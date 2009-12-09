

حسين محمود التلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 22:26

المحور: الادب والفن









1. كان الطريق مزدحما بالناس؛ فرأى أن يسير خلفها خشية أن يصطدم بها أحد المارة المتدافعين. عندها، أدارت إليه رأسها مبتسمةً، والتقطتْ كفَّه... وشقَّتْ طريقهما وسط الزحام.

2. عندما تلاقى كفاهما، شاع الدفء في الكون، وتوارى الشمس خجلًا أمام ضياء عينيها.

3. أراد أن يقدم لها هدية؛ فالتقط صورة لوجهها، ووضعها في علبة الهدية.

4. ابتسمت؛ فـأضاءت الدنيا، وانهار عالم الظلام من وقع البسمة.

5. قال لها إن قلبها هو الوطن الوحيد الذي استقبله دون أن يسأله عن هوية.