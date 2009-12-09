

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 09:56

المحور: الادب والفن









محرك بحث



صه --؟

حياتك تمر

دون أن تشعر بها

ولذلك لايمكن أن تضع نفسك

على مفارق الطرق

والمفتوحة نحو كل اتجاه

دون محرك بحث

ترى هل يوجد لديكم

لباس عيش

على بال فاضي

مستعمل للطوارئ

أم أنها عيشة لا تطاق

لم أعد أقصد البيت

إلا عند اللزوم

وللنوم

حياتي تجري على قدم وساق

جيئة وذهاباً

بالشارع

و أنا محل ترحيب

لإشارات المرور

وملقى عليّ القبض

على الأرصفة

ومطلق اليد على المفارق

-- الدروب سريعة

كما لم يحدث من قبل

في ساحة حرب

كنهاية معركة

لم تبدأ بعد

ولا نحن ملاذ -- لمن

لا تترك ملف عزلي معك

حياتي تدينني

بأشد العيارات النارية

ولا أنا ضالع

بإعالة الذعر

على معالف الفزع

الرعب يدب

بلا صدد

لاشيء بعد الآن يمكن أن تستعمله

كعملة رائجة

في توازع صفقات التميز

وأنا دون وجود

على خارطة البأس

أبلى

والمستقبل يحدث

كجريمة قتل

مضي الوقت

على جثة العمر



يا طقس أعرني نسمة

تشرح الصدر

لم يعد في جيوب الرئة

فكة

لصرف العليل

على العلة



كمال تاجا