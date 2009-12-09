

ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 3

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15

المحور: الادب والفن







ديوان لافتات انشداه

-------------

دفتر رقم 3



1

عششت حمامة

ثدييك

على جذع صدري

ليطير طائري إليك

كل لحظة شغف

-*/

2

أرجوكم

لا تلقوا بالاً

لثمالتي الطريحة

على شرفات الغوى

كنفس ذائقة العشق

رقصت انفعالاتها

وعلى كل لسان هوى

-

ولا تأبهوا لتصحيح

ميل الجانب

-

فقط

أبعدوا شررأنظاركم

عن مساري

لأحسن التخبط

-*/

3

لاجدوى من أن امتطي

عربات الغيم

في رحلة الشتاء

والصيف

لأن نقاء بياضها

يكسف شحوب سحنتي

عند هطول المطر

-*/

4

للأسف اكتشفت

أن حبات قلبي

أقل

من حجم الكف

ولا تقوى على طحن قلب

لرسم طيف لرغيف

في ذاكرة

ضيق صدر

الحاجة الماسة

-

ولا تستطيع أن ترسم لنقمة

اللقمة

وضع ميؤوس

لمغص التلويّ

من الجوع

--*/

5

أيها الأسوياء

هل لديكم أصابع

اتهام آخرى

تسددوها

على اقترافاتي

لذنوب

لم أرتكبها بعد

-

يا جادة الصواب

تيهي في تداعيات انحرافي

فلا يمكن لدواء

أن يشفي علة

النفس البريئة

من براثن التعفن

-*/

6

أمض في دفع

جنوح خيالك

وإلى أبعد مدى ممكن

من التطرف

-

وأحرص على

أن تتجنب العواقب

وحتى لا تثير المتاعب

-

أنت لست نائماً

ولكنك تشاهد الحلم العربي

في خلودك

لراحة خصمك

وترى مستقبلك

وارد

على رأس الأحداث

الظالمة

وأنت تحصد شوك الأضغاث

عن قساوة تربة

أعشاب أحلامك اليابسة

-*/

7

هذه إداوت البراءة

التي أقدمها

في حسن سلوكي

لتنظيف سجلي العدلي

من النوايا السيئة

-

أنا لص سارق حرامي نشال

مختلس

قاطع طريق

وغد

إلخ

-

هل يوجد لديكم

أوصاف أخرى

تليق بفظائع

جنوحي

-*/

8

أنا أدب كخف

لوطء

من بعيد متهالك

وأحرص على أن

لا أترك أثر

زائل

عن مواعيد هلاكي

-

وأتعثر

كخطى ضالة

تتوه في نقل خطوي

على الطريق

المخالف لمذهبي

-*/

9

يا نفس

كيف أرتقي

أدراج الرياح

وليس عندي أجنحة

لأفردها

على إخلاء سبيلي

-

ولا يوجد لدي قوادم أكفها

عند إطلاق

سراحي

-*/

10

ها أنا ألوذ

بزمن آفل

وراء عمل ناجز

مااستطعت

إليه سبيلاً

-

وأترك مرور الوقت

يدور بدوامة

مضيّ الزمن

ويرسم لأرزل العمر

دائرة شك

معلقة بالفراغ

-*/

11

وما يزال يتبعني العنت

المتخفي

كلصيق بعرى نفسي

وراء دمعة خائنة

وخلف نظرة جفلى

وبإشارة تعجب

وصفقة باب موارب

في وجه اختناقاتي

-*/

12

وهل هناك ما يقال

عن حجم العشق

العذب اللسان

مع حلو الشمائل

الرشيق القد

وهو يمد موائد

السحر الخلاب

ليحسن وفادتكم

على مآدب

تلمظ الألحاظ

بحسن الأنثى الرائع

-

آه من صدمة

شدة بأسي

لمسقط رأسي

-*/

13

للأسف

نفذ من خوابينا

روم النشوة

حتى لبثنا

صاحين

والموت يحصد قطاف رقابنا

تحت القصف المتواصل

-

ونحن نرى سوء مصيرنا

بألحاظنا المتهالكة

-

وعراف الأموات

يبحث عن بقايا الجثث النافقة

فوق الأنظار المبحلقة

بعد لفظ الأنفاس

-*/

14

الندى باسط الكف

والطل ميزان عدل

والديمة المدرار

لثمة البراعم

لوابل غيث

وهو يداعب أوراقها الكفيفة

التي لم ترفع جفنيها بعد

لتطل عليكم

بالفواح الآثر للب

-*/

15

هل نوه إليك

من أن العبير يوزع نثرة

لالتقاط الأنفاس

ويجاهر بجمع

كل أنواع الطيوب

كمد مائدة الفائدة

لاستلقاءة ترنحكم

الثقيلة الأرداف

-*/

16

هكذا أنا يا بنت

أحفظ عن ظهر قلب

كل هفهفة طيوب

روائح خلوّي

إلى عش- ق-ك

-*/

17

هذا لأن أشباح الوما

والتي تركتها

لتبني أعشاشها

على حيطان السراب

وبكل دواعي قلق

تبعث بصيصان المخاوف

لتفقص بأفراخ كل المحاذير

-

ولترسم للوهن

لوحات خيبة

لا متناهية

بالتضاد

-

خدعتني صرح فراخها

بالزعيق الواعظ

-*/

18

دعني اتلاشى

كطيف سمكة

في بحر عيونك

-*/

19

أريد أن أهيم كالسراب المهاجر

كظل منحرف المزاج

في مهاوي العجز

-

وأرتحل كطيف مغادر

لعلي أتقن الغياب

خلف طيات

كف نظرك

-

ولا أدري كيف تتبدى

يا بائع ألحاظ متخفية

في شرود ذهن

خلو أوقاتي

من الطيف

-*/

20

لكن نسمة عليلة

حركت أغصان لهفتي

في دواعي السرور

بالشام

فطارت عصافير الشغف

توقع بالصدح

في زقزقة عافية

شافية

لدواعي الترنم

-

شذاك عافيتي

يا دمشق

-*/

21

الومضة

تشهر سيف النظر

لحث خمول البصر

على ركوب صهوة الدهشة

للتسابق

فوق مضمار

صدمة الذهول

المتواصل

-*/

22

للتذكير فقط

ارتفاع عدد قتلى الجوع

أقل بكثير

من الذين ينفقون

بأوبئة التخمة

وبجوائح الامتلاء

بالارتواء

-

ماعدا المنتحرين

من شدة السعادة

بعبوة مخدرات ناسفة

-*/

23

المروج المعشوشبة

لا تترك أثراً لخف

على المشارب

رغم أن العبور فوقها

لين

لكن المسافة الفاصلة

بين التعرجات

هي التي انتفضت

بأوراق تعثر الخطى

فوق أديم الأرض

-*/

24

هل نوه إليكم من أن الطير

يرقص مذبوحاً

من الألم

آآآآآآآخ يا وطني

آآآآآآخ من وجع

مسقط رأسي

-*/

25

تبيعينني لفراغ فلاتك

وتشتريني بأكاذيب وفادك

وأنا ألاقيك

وعلى أحر من جمر

الانتظار

حيث لا بيع مجحف

ولا شراء مكلف

في محصلة سيان



كمال تاجا













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