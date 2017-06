ريتا عودة

هي قصيدة مصدرها اليابان. اشتهرت في القرن السادس عشر واقترن اسمها بالشاعر باشو

Basho



a crow

has settled on bare branch...

autumn evening



*



how piteous!

beneath the soldier s helmet

chirps a cricket



*



loneliest-

sinking into the rocks,

a cicada s cry



*

this road-

no one is on it-

the autumn evening



-

-



اشتهر باشو بدعوة شعراء الهايكو للعودة للطبيعة. دعاهم ليتبعوها، ويكونوا أصدقاء الفصول الأربعة.

*



بدأت قصيدة الهايكو تستقطب الشعراء من شّتى أقطار العالم. يتم تداولها على الأغلب باللغة الإنجليزية .

من أهم شعرائها: بوسون

Buson



coolness...

the sound of the bell

as it leaves the bell



*



_

_

_



وشيكي

Shiki



everyone has gone-

the darkness

after the fireworks

*

I go

You stay-

Two autumns

*

a cicada cries

at the gate of the empty house-

the evening sun



_

_

وعيسى

Issa



brilliant moon-

is it true that you, too,

must pass in a hurry?



*



the lost child

clutches them tightly...

cherry blossoms



*



Onitsuru



give my dream back,

raven! The moon you woke me to

is listed over

_

_



Chiyo-Niشاعرة



morning glory

the well bucket entangled,

I ask for water



-

-

Nick Vergilioشاعر معاصر



a lily

out of water

out of itself



*



Don Bairdشاعر معاصر



teetering grass...

just moments ago,

a dragonfly



*

*



تتألف قصيدة الهايكو من صورتين شعريتيين يتم تنسيقهما على ٣ سطور، على هذا المنوال:

قصير/طويل/قصير

من أهم سمات الهايكو ال موضوعية

objectiveness

أي أنّه لا يتطرّق للمشاعر الإنسانيّة.



يستمد الهايكو قوته من العلاقة بين الصورتين الشعريٙتٙيْن

two images

...فيمنحك لحظة إضاءة / إنارة

enlightenment

تجعلك تتمهل لتتأمل وتندهش من الطبيعة الخلاّقة.

creative nature

الهايكو لا يرسم الصورة(الشعرية) كاملة إنما يرسم 70٪ منها ويترك الباقي لخيال المتلقي.

يلتقط الهايكو صورة ذات مغزى من الطبيعة

nature

وهذه الصورة تعلّمنا شيئا ما عن الطبيعة الإنسانيّة.

human nature

يقول الهايكو الكثير عبر القليل من المفردات بالإعتماد على الإيحاء

implication

على ما لم يُقال،

ويفتح المجال لتعددّ التأويلات.

كتب روبرت ويلسون:

الهايكو المثالي، يفتح المجال لتأويلات عديدة.

الهايكو المثالي ليس مجرّد رسم للطبيعة عبر المفردات.

الهايكو المثالي لا يقول كل شيء إنما يستخدم تقنية الغموض.

Yugen

لا عجب أنّ الهايكو أطلق عليه تعبير: القصيدة غير المكتملة

unfinished poem

لأنه يتوجب على القارىء أن يُكْمل الصورة، بحيث يأتي بخبراته الخاصة إلى الصورة الشعريّة.

الهايكو يُري لكن لا يُخبر.

Show don t tell.

يلتقط شاعر الهايكو الصورة من الطبيعة كما هي ويدٙع القارىء ينفعل منها كما يشاء.

كلّ ما نرى، نسمع، نلمس، نشمّ نتذوّق هو حقلٌ لالتقاط صورة شعرية للهايكو.

الشاعر يُصغي، وبذلك يدع الطبيعة تتحدث من خلاله.



يعتبر باشو ألأكثر شهرة من بين كلّ شعراء الهايكو عبر الأجيال وذلك لأن قصيدته تعتمد على محورٙيْن:

المحور الأفقي، ويعرف ب اللحظة الحالية ، العالم الآني.

