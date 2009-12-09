

أمين احمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:06

المحور: الادب والفن









( قصيدة . . معايشة )



تراتيل . . في إفك الحصار

أمـين أحمـد ثابت

28/4/2017م.



. . . وينغلق عليك . . المسار

، حصــــار

. . حصــــــــــــار

، تبلد في الافق

، غباء في الابتهال

، تضرع

، غمام . . يلف المكان

، يمام . . لا يعرف موطئا للقدم

- لا ســـــــــــــلام

، نعوش تهترئ

. . من كثر الكلام

، اصوات . . تنعق

. . بالانتصــــــــــار

- حصــــــــــار –

. . ويصادر المعاش

، حين تحتضر علياء

، وينطرح جسد ابنها الوليد

. . قربها

. . فاقدا للحياة

- ما أجمل اسمها

، ما أنصع . . ضحكتها

. . حين كانت تلعب

. . في زمن اخر

، لم تكن تعقص شعرها

، لم تعهد يوما

. . كون . . دونها

، عشقت الاغاني

. . ولم تسر سرها . . لأحد

، سوى المرايا

. . وظلها

- حصــــــار –

. . تكسرت المرايا

، تشققت الارض

. . جفافا

، واستقطعت المساحات . . بيدي متخمين

، عاثوا فسادا

- اراقوا الدماء . . بكذبة

، واستلذ الرياء

. . العواء

. . وانتهاك الاجنة

- قالوا هناك احجية

، يمــيد الله السماء . . على اناس نائمين

. . في الصحو

، ويرسل عليهم صواعق نار

. . من قردة خاسئين

. . ينتهكون عرضهم

، وعند البيع . . يبخسون اثمانهم

- حصار –

، لا اعرف كيف . . تعصر قامتي

، وتأبى يدي . . شح السؤال

، فأجدني . . فاقدا جذوتي

، فاقدا . . طعم الكلام

- قد عصفت رياح الانقلاب

، لم تبقى . . همس ضمير

، بقايا . . من ذكريات محارب

- لم تبقى سوى . . امراء نخاسة

. . وبطولات . . لأنصاف رجال

، عرفناهم رخصا

. . حتى كان الانقلاب

، اسياد علينا

، على امة لم تخرج بعد

. . عن مهدها

، أمة تولول . . في احزانها

، تولول . . في افراحها

و . . تولول حتى . . في الاماني

. . وعند لحظات الدعاء

- حصــــــــار

. . وحرب لا تنته

- يا أبتي

. . لما احضرتني

. . في ارض يباب

، وعصرت في داخلي . . اوهاما من البطولة

، ما أن لمحت بارق ضوء

. . تركتني للغبار

. . متخبطا في مدار

، أحاول معرفة نفسي

، أحاول خيط الحقيقة

وأقنع نفسي

. . حول زمن يجيء

- لا شيء يأتي . . يا أبي

. . سوى

. . حــرب

، حصــــــار

- تكرار المنايا

. . يلف المكان

- حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار -

فأحاصر نفسي

. . كسرا للحصـــار

، وأحاصر نفسي المخنوق في بلدي

- أحاصر . . ذكرى وطن حلمت به

، وأوجـــاع تاريخ . . لم يغادر

- أحاصر صوتي

، بيتي

، ألمــــــي

. . وصغاري

. . في بكائهم

- لن تراني . . قدري . . شاكيا

، لن ابــوح . . لك . . لهم

، أني اتشظى

، أتمــزق اجزاء . . بعدد ايام . . عمري

- لن اعيد قول اخرين

. . أني كنت حالما

، وأني فنيت عمرا

. . في الضياع

- سأقول : أني أظل موجودا

، وسأظل سنديانة . . معمرة

أرفعوا المصاحف . . على السيوف

، أو اعلنوا تغيير الخلافة

- دقوا طبال الحرب

. . كلمــــا شاء لكم

. . إني موجود

. . فلن تنطبق السماء

، ولن يفيض سركم . . علــــــــي

- إني واقف . . هنا

، هنـــاك

. . وهناك

أفيء بظلي

، واحفظ قطراتي الباقية من دمي

. . أراقبكم

- قد تأكلون زرع الارض

، تشربون عرق الصامتين

، وخوف الهاربين . . من الدمار

لكنكم . . تظلون عابرين

. . كسخط الارض

، قيض صيف طويل

. . لـــــه أن ينقضي .