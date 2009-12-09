أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - حسام جاسم - المساواة بين الجنسين في ظل الصراع الطبقي
Len= 3578


اخر الافلام











المزيد.....

المساواة بين الجنسين في ظل الصراع الطبقي


حسام جاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 23:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


أخذ وقتا ليس بكافي أو مشبع بالشر
يفكر جديا في الانتقام و يفند فكرته عندما يراها
ملمس لحيته غير واقعيه على جانبي الوجه تتجمع فقط لإرضاء رجولة المجتمع
من المنطق الواعي للمجتمع أن يكون جميع أفراده رجال فالرجوله اسمى المعاني التي تتغلب على عقولهم
لم تدرك الإناث تلك الحقيقه أو أنها أدركتها و توافق أن تكون انثى بصفات رجوليه
إبداع الإناث يسلب منها باسم الرجل ليطلق عليها (مسترجله) أن كان مجال الإبداع لا يعجب فئة غالبه من المجتمع أو يطلق عليها( زلمه/ بالف رجل ) ان كانت تسير بشجاعه مرضيه للمجتمع فالشجاعه بالبوح للذكور فقط فحتى الأنثى أن حملت تلك الصفه يجب أن تحمل معها صفه الذكوره .
لا قيمه حقيقية للإناث دون صفات ذكوريه
قد يعاند البعض هذة الفكرة لكنها حقيقه تهرب منها الأنثى بمساحيق التجميل و البودرة و ملابس قصيرة و ميوعه و دلع و مشي خفيف لتعزز انوثتها الكاذبة و يرافقها بهذة الأكاذيب مجتمع منافق لم يعلم أن قيمتها الحقيقيه في المساواة مع الرجل و التصرف كإنسان و ليس كجسد فقط .
أو قد تتغطى و تطل للمجتمع بعيون من خلف خيام سوداء لتحقق احترامها بعيونهم و تعزز انوثتها كما يرون الانوثه في منظورهم .
فالتصرفات جميعا ليست أنثوية بقدر ما هي كبتيه و جاهله للذات .
و كذلك العكس للرجوله فالتصرفات أيضا ليست سوى ترسبات تربيه مجتمعيه و تترسخ منذ الطفوله من قبل الأب و الأم معا في الأسرة و كذلك من الأستاذ و المعلمة في المدرسه
كلنا هكذا و هم هكذا
و هذة صفاتنا و هذة عقولنا
تتشارك الغالبية العظمى فيها و ينبذ المفكرون بعقولهم و قلوبهم منها إلى كوكب زحل أو خارج المجموعه اللانسانية !!!!
تجمعت الآراء السائده في ذات السياق داخل عقله فاقرانه من الرجال في مدينته يحملون هذة الآراء و تطبق على ارتباطاتهم العاطفيه
الحركات و الممشى و نظرة العيون ذاتها التي فعلها الآلاف الرجال المتظاهرين برجولتهم و فعلتها ايضا النساء المغيبـات طوعا بانوثتهن السائده كذلك في تلك المدينه .

كلنا واحد و نحمل الرجوله ذاتها لماذا خانت حبي لها مع رجل آخر ؟!!!
كرر هذة الجمله مرارا و صراعا تمثل بموجه غضب فقلد طارت من يديه فتاه تحمل انوثه المجتمع السائد لم يكن يجمعهم اختلاف أو رأي معارض كلاهما يعرف حقوقه و واجباته منذ الطفولة المبكرة .
لم يتعرف بفتاة ذات انوثه تعارض المجتمع أو على الأقل تعارض انوثتها العقليه مع تلك المدينه .
كلهن متشابهات جميع بصماتهن تنتمي لأصبع واحد تختلف تسميته يسمى موضه أو ثقافه أو رجعيه أو دينيه أو متدنيه !!!
تشابهت الانوثه العلمانيه مع الانوثه الدينيه و المختلف عنها يسمى شاذ
انتهى الأمر و وضعت النقاط ذاتها لتعلن نهايه التفكير .
منذ طفولتي لم تعني لي الذكورة أو الانوثه شيئا ذو قيمه لتقييم البشر كنت أبحث فقط عن الجوهر الحقيقي للإنسان و تعامله الصادق لقراراته في الحياه .
لم أنصنف البشر على أساس ميولهم الجنسيه لكنني صنفتهم بمقياس بدائي و منقرض حاليا يسمى مقياس الميول العقليه !!!
انظر الى عيونهم بصمت و اتعامل معهم بطبيعتي الانسانيه لم أكن ذو تركيز على أعضائهم التناسلية لاميز من منهم ذكر أو أنثى
تتباعد صورهم و انسى أشكال وجوههم و جنسهم و جنسيتهم لكنني أتذكر جيدا أفكارهم و صدق تعاملهم الإنساني .

تعثرت طموحاته و لم يعد ذاكرا اي منهم انسان
هو أم هي ..... ؟!!!
اندمجت صلات الفوارق بينهم و اكتشف مدى غباء الصفات المتوارثه التي تعطي إمتيازات عاليه لمجرد امتلاك عضو بايلوجي مختلف .
تفكيره أصبح أكثر اقترابا و عمقا من الحقيقه و اكتشف زيف الثنائيات و التناقضات المره الذي يتم تحليتها بالأسلوب و الطرح و التخويف و الرغبه لكنها تبقى كما هي مهما تم تجميلها فهي ليست مصنع للتجميل .
تحركت المياة الراكدة و انفجر المستنقع الغامق .
تحرك في الشارع و مضى ينظر فسقطت كل الستائر أمامه التي حددت حتى طريقه سيره العام .
لم يحتمل رؤية القيم الصادقه روحا و عقلا و جسدا
قام فوق كرسي و تدلى على رأسه حبلا فحقق انتصاره لنفسه و دفع الكرسي فسقط بالعا لسانه بصدق لأول مرة !!!!
و ما زالت منى تغير الرجال أسبوعيا كتغيير البودره و ظلال الجفون الناعسه لينعس العراق معها و ينسى كرامة التحرير .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حسام جاسم

إجمالي القراءات: 263,516
المقالات المنشورة: 80
- الحب وجهة نظر طفولية
- ثقافة الانفصام
- مرض (الخوف من الابداع )
- الراقصه و المطبخ
- عين الله
- آخرة جديده
- اخلاء سبيل للهواء
- اسطورة اجدادي ينتظرها احفادي ( ولم يتعظ )
- الصداقة الفكرية
- سبات المراقبة
- النوم فوق سلالم المنتصف
- صلاة خائفه
- حقائب حياة
- عجوز الشارع القديم
- الرقص مع الملائكه
- انا .....الشمس....فيروز
- معتقدات طفولية مع القلم الاحمر
- هاشتاك فيسبوكي
- حركات مروريه
- جنسياسية او فصل الجنس عن السياسة

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- بوفراشن تبرز ببيروت تجربة المرأة المغربية الرائدة في المجال ...
- عدد المشتغلات بالجماعات المحلية يتجاوز 57 ألف امرأة
- قديروف: حظر ارتداء الحجاب خطوة قاتلة للمجتمع الروسي
- هذه انتخابات نقابة الصحافيين… فأين الصحافيات؟
- تحت دير كاثوليكي في إيرلندا.. اكتشاف جثث 800 طفل من أمهات أن ...
- بين الوثيقة والكلمة المنطوقة: أسيرات الطلاق الشفهي
- بعد اغتصاب داعش للإيزيديات.. الأمم المتحدة تصدر هذا القرار
- جيش جنوب السودان يعتقل 4 من عناصره بتهمة اغتصاب جماعي
- رويترز: إدارة ترامب تبحث فصل النساء عن الأطفال على حدود المك ...
- جين فوندا تكشف عن تعرضها للاغتصاب والانتهاك الجنسي في طفولته ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن / أميرة المصري
- قد تنتهي الحرب على النساء إذا حررنا الرجال جنسيًا / مارجريت كورفيد
- حركة النساء، الاستقلال الذاتي، وسلطة إعادة الإنتاج / سيلفيا فديريتشي
- المرأة السّورية بين القانون، والعرف / نادية خلوف
- النساء والفقر في زمن العولمة / فرانسين مستروم
- تحرر النساء بين المفهومين الليبرالي والماركسي / اليسار الثوري في مصر
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - حسام جاسم - المساواة بين الجنسين في ظل الصراع الطبقي