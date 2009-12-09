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قصيدة الهايكو haiku


ريتا عودة
الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 13:40
المحور: الادب والفن
    


هي قصيدة مصدرها اليابان. اشتهرت في القرن السادس عشر واقترن اسمها بالشاعر باشو
Basho

a crow
has settled on bare branch...
autumn evening

*

how piteous!
beneath the soldier s helmet
chirps a cricket

*

loneliest-
sinking into the rocks,
a cicada s cry

*
this road-
no one is on it-
the autumn evening

-
-

اشتهر باشو بدعوة شعراء الهايكو للعودة للطبيعة. دعاهم ليتبعوها، ويكونوا أصدقاء الفصول الأربعة.
*

بدأت قصيدة الهايكو تستقطب الشعراء من شّتى أقطار العالم. يتم تداولها على الأغلب باللغة الإنجليزية .
من أهم شعرائها: بوسون
Buson

coolness...
the sound of the bell
as it leaves the bell

*

_
_
_

وشيكي
Shiki

everyone has gone-
the darkness
after the fireworks
*
I go
You stay-
Two autumns
*
a cicada cries
at the gate of the empty house-
the evening sun

_
_
وعيسى
Issa

brilliant moon-
is it true that you, too,
must pass in a hurry?

*

the lost child
clutches them tightly...
cherry blossoms

*

Onitsuru

give my dream back,
raven! The moon you woke me to
is listed over
_
_

Chiyo-Niشاعرة

morning glory
the well bucket entangled,
I ask for water

-
-
Nick Vergilioشاعر معاصر

a lily
out of water
out of itself

*

Don Bairdشاعر معاصر

teetering grass...
just moments ago,
a dragonfly

*
*

تتألف قصيدة الهايكو من صورتين شعريتيين يتم تنسيقهما على ٣ سطور، على هذا المنوال:
قصير/طويل/قصير
من أهم سمات الهايكو ال موضوعية
objectiveness
أي أنّه لا يتطرّق للمشاعر الإنسانيّة.

يستمد الهايكو قوته من العلاقة بين الصورتين الشعريٙتٙيْن
two images
...فيمنحك لحظة إضاءة / إنارة
enlightenment
تجعلك تتمهل لتتأمل وتندهش من الطبيعة الخلاّقة.
creative nature
الهايكو لا يرسم الصورة(الشعرية) كاملة إنما يرسم 70٪ منها ويترك الباقي لخيال المتلقي.
يلتقط الهايكو صورة ذات مغزى من الطبيعة
nature
وهذه الصورة تعلّمنا شيئا ما عن الطبيعة الإنسانيّة.
human nature
يقول الهايكو الكثير عبر القليل من المفردات بالإعتماد على الإيحاء
implication
على ما لم يُقال،
ويفتح المجال لتعددّ التأويلات.
كتب روبرت ويلسون:
الهايكو المثالي، يفتح المجال لتأويلات عديدة.
الهايكو المثالي ليس مجرّد رسم للطبيعة عبر المفردات.
الهايكو المثالي لا يقول كل شيء إنما يستخدم تقنية الغموض.
Yugen
لا عجب أنّ الهايكو أطلق عليه تعبير: القصيدة غير المكتملة
unfinished poem
لأنه يتوجب على القارىء أن يُكْمل الصورة، بحيث يأتي بخبراته الخاصة إلى الصورة الشعريّة.
الهايكو يُري لكن لا يُخبر.
Show don t tell.
يلتقط شاعر الهايكو الصورة من الطبيعة كما هي ويدٙع القارىء ينفعل منها كما يشاء.
كلّ ما نرى، نسمع، نلمس، نشمّ نتذوّق هو حقلٌ لالتقاط صورة شعرية للهايكو.
الشاعر يُصغي، وبذلك يدع الطبيعة تتحدث من خلاله.

