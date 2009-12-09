

حسين عجيب

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 12:24

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









دون الرشد أو مثلث الصبيانية المستمرة: النرجسية, الفصام, الأنانية

حالات الشخصية وأطوارها الأولية, ليست مترادفات, كما انها غير منفصلة بحدود ثابتة ومستقرة بالزمان أو بالمكان.

بشكل تقريبي وافتراضي, كوسيلة فهم