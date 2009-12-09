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حلم


عدنان الزيادي
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 08:54
المحور: الادب والفن
    


حلــــــم




جرّاءَ خوفٍ
ولشئٍ ما سيحدثُ قبل هبوبٍ لا فكاكَ منه ,
تداعينَ حارساتُ الماءِ الى مجلسهنَّ عند الجرفِ العالي لذاكرةِ النُّحَام
عاقداتٍ العزمَ على منحِ المراتبِ العليا لأوائلِ الغرقى ,ممن تدرَّجوا في قراءةِ ما انكَتَبَ على الماء
وكتابةِ ما يلقيه على أسماعهم ماءٌ سيمرُّ تحت القناطر
وبذا يتمُّ الحفظ
ولا يُستبدلُ الماءُ بمرأى مراكبَ غارقةٍ في لوحةِ الرَّسام


العذراوات
حاملاتُ الجِّرار
المتنقلات من نهرٍ الى نهرٍ
جعلنَ من السهلِ على الأغنياتِ أن تبوحَ بأسرارهنَّ الى نخلٍ يحتشدُ مع ظلالهِ لإصغاءٍ يُوجعكَ أيها الحالم

ثمَّ
ثملاً
في غروبِ العائدينَ برفقةِ ما عثروا عليه بين شقوقِ الأرضِ فعادوا يتأبطونه كهدايا الى غدٍ يشبُّ على ما يقوله يومهم .
أسعى اليك أيها الصفصاف الحاني
وأنتَ تختتمُ النهارَ آخذاً معك ظلكَ الى الجهةِ المعلومةِ مِنَ ليلٍ يحومُ بجلدِ ثعلب
وفي مسعايَ أتعثَّرُ فتجرحني منافٍ نصبتها لي مكيدةُ مستوطنٍ لمستوطن
ومحظوظٌ مَنْ سيعثرُ على مستحاثاتهِ في مَقيلٍ شرَّعهُ الصيف
لكي تحلُمَ في نهارٍ بعيدٍ
وأنت تحتَ شجرةٍ تأتيكَ باليخضورِ الى نعاسكَ
شجرةٍ يمكنُ أن تحلُم بها
جذورها تمشي معك
عندما تمشي
ولا تُفارِقُك .

وبذا أيضا
سأحميها مِنَ النسيان
قاصّاً على الرياحِ مناحاتِ أُمَّهاتٍ
بأصواتِ طيورٍ وحركاتِ عشبٍ مُداهمٍ بخوفٍ سيطولُ في البرية





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عدنان الزيادي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عدنان الزيادي - حلم