

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 12:07

المحور: الادب والفن









الشاعر والمجتمع في قصيدة

"رياء"

أنس حجار

مما لا شك فيه أن الشاعر ابن بيئته، يتأثر بها، لكنه في ذات الوقت ويحاول أن يغير/يؤثر فيها، فالشاعر/الأديب بكل تأكيد يحمل رسالة، ومن خلال هذه الرسالة يحاول أن يغير ما يراه سلبي في المجتمع، من هنا عندما ينتقد الشاعر/الأديب مسألة ما، بتأكيد يريدنا أن نتخلص منها، أن كان هذا النقد مباشر أم بطريقة غير مباشرة.

والشعراء دائما هم مرآة المجتمع وروح الأمة، بمعنى عندما يكون المجتمع غارق في التقليد وفي الجعل ويسير إلى الموت يأتي دور الشاعر لينهض هذا المجتمع ويبث فيه روح جديدة، تجعله قادر على التقدم إلى الأمام، فهو كإنسان منتمي لمجتمعه لا يستطيع أن يتجاهل السلبيات من هنا نجده يحمل هموم المجتمع والأمة.

الشاعر "أنس حجار" من الشعراء النبلاء الذي يحملون همومنا، من هنا نجده يقدم قصيدة يحاول من خلالها أن يقدمنا من الصواب ويبعدنا عن الجهل والطريق غير الصحيح، يريدنا أن نظهر إنسانيتنا ونبتعد عن الأخذ بالشكل الفارغ، الشكل الذي يخفي وراءه بشاعة مخيفة، يريدنا أن نكون أنقياء، بعيدين عن التلوث الذي يغرق فيه الآخرون، يبدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن الوقت والزمن وأهميته:



نَعْشُ السّنينِ على الدّقائقِ يُحْمَلُ"

والأمــسُ يَـنْعَى ذِكْـرَهُ الـمُسْتَقْبَلُ" وبعدها يبدأ بالحديث عن عيوبنا:



بَـسـمـاتُنا الـصّـفـراءُ وَجْـــهُ مُـهَـرِّجٍ"

ودمُــوعُــنـا دورَ الــحَـزيـنِ تُــمَـثِّـلُ"

فالشاعر هنا يعرينا، يكشف سوأتنا لنا، فهو يبتعد عن الخطاب المباشر، ويقدم لنا صورة هو لا يحبها، وكل إنسان واع يتجنبها، فهو لا يقول لنا لا تفعلوا، على طريقة الأستاذ أو الأب، بل يستخدم طريقة حديثة، طريقة مأثرة وفاعلة أكثر من تلك التي تعتمد على قول "لا" وتجعل من ذاتها تأخذ الصفة المقدسة، هو يخاطبنا بهذه الصور والمشاهد والتي بالتأكيد سيكون أثرها علينا كبير وفاعل، وهذا ما يحسب لشاعر، الابتعاد عن الخطاب المباشر وتقديم فكرته/دعوته من خلال صور ومشاهد، وعلينا نحن المتلقين أن نعرف ما يريده منا.



رياء



نَعْشُ السّنينِ على الدّقائقِ يُحْمَلُ

والأمــسُ يَـنْعَى ذِكْـرَهُ الـمُسْتَقْبَلُ

*

بَـسـمـاتُنا الـصّـفـراءُ وَجْـــهُ مُـهَـرِّجٍ

ودمُــوعُــنـا دورَ الــحَـزيـنِ تُــمَـثِّـلُ

*

فــي آخِــرِ الـتَّـأويلِ نُــدْرِكُ عَـجْـزَنا

وَنَـعـي شُـروحـاً قَــدْ عَـنـاها الأوَّلُ

*

وَسَـنـابِـلُ الـمَـعـنى نَــضِـنُّ بِـرَيِّـها

فَـتَـموتُ مِــنْ ظَـمَـأ ويَـصْدَأ مِـنْجَلُ

*

وأنـــيــنُ أيـــــامٍ ونــــوحُ قَــصـيـدةٍ

ومـسـافـةٌ بـخُـطى الـنّـهايةِ تُـقْـتَلُ

*

والــدَّهْـرُ مُـحْـتَفِلٌ يُـهَـيِّئ رَمْـسَـنا

بِـذُنـوبِنا الـخَـرْساء غــصَّ الـمَحْفَلُ

*

لَـيتَ الـضَّمائرَ في الوجوهِ تَفَسَّرَتْ

لـكـنْ نـفـاقُ الـوَجـهِ لـيـسَ يُــؤوَّلُ



