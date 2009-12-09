

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 20:36

المحور: الادب والفن









قصيدة النثر

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ديوان

لافتات انشداه



1

خفقة قلب عصفور

جنح به الريح

فمال

بسرعة مدهشة

ليختفي بين أوراق

الشجر

-*/

2

بالقليل من الود

وبنثر بضع من

حبات قلب

تجلب

لفرع الغصن

عصاقير

تهفو لها

زقزقة

ما يجول بالنفس

-*/

3

حفيف الأشجار

تأخذه رجفة من البرد

وتهتز له النفس

تنتابك القشعريرة

كفحيح أفعى

سامة

متأهبة للدغ

-*/

4

عندما أحرق نيرون

روما

بذل جهده

ليذرف ولو دمعة

أو عبرة أسى

فلم يستطع

بل أخذته نوبة

ضحك

-*/

5

الشجر يفرد لشهيتنا

ثمرات ناضجة

على أغصان ممدوده

ليصبح قطافه

طيب المذاق

من التدلي

لكل هوى نفس

-*/

6

العبق دواء

لكسب رضى النفس

أما الرحيق

فهو شفاء

تتلمسه أنامل الأحاسيس

برؤوس شفاه

التلمظ

-*/

7

لماذا قلوبنا

معلقة بفرع

نفوسنا

وعيوننا

تقطف ثمرات

خطب الود

من على ألحاظ

تدقيق النظر

-*/

8

الهيجاء مكنتنا

من تحمل أعباء

السفر

دون ترك أثر

لخف واه

فوق كثبان الرمال

العابرة

على شرفات النظر

-*/

9

وأيضاً الغصن المياس

يميل

ونحن نتثنى

والأنثى تفرد أعطافاً

تخلب اللب

و الحسن يفعل بنا

ما يريد

-*/

10

عرض أخاذ

لتغيرات الطقس

تجري

على وهاد ممتدة

في منافع لنا

جمة

-*/

11

مهما طال الزمن

وتبدلت الأحوال

لا زالت القبلة الأولى

راسخة المذاق

بين صكة الأسنان

والشوق حاضر

ينعصر

خلف صرير كل الأبواب

-*/

12

عصفور دوري مهلهل

بعد غربة شتات طويلة

منتوف الريش

انتهى به المطاف

فوق غصن يابس

على شجرة محروقة

نتيجة قصف متواصل

على بيوتنا



على أمل

أن تنبت وريقاتها

من جديد

ليبني عشه

في مسقط رأسه

في الشام

-*/

13

لا أعتقد أن

قصيدة النثر

تأتي من فراغ

بل هي الدارجة

على كل لسان

منذ الأزل

كأقوال مأثوره

نحملها على عاتق ذكرياتنا

من جيل

إلى جيل

-*/

14

أقدم لكم مناهج

لتعلم صياغة

ذهب الشعر

بمعدات لغة بسيطة

وأنا أرصع جواهر

من الرؤى

لتستسيغوا لذة

ذوبان

المذاق الرائع

برضاب الشعور

-*/

15

بشق الأنفس

وبعد نظم

تركيبة عجيبة غريبة

من حشد الصور

زبائن أشعاري

تعض على الأصابع

-*/

16

طيّ أديم الأرض

أدى واجب الضيافة

لخطوات

خف وطؤها

على دروب

مضيّ الوقت

-*/

17

عندما تكون

الورود مبتسمة

والعبق يتغلل

كجذوة مفعمة

على جنح

الهواء العليل

فكيف لا يأخذنا

الطرب

ونهيم على وجوهنا

لكل دواعي فرج

-*/

18

الديمقراطية

تطلق النار

على المتظاهرين

-

والحرية

تنزف

باشتداد

طلب العتق

بالشوارع

-

ويتضرج

عاتق الشعب

بالدماء النازفة

فوق جثث

إطلاق الرصاص الحي

على ما يحز بالنفس

-*/

19

لا تعتقد أن الوقت

أدركك

وفات الميعاد

فقط - عند لفظ الأنفاس

يتوقف الزمن

كما لو كنا

نعود للوراء

-*/

20

صائغ نيل الوطر

أخذته قشعريرة

حيوية مفعمة

بالنشاط

على وشك

بلوغ الأرب

-*/

21

قبل أن أبلع ريقي

وأكفكف دموعي

اترك لي

شهقة

مع لفظ أنفاس

كبقية باقية

لزفرة يأس

-*/

22

اللغو

والثرثرة

وزلات اللسان

هي التي تحيك

استثاغة الطعم

لمذاق الكلام

-*/

23

إذا كنت تعتقد

أنك عار عن الصحة

فليس معنى ذلك

أن البقية من الناس

كانوا

يؤدون شخصيات

كنت تود أن تنتحلها

-*/

24

لا أعرف كيف حدث

أنني هبطت

من عربة فضاء

إلى السماء الدنيا

دون مساعدة

من جنح

أحد

على فرعكم الممدود

لدعوات الإعياء

-*/

25

الفجر يصحو

مبللاً بدموع سائلة

كطفل فعلها

ومرطب بعبرات

ترقرقت من الأسى

لم تروها

اخفتها الظلمة



كمال تاجا







