

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 00:40

المحور: سيرة ذاتية









يَا أَنَا ! أَنَا أَنْتِ ! ..

مَاذَا أنْتَفِعُ لَوْ رَبِحْتُ العَالَمَ كُلَّهُ وَ ..

خَسِرْتُكِ أَنْتِ ! ..

يَا أَنَا ! نَفْسِي أَنْتِ ! ..

وَأَيُّ عَالَمٍ هَذَا الذِي دُونَكِ أَنْتِ ..

سَأَرْبَحُ ..

وَعَالَمِي أَنْتِ ! ..

يَا أَنَا ! حَيَاتِي أَنْتِ ! ..

مَا أغْرَبَ عَالَمِي ..

مَا أَوْهَنَ بَيْتِي ! ..

يَا أَنَا ! أَنَا أَنْتِ ! ..

مَا أَغْرَبَ عَالَمي ..

وَمَا أَسْهَلَ مَوْتِي ! ..

إِنْ أَنْتِ ..

عَنِّي غِبْتِ ..

وَأَنْتِ ..

اليَوْمَ قَرَّرْتِ ..

فَهَلَّا قَبْلَ إِفْنَائِي ..

فَكَّرْتِ ..

تَأَمَّلْتِ ! ..

وَتَرَاجَعْتِ ..

فَفَنَائِي يَعْنِي فَنَاءَكِ أَنْتِ ..

أَمْ نَسَيْتِ ..

أَنَّكِ بِالأَمْسِ القَرِيبِ ..

حَكَمْتِ ..

وَأَبَيْتِ ..

إِلَّا أَنْ أَكُونَ أَنَا ..

نُسْخَةً مِنْكِ ..

أَنْتِ ! ..

وَهَا أَنَا أَكُونُ ..

فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ..

أَنْتِ ! ..

حَتَّى عَجَزْتُ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنِي ..

أَنَا ..

وَبَيْنَكِ ..

أَنْتِ ! ..

الرَّحْمَة !! ..

أُحِبُّكِ ..

أَفْتَقِدُ نَفْسِي ..

أفْتَقِدُكِ ..

أَنْتِ ! ..