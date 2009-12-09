التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - الحرب، كالسيد الرئيس، لا ترى ألوان ثيابها
|
|
الحرب، كالسيد الرئيس، لا ترى ألوان ثيابها
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
جاري مُغسِل الموتى
- يمكن للمعبر أن يكون شوطاً من بكاء
- مكافآت الغرب الثقافية
- الحب... كإعلان أخير
- الهلاك الأمين... بلا خوف
- العنف الأزرق كوجه سماء
- الطقوس الكورالية للرواية
- الدخول من باب إله البحر
- دم هوليود
- الحب كبراغيث داجنة
- حين يتعقل بوكوفسكي اللعين
- خزانة رعاة البقر
- بلاهة ميتافيزيقية أو أرضية
- في ظهر المدن
- بعض ما يسقط كأسرار
- البعيد... حلم شاهق
- لا وقت للبغايا لسذاجة الدموع
- هذيانات كلبية
- بائعة هوى لم أفهم لغتها
- كغيمة، زيت المرأة العابرة
المزيد.....
- وفاة الفنان الساخر ميخائيل زادورنوف
- وزير الخارجية الفرنسي: الحريري حر في تنقلاته
- رؤية نقدية لفيلم -جريمة في قطار الشرق السريع-
- أثرياء العالم يحرصون على تدريس أبنائهم هذه اللغة
- قريبا صدور النسخة العربية من كتاب الفيلسوف اليوناني سينيكا ب ...
- ستيفن سيغال ينضم لقائمة المتهمين بالتحرش في هوليوود
- بوش وابنه قلقان: ربما يدمّر ترمب الحزب الجمهوري
- عاجل..قاض يأمر بحبس رئيسة برلمان كاتالونيا
- روسيا تشارك في -يوروفيجن- من جديد
- مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا
المزيد.....
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي البدري - الحرب، كالسيد الرئيس، لا ترى ألوان ثيابها