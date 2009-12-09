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ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 3
كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15
المحور:
الادب والفن
ديوان لافتات انشداه
-------------
دفتر رقم 3
1
عششت حمامة
ثدييك
على جذع صدري
ليطير طائري إليك
كل لحظة شغف
-*/
2
أرجوكم
لا تلقوا بالاً
لثمالتي الطريحة
على شرفات الغوى
كنفس ذائقة العشق
رقصت انفعالاتها
وعلى كل لسان هوى
-
ولا تأبهوا لتصحيح
ميل الجانب
-
فقط
أبعدوا شررأنظاركم
عن مساري
لأحسن التخبط
-*/
3
لاجدوى من أن امتطي
عربات الغيم
في رحلة الشتاء
والصيف
لأن نقاء بياضها
يكسف شحوب سحنتي
عند هطول المطر
-*/
4
للأسف اكتشفت
أن حبات قلبي
أقل
من حجم الكف
ولا تقوى على طحن قلب
لرسم طيف لرغيف
في ذاكرة
ضيق صدر
الحاجة الماسة
-
ولا تستطيع أن ترسم لنقمة
اللقمة
وضع ميؤوس
لمغص التلويّ
من الجوع
--*/
5
أيها الأسوياء
هل لديكم أصابع
اتهام آخرى
تسددوها
على اقترافاتي
لذنوب
لم أرتكبها بعد
-
يا جادة الصواب
تيهي في تداعيات انحرافي
فلا يمكن لدواء
أن يشفي علة
النفس البريئة
من براثن التعفن
-*/
6
أمض في دفع
جنوح خيالك
وإلى أبعد مدى ممكن
من التطرف
-
وأحرص على
أن تتجنب العواقب
وحتى لا تثير المتاعب
-
أنت لست نائماً
ولكنك تشاهد الحلم العربي
في خلودك
لراحة خصمك
وترى مستقبلك
وارد
على رأس الأحداث
الظالمة
وأنت تحصد شوك الأضغاث
عن قساوة تربة
أعشاب أحلامك اليابسة
-*/
7
هذه إداوت البراءة
التي أقدمها
في حسن سلوكي
لتنظيف سجلي العدلي
من النوايا السيئة
-
أنا لص سارق حرامي نشال
مختلس
قاطع طريق
وغد
إلخ
-
هل يوجد لديكم
أوصاف أخرى
تليق بفظائع
جنوحي
-*/
8
أنا أدب كخف
لوطء
من بعيد متهالك
وأحرص على أن
لا أترك أثر
زائل
عن مواعيد هلاكي
-
وأتعثر
كخطى ضالة
تتوه في نقل خطوي
على الطريق
المخالف لمذهبي
-*/
9
يا نفس
كيف أرتقي
أدراج الرياح
وليس عندي أجنحة
لأفردها
على إخلاء سبيلي
-
ولا يوجد لدي قوادم أكفها
عند إطلاق
سراحي
-*/
10
ها أنا ألوذ
بزمن آفل
وراء عمل ناجز
مااستطعت
إليه سبيلاً
-
وأترك مرور الوقت
يدور بدوامة
مضيّ الزمن
ويرسم لأرزل العمر
دائرة شك
معلقة بالفراغ
-*/
11
وما يزال يتبعني العنت
المتخفي
كلصيق بعرى نفسي
وراء دمعة خائنة
وخلف نظرة جفلى
وبإشارة تعجب
وصفقة باب موارب
في وجه اختناقاتي
-*/
12
وهل هناك ما يقال
عن حجم العشق
العذب اللسان
مع حلو الشمائل
الرشيق القد
وهو يمد موائد
السحر الخلاب
ليحسن وفادتكم
على مآدب
تلمظ الألحاظ
بحسن الأنثى الرائع
-
آه من صدمة
شدة بأسي
لمسقط رأسي
-*/
13
للأسف
نفذ من خوابينا
روم النشوة
حتى لبثنا
صاحين
والموت يحصد قطاف رقابنا
تحت القصف المتواصل
-
ونحن نرى سوء مصيرنا
بألحاظنا المتهالكة
-
وعراف الأموات
يبحث عن بقايا الجثث النافقة
فوق الأنظار المبحلقة
بعد لفظ الأنفاس
-*/
14
الندى باسط الكف
والطل ميزان عدل
والديمة المدرار
لثمة البراعم
لوابل غيث
وهو يداعب أوراقها الكفيفة
التي لم ترفع جفنيها بعد
لتطل عليكم
بالفواح الآثر للب
-*/
15
هل نوه إليك
من أن العبير يوزع نثرة
لالتقاط الأنفاس
ويجاهر بجمع
كل أنواع الطيوب
كمد مائدة الفائدة
لاستلقاءة ترنحكم
الثقيلة الأرداف
-*/
16
هكذا أنا يا بنت
أحفظ عن ظهر قلب
كل هفهفة طيوب
روائح خلوّي
إلى عش- ق-ك
-*/
17
هذا لأن أشباح الوما
والتي تركتها
لتبني أعشاشها
على حيطان السراب
وبكل دواعي قلق
تبعث بصيصان المخاوف
لتفقص بأفراخ كل المحاذير
-
ولترسم للوهن
لوحات خيبة
لا متناهية
بالتضاد
-
خدعتني صرح فراخها
بالزعيق الواعظ
-*/
18
دعني اتلاشى
كطيف سمكة
في بحر عيونك
-*/
19
أريد أن أهيم كالسراب المهاجر
كظل منحرف المزاج
في مهاوي العجز
-
وأرتحل كطيف مغادر
لعلي أتقن الغياب
خلف طيات
كف نظرك
-
ولا أدري كيف تتبدى
يا بائع ألحاظ متخفية
في شرود ذهن
خلو أوقاتي
من الطيف
-*/
20
لكن نسمة عليلة
حركت أغصان لهفتي
في دواعي السرور
بالشام
فطارت عصافير الشغف
توقع بالصدح
في زقزقة عافية
شافية
لدواعي الترنم
-
شذاك عافيتي
يا دمشق
-*/
21
الومضة
تشهر سيف النظر
لحث خمول البصر
على ركوب صهوة الدهشة
للتسابق
فوق مضمار
صدمة الذهول
المتواصل
-*/
22
للتذكير فقط
ارتفاع عدد قتلى الجوع
أقل بكثير
من الذين ينفقون
بأوبئة التخمة
وبجوائح الامتلاء
بالارتواء
-
ماعدا المنتحرين
من شدة السعادة
بعبوة مخدرات ناسفة
-*/
23
المروج المعشوشبة
لا تترك أثراً لخف
على المشارب
رغم أن العبور فوقها
لين
لكن المسافة الفاصلة
بين التعرجات
هي التي انتفضت
بأوراق تعثر الخطى
فوق أديم الأرض
-*/
24
هل نوه إليكم من أن الطير
يرقص مذبوحاً
من الألم
آآآآآآآخ يا وطني
آآآآآآخ من وجع
مسقط رأسي
-*/
25
تبيعينني لفراغ فلاتك
وتشتريني بأكاذيب وفادك
وأنا ألاقيك
وعلى أحر من جمر
الانتظار
حيث لا بيع مجحف
ولا شراء مكلف
في محصلة سيان
كمال تاجا
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