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الدين وإنسانية القيم الأخلاقية
عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:36
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
الدين وإنسانية القيم الأخلاقية
ما لا يعرفه الكثير من المسلمين اليوم وأمس ومنذ ألف وأربعمائة سنه أن الله أقر مبدأ النسبة والتناسب في الكثير من الآيات والأحكام عارضا على البشر أسلوبا معرفيا مبتكرـ لم تألفه الثقافة المعرفية الأجتماعية لما يعرف أصطلاحا النظام الأجتماعي القبلي محدود التوجهات والفريد في بنائه الفكري القائم على سياقات القوة والغلبة، فالقوة والغلبة والقدرة على فرض الرأي هي مصدر المشروعية وأيضا مصدر التحسين والتقبيح المقابل، فقد نص القرآن الكريم في الكثير من مثل هذه الآية على مبدأ أخلاقي إنساني مهم يشير إلى ما تكلمنا عنه وأيضا يفرض مفهوما جديدا للعلاقات الإنسانية القائمة على التفريق والتمايز لماهية التصرف حسب مبدا الحق والخير(لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ).
المبدأ الأخلاقي بصفة عامة مبدأ كلي وعام ومتكامل لا يمكن الأتفاق خلافه أو تجاوزه تحت حجة عامة أو حتى أستثناء خاص، أو تجزئته من خلال التفريق بين من يطبق عليه أو له إمكانية العصمة من الخضوع له، مثلا قضية السلطة والمال والحرية والحق في الوجود هذه قضايا أخلاقية قبل أن تكون مفاهيم أجتماعية أو فكرية إذا نظرنا لها من خلال ما ترتب من شبكة علاقات بين أفراد المجتمع، هذا الأمر ليس أجتماعيا محضا يمكن أن ينمو ويتطور في مجتمع لأنه مناسب للثقافة الأجتماعية الخاصة به بينما يتعثر ويفشل لأن مجتمع أخر لا يؤمن بها أو يتجنبها، القضايا الأخلاقية تكتسب صفتها وعنوانها من وجود الإنسان ككائن يسعى للمثل.
هذا الأمر مكن لفلاسفة المسلمين عدّ الحرية على أنها تستند الى قواعد أخلاقية عامة وتفصيلية وإنسانية تكمن في العقل والحكمة والإدراك والموعظة الحسنة، لكنهم أخطأوا التقدير عندما جعلوا مصدرها الوحيد تلك القيم المتصلة بالدين الإسلامي وما يدعو إليه من فضائل وحكم وأخلاق يمكن أن تقوم المجتمع وتقوده إلى طريق الإصلاح والفلاح، وحتى نبي الإسلام خالفهم ولم ينتبه هؤلاء إلى قضية أهم أن الدين أساسا هو قيمة أخلاقية حينما يدعوا للغضيلة والخير والحق مسايرا بذلك طبيعة البشر بأنه كائن صانع وخالق للقيم، وكلنا نتذكر أن النبي قال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ولم يقل لأفرض قيما وأخلاقا جديدة من خارج كونية الإنسان مجردا.
كما إن الحرية والحق والخير والسلام في الإسلام كما يزعم هؤلاء الفلاسفة والفقهاء لا تستند على قواعد مادية واجتماعية تحدد مسيرتها وطبيعتها وصيرورتها وأهدافها، وبذلك ينفون دور التعايش الأجتماعي وضرورات الوجود والمعرفة الإنسانية المتواصلة من حقيقة أنها هي القواعد المادية والمعنوية التي تصنع القيم وتمتاز بها في المجتمعات العاقلة، وهنا تكون القيم الأخلاقية الجامعة في إنسانيتها في الإسلام كما يؤكدون مخيرة واقعها وغير مسيرة في سيرورتها أجتماعيا، بمعنى أن التمسك بالأخلاق والقيم المثالية حق يمكن أن نتمتع به أو نتركه وفق للخيار الفردي والجماعي، أي أنها في واقعها تخضع أصلا لقوة العقل والمنطق هي التي تسيرها بعيدا عن القوى المادية والاجتماعية التي قد تحركها نـحو ما تريده وتتمناه.
مؤكدين بان قوة العقل والمنطق والبصيرة تكمن في المتطلبات الأخلاقية والإنسانية كما يرى هؤلاء دون أن يفرض الواقع المادي أثرا في إنشائها أو بلورة لمبررات وجودها أجتماعيا وفكريا وسلوكيا، في تناقض صارخ بين فهمهم لفوقية القيم من ناحية المصدرية وواقعية التقيد والعمل بها أجتماعيا، معللين على التفريق بين قوى العقل الأخلاقية أو قوة الأخلاق العقلية حينما تكون خيار حر بينما تكمن قوى المادة والغرائز والشهوات كما يفهمون في المتطلبات الميكانيكية التي تسير الإنسان وفقا لظروفه ومعطيات بيئته الاجتماعية.
المشكلة في الفكر الإسلامي عموما وخاصة فيما يتعلق منه بجزئية الأخلاق أنه يرى حضور الدين سببا أوليا بديلا للواقع وبذلك يلغي دور العقل من مهمة ووظيفة الخلق ليجعله مجرد مطيع ومطبق للفكرة التي هي أصلا فكرة إنسانية، بمعنى لو أننا بحثنا في التأريخ البشري لوجدنا الأوامر والأحكام والقضايا الأخلاقية التي دعل لها الدين، هي جزء من المعرفة الإنسانية وجزء من نشاطه في السيرورة والديمومة التي أهلته للبقاء وحافظ عليها، هناك حقيقة منطقية يتجاهلها أكثر المفكرين الدينين عندما يتعاملون مع الأخلاق، هي أن الإنسان لو لم يكن أخلاقيا أصلا ومؤمنا بالعلاقة الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع لم يتقبل أصلا أي دعوى أخلاقية من أي جهة صدرت حتى لو كانت فوقية، لأنها بهذه الحالة تخالف الطبع البشري الذي لا يمكن تدجينه لمصلحة قضية لا يؤمن بها مطلقا.
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