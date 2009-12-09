

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:36

المحور: الادب والفن









الشعر متنفس الشاعر في قصيدة

"لعل الشعر يختتم"

عبد القادر دياب

هناك قاعدة تقول: "أن متنفس الإنسان يكون من خلال التوجه إلى، المرأة، الطبيعة، الكتابة، الثورة، والشاعر "عبد القادر دياب" يؤكد هذه القاعدة، فهو يفرغ همومه من خلال الكتابة، فهو كشاعر يجد في القصائد ملجأ له، يستطيع من خلالها أن يخلص ذاته مما تحمله من ضغط، وأيضا يقدم للمتلقي/المخاطب مادة شعرية راقية.

فهو من خلال الكتابة يشعرنا نحن المتلقين بأننا أهله/اصدقاؤه/ أقرباؤه، دائما عندما يتحدث الإنسان عن هممه بالتأكيد يكون هذا الحديث إلى أقرب الناس عليه، وهذا ما فعله الشاعر، جعلنا نحن المتلقين/القراء أقرب الناس عليه، لهذا علينا أن نتوقف قليلا عما كتبه لنا من شعر، لنجد ما فيه من تألق.

هناك حالة من الصراع بين الواقع والكتابة، وكأنهما النار والماء، الليل والنهار، السواد والبياض، وهذا ما اعطا القصيدة الحيوية، فهي متحركة وليست ثابتة، فهناك مجموعة من الافعال تؤكد حيوية القصيدة وحركتها: "يضطرم، مرتحلا، يسعى، يجلو، مورده، مسكنه، تسكن، ترتقي، تسقي، دام، تشفي، تنثر، تحصدها، تبتسم، ستشفى، سابحة، تزور، يسعى، يرتسم، يعدو" كل هذه الافعال تعطي حيوية وحركة القصيدة، فالأفعال وحدها كافية لتؤكد حالة الحركة والصراع الكامن فيها، وإذا ما قارنا بين الأفعال الجميلة والقاسية ستكون الغلبة للجميلة، وهذا يشير غلى حالة الأمل التي يحملها الشاعر، فهو رغم ما يستخدمه من ألفاظ سوداء/قاسية إلا أن الأمل كان حاضرا من خلال كثرة الأفعال البيضاء.

أعتقد أن الشاعر ازعجنا عندما بدأ قصيدته بلفظ " جف" فهذه البداية تحمل القسوة، ونحن في أمس الحاجة إلى الفرح، إلى البدايات الجميلة، ولكنه عندما وضع بقية الأفعال الأخرى استطاع أن يجذبنا إلى القصيدة ويجعلنا ندخل فيها وإلى روحها.

سنحاول تبيان حالة الصراع والتي تكمن في العديد من الأبيات، فهناك هذه الحالة: "

" جفّ الفؤادُ فباتَ الحزْنُ يضْطرمُ" هذه الحالة أوجد لها الشاعر من يعدلها من خلال:

" ها أصْبحَ الشعْر ملهاة لأنفسنا يجْلو الهموم بأشعار بها السأم" فحالة التوازن حاضرة، فكل مشهد/حدث صعب، يقابله مشهد/حدث مريح، يهدئ الشاعر والمتلقي معا.

ونجد هنا الخاتمة التي تمثل نقيض المقدمة والتي جاءت بهذا الشكل:

"ألتحم ُ فالشعْر حين تزور الجنّ أحرفه يسْعى لغيبٍ بذات الغيبِ يرْتسمُ فعدتُ من خِشية الإبْحار في لغتي فالشعر يعدو وفي أفيائه الندمُ" فهنا تم أزلت كل الحزن والسواد الذي جاء في المقدمة، وتحويله إلى صراع بين مكونات الشعر فقط، بمعنى تخلص الشاعر من كآبته/حزنه/ضغطه، وتحول الصراع عنده إلى صراع بين الشعر والشاعر. وهل هناك أجمل من هذا الصراع؟.

لعَلَّ الشِّعْرَ يُخْتَتَمُ

.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالقادر دياب / أبو جواد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جفّ الفؤادُ فباتَ الحزْنُ يضْطرمُ وقدْ جفاهُ الهوى والشعرُ والنغمُ فباتَ مُرْتحلاً يسْعى لقافيةٍ منها الطيوب لعلَّ الشعر يُختتمُ ها أصْبحَ الشعْر ملهاة لأنفسنا يجْلو الهموم بأشعار بها السأم ُ فالحزن موردهُ واليأس مسكنه هلْ تسْكن الآه من زلَّت به القدم ُ أو ترتقي بالفؤاد اليوم أغنية تسقي المتون بغيث والمداد دمُ أمْ تنثر الآه في أصداءِ قافيةٍ تشقي القلوب وبالأحزان ترتطم ُ أمْ تنثر الآه والأشواق تحْصدها تثري القلوب بأفراح وتبتسمُ كلّ الندوب ستشفى حين موعدها إلا ندوب الهوى هيهات تلتئم الروح سابحة والنفس نائحةٌ هلْ تصْمد الروح حين النفس تنتقمُ ............... يا صاحبي نهلَ الوجدان من لغتي كأنّني برحيق الحبّ ألتحم ُ فالشعْر حين تزور الجنّ أحرفه يسْعى لغيبٍ بذات الغيبِ يرْتسمُ فعدتُ من خِشية الإبْحار في لغتي فالشعر يعدو وفي أفيائه الندمُاكتب