يعتبر باشو ألأكثر شهرة من بين كلّ شعراء الهايكو عبر الأجيال وذلك لأن قصيدته تعتمد على محورٙيْن:
المحور الأفقي، ويعرف ب اللحظة الحالية ، العالم الآني.
المحور العامودي، وهو المحور العام، السامي.
هذا المحور العامودي هو ما يسعى شعراء الهايكو لاصطياده لكي يعبروا به إلى ما وراء الأفق، ما وراء بيئتهم الاجتماعية والثقافية.
هذا المحور العامدي يأخذنا إلى الماضي، الى التاريخ، وإلى قصائد أخرى من الماضي.
Zoka
هي القوى الخلاّقة للطبيعة للتحوّلات الذاتيّة المستمرة .
كلّ شيء في الطبيعة موجود في عملية تحوّل دائم.
Transformation
الهايكو الجيّد يعكس قدرة الطبيعة وميلها
zoka
على أن تمرّ بتحوّلات مدهشة.
ضمن الزوكا ، سرعة الزوال وعدم الثبات هما عاملان اضافيان يرتكز الهايكو عليهما كما ارتكز الشاعر باشو عليهما.
لا يستخدم الهايكو التشبيه والاستعارة ولا يلجأ الغموض المُعٙقّد.
أغلب قصائد الهايكو تبدأ بمفردات تشير إلى الفصل الذي كتبت فيه القصيدة أو المكان أو حالة الطقس. قد يتم تأخير هذه الصورة فتسبقها الصورة التي تلتقط لحظة الإنارة.
تستعمل مفردات الفُصول هذي
seasonal words
ليس كنشرة جويّة إنّما لتمكّننا من التواصل مع الطبيعة.
الهايكو الجيّد يحتوي على عدّة طبقات من المعاني فيستخدم ألأساليب الجمالية اليابانية ليحفّز فيض من التأويلات.
تأويل الشاعر لقصيدته غير ذي أهمية. الشاعر يؤلف القصيدة وعلى القارىء أن يُكمل القصيدة من خلال تفسيره الذاتي ، الشخصي، معتمدا على الذاكرة الثقافية، تجاربه الحياتيّة، وثقافته.
كلّ قصيدة هايكو جيّدة هي كالأغنية في موسيقاها الداخلية.
لترتيب المفردات على السطور وحتّى اختيار الحروف له حسابه وقيمته لكي تأتي القصيدة متناغمة في موسيقاها.
الهايكو يلفت الإنتباه لا للشاعر نفسه إنما للتجربة أو اللحظة ذات المغزى من الطبيعة. بسبب عدم التشديد على ال ( انا) يفسح الهايكو المجال القارىء ليدخل القصيدة ويصبح هو التجربة.
يتنحّى شاعر الهايكو من الطريق، يختفي، وتبدأ الطبيعة تتكلم:

heavy snow-capped
each branch with
it s burden

Rita Odeh, honourable mention, The Robert Slides Memorial Haiku Award, 2016

*

only the
kite s string remains...
autumn breeze

Rita Odeh, first place, The international Matsue Basho Award, 2014

*

autumn morning-
strutting behind his shadow,
the old turkey

Rita Odeh, First place, Shiki Monthly Kukai, 2007

*

war talk-
the two roosters
eye each other

Rita Odeh, First Place, Shiki Monthly Kukai, July 2012

*

that full moon-
a coin falls into the
beggar s palm

Rita Odeh, Daily Haiku,2008

*

peace talk-
the third crow
of a rooster

Rita Odeh, Haiku News, 2012

*

the fly
in a spider s web-based
refugee tent

Rita Odeh, Haiku News, 2013

*

moonless sky-
military raincoats hung
on a bamboo fence

Rita Odeh, First Place, Caribbean Logo Kukai, 2013

*

face to face
with the wailing wall...
an empty bench

Rita Odeh, Mayfly, 2012

------
ريتا عودة, حاصلة على المرتبة الأولى، عدّة مرّات منذ 2006, لقصيدة الهايكو على مستوى العالم.





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ريتا عودة

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