه يهجم عليه و على غيره ، و ينهال عليهم بكيلٍ من الاتهامات التي لا تمت للحقيقة بصلةٍ لمجرد أنه لم يحصل منهم على ما يريد .......

تعامله بات نفعياً ضيقاً ، و بانتقائيةٍ سمجةٍ يخرق قواعد اللعبة .

تارةً يرفع من مقامك رفعاً خرافياً مما لست فيه ...

أو يقذف بك إلى الهاوية بركلاتٍ شرسةٍ تقطر حقداً و كراهيةً ، بعد أن مرغ أنفك في الطين ، فمسح بك الأرض بعدها .. و دون أن تكون أهلاً لذلك ، أو تستحق هذه العقوبة المغرضة ، سيما أنك لم تسيء إليه ، أو تلحق به الأذى ( فكل شيءٍ يقيسه حسب مصالحه ) .



يضع نفسه و عائلته مع الماضي الذي يخصهم داخل صندوقٍ حديديٍّ ، يقفله و يرفعه عالياً كأيقونةٍ مع التحذير : ( ممنوع الاقتراب و التقرب ) .

له حصة الأسد في العلم و المعرفة و النزاهة و الوطنية و الإخلاص ، و في مهنته عبقريٌّ ، و أولاده ورثوا منه العبقرية ذاتها ، فلا أحد من أقرانهم و زملائهم يضاهيهم في أي أمرٍ ، حتى إن كان تحصيلهم الدراسيُّ أفضل من حصيلة أولاده ، و نالوا شهاداتٍ أعلى من شهاداتهم ، و نادراً المدرسون من أولاده يتعلمون .

هو و عائلته الأفضل دائماً و الأنقى ، و ماضيهم ناصع البياض ... فلا ذرة غبارٍ تلوثه ( حسب زعمه ، و بلسانه دائماً ) .



مدَّاحٌ من الطراز الأول ، و هجَّاءٌ في البراعة لا يشق له غبارٌ ، نبوغه في النفاق رفيعٌ جداً فلا يبدو عارياً إلا لمن عاشره بعمقٍ ، و يملك نظرةً ثاقبةً !!!

تناقضٌ صارخٌ بين أقواله و ما يفعله !

أسلوبه تعسفيٌّ فظٌ ، مزاجيُّ حتى مع فلذات أكباده الذين يرزحون تحت رعايته المتعجرفة .



يضيف صاحبه : ( يصعقني أسلوبه المقزز الذي سئمت منه ، لا أريد صحبته بعد الآن ، و لا رغبة لي في ديمومة عشرته .....)



صفةٌ واحدةٌ من هذه المنكرات بمفردها مرضٌ ، فكيف إذا اجتمعت كلها في شخصٍ واحدٍ دفعةً واحدةً ؟!!!

لعمري إنه أعظم درجات الجنون ، و أخطر حالةٍ يستهام بها الإنسان !!