أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالعاطي جميل - مسودات بحر شارد


اخر الافلام











المزيد.....

مسودات بحر شارد


عبدالعاطي جميل
الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:07
المحور: الادب والفن
    


...............
1 ــ يخرج
وقت الظهيرة
يتحسس جسد المدينة
كي يتعرف عليها
قبل أن
تتعرف عليه ..
كأنه يباغت كدحها
متلبسة في زي المصيف
تكشف مجاز نهديها
للريح
تتحرش بسياح خضر
سمر
تلفظهم حرارة حمراء ..
ولم يكن بوسعه
أن يوسع نظرته الأولى
فيها
كي لا تكون النظرة الثانية
عليه ..
يخجل
من هروبه منها
إليها
وهو على يقين
أنها كانت له
وستعود إليه
وستعود عليه
بالعشق العميم ...
.......................
2 ــ ما لم يقله له البحر
......................
أسر له :
في مدينته امرأة مرة
إليه تسعى
تخفي خفقها
ـــ في عينيها سر الصمت ـــ
عن رجل أعمى
في يده فرشاة
وفراغ
وأقلام رصاص
لم يطلقها
على أحد ..
في مدينتها رجل ما
يشبهه
يؤجل صيحاته
من قديم
في كأس نديم
يتفرج عليها ..
وفي المدينة
طفل أبيض
في حجم نورس
لا يعرفه أحد
يسود
على جدران المدينة
ليلا
أحلام الريف المجهضة
القادمة ...
..................
3 ـــ وصلت ..
...............
رسالة
من تحت ماء
غير صالح
للوضوء
متأخرة وصلت
إليه
لم يعد ملاحا .
عنوان مركبه
محاه ملح البحر
وعلى بر السلام
نثر ملاحته
يعلن حربه
على ما بقي
من كلام يتغزل به
في قرويات ملاح
الهجرة
تتواطأ والرمال ...
................
4 ــ ... ككل صباح
على مرآته المكسرة
يطل
لا وجه
يبشره
يقرأ ملامحه الفاضحة
لا أحد
يفصح عنه
يصفح عن مجازه الهادر ...
.........................
5 ــ غريب
....................
هو ابن المدينة
جاءها
قبل بناء السور
قبل مجيء العمدة
قبل أن يرث السلطان
عرش أسلافه
المنبوذين
في دروبها اللقيطة
يقيم أماسيه
يبحث عن طيف ما
يحمل كتابا ما
يقرأ قصيدا ما
في ذم الطغاة
لكن المدينة خلت
خلعت بستانها البحري
وأرخت جسدها المحنط
بالخيانات السفلى .
لكن المدينة مدينة
له
بالغياب .
يبحث عن طيف
يشبهه
لكن المدينة لا تعج إلا
بناس
يتنافسون
في النسيان
في اللباس
يتشابهون :
صمت واحد
صوت واحد
خوف واحد
على موائدهم
لكنه
لا يشبههم
ضحكاته غير مستعارة
لا أحد يعرفه
وسط زحام يسخر منه
من رائحة البحر
يحيك حلمه
بألوان لا تشبه غضبه
المعفر بالذكريات ...
...............
6 ــ نخلات تخل بالحياء
..............................
مثلي
تخل بالحياء
بالنظام العام
المدسوس بالفوضى
هذي النخلات نساء
سافرات
على رصيف الشاطئ
وقفن
في مهب الريح
الشعر واقف
يرفض الركون
الرجوع
إلى الخلف المخيف ..
مشدوها
أقف
أزكي هذا الوقوف
يعلمني
أن أتقدم قليلا
نحو الخريف ...
.................
7 ــ ( ...)
على سور المدينة
القديم
نورس حزين
أوقفني
هذا الصباح
قال لي :
الساعة
تشير إليك
بالأصابع
لكن
بالخير
مرحى بك
في عروس البحر ...
......................
تاصورت / يوليوز 2017
............................





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبدالعاطي جميل

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- مسودات لمملكة النحل
- يونيو آخر
- عيون الكدح ..
- نثار مسودات حلقت في انتظار وطن ( 2 )
- نثار مسودات في انتظار (1)
- الفراشات تشتهي حتفها ...
- من محابق لكلام ... زجل
- أذكرها ...
- انتفاضة حواء
- ذكرى أحمد بنعمار
- فاكهة اللون
- ثلاثية الأبعاد
- حبرك ريشك
- من تجليات القيم الحقوقية في المنجز السردي للروائية المغربية ...
- ديوان من ارتجاجات صمتها
- سنة أخرى ، أخرى
- شمس تحترق
- كأنها تخونه ...
- سوريا حميا الروح
- إقامة في احتمال

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- استراليا : اليوم الثالث من ايام - المهرجان الثقافي العراق ...
- المدير التنفيذي لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونيّة: ال ...
- - أغاني طائر الغربة - مجموعة شعرية جديدة للشاعر العراقي صباح ...
- نتائج شعب باكلوريا الرياضيات والشعب الادبية كاملة
- الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة يعرض حياتك للخطر!
- ليلى السليماني:الكتابة تمرين صعب.. ولا وجود لكتابة نسائية
- تجمع سند الحياة وقصر الثقافة والفنون في الديوانية تعاون مشتر ...
- أديب كمال الدين إلى الإسبانية
- حوار خاص مع الفنان منذر الرياحنة
- هل لموسيقى الغرب أن تلتقي مع كلمات الشرق؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,058
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبدالعاطي جميل - مسودات بحر شارد