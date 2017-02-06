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|الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - علي عرمش شوكت - ائتلاف القوى المدنية .. ضرورة تاريخية ام ضرورة سياسية.؟
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ائتلاف القوى المدنية .. ضرورة تاريخية ام ضرورة سياسية.؟
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|الصفحة الرئيسية - العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية - علي عرمش شوكت - ائتلاف القوى المدنية .. ضرورة تاريخية ام ضرورة سياسية.؟