المحور العامودي، وهو المحور العام، السامي.

هذا المحور العامودي هو ما يسعى شعراء الهايكو لاصطياده لكي يعبروا به إلى ما وراء الأفق، ما وراء بيئتهم الاجتماعية والثقافية.

هذا المحور العامدي يأخذنا إلى الماضي، الى التاريخ، وإلى قصائد أخرى من الماضي.

Zoka

هي القوى الخلاّقة للطبيعة للتحوّلات الذاتيّة المستمرة .

كلّ شيء في الطبيعة موجود في عملية تحوّل دائم.

Transformation

الهايكو الجيّد يعكس قدرة الطبيعة وميلها

zoka

على أن تمرّ بتحوّلات مدهشة.

ضمن الزوكا ، سرعة الزوال وعدم الثبات هما عاملان اضافيان يرتكز الهايكو عليهما كما ارتكز الشاعر باشو عليهما.

لا يستخدم الهايكو التشبيه والاستعارة ولا يلجأ الغموض المُعٙقّد.

أغلب قصائد الهايكو تبدأ بمفردات تشير إلى الفصل الذي كتبت فيه القصيدة أو المكان أو حالة الطقس. قد يتم تأخير هذه الصورة فتسبقها الصورة التي تلتقط لحظة الإنارة.

تستعمل مفردات الفُصول هذي

seasonal words

ليس كنشرة جويّة إنّما لتمكّننا من التواصل مع الطبيعة.

الهايكو الجيّد يحتوي على عدّة طبقات من المعاني فيستخدم ألأساليب الجمالية اليابانية ليحفّز فيض من التأويلات.

تأويل الشاعر لقصيدته غير ذي أهمية. الشاعر يؤلف القصيدة وعلى القارىء أن يُكمل القصيدة من خلال تفسيره الذاتي ، الشخصي، معتمدا على الذاكرة الثقافية، تجاربه الحياتيّة، وثقافته.

كلّ قصيدة هايكو جيّدة هي كالأغنية في موسيقاها الداخلية.

لترتيب المفردات على السطور وحتّى اختيار الحروف له حسابه وقيمته لكي تأتي القصيدة متناغمة في موسيقاها.

الهايكو يلفت الإنتباه لا للشاعر نفسه إنما للتجربة أو اللحظة ذات المغزى من الطبيعة. بسبب عدم التشديد على ال ( انا) يفسح الهايكو المجال القارىء ليدخل القصيدة ويصبح هو التجربة.

يتنحّى شاعر الهايكو من الطريق، يختفي، وتبدأ الطبيعة تتكلم:



heavy snow-capped

each branch with

it s burden



Rita Odeh, honourable mention, The Robert Slides Memorial Haiku Award, 2016



*



only the

kite s string remains...

autumn breeze



Rita Odeh, first place, The international Matsue Basho Award, 2014



*



autumn morning-

strutting behind his shadow,

the old turkey



Rita Odeh, First place, Shiki Monthly Kukai, 2007



*



war talk-

the two roosters

eye each other



Rita Odeh, First Place, Shiki Monthly Kukai, July 2012



*



that full moon-

a coin falls into the

beggar s palm



Rita Odeh, Daily Haiku,2008



*



peace talk-

the third crow

of a rooster



Rita Odeh, Haiku News, 2012



*



the fly

in a spider s web-based

refugee tent



Rita Odeh, Haiku News, 2013



*



moonless sky-

military raincoats hung

on a bamboo fence



Rita Odeh, First Place, Caribbean Logo Kukai, 2013



*



face to face

with the wailing wall...

an empty bench



Rita Odeh, Mayfly, 2012



------

ريتا عودة, حاصلة على المرتبة الأولى، عدّة مرّات منذ 2006, لقصيدة الهايكو على مستوى العالم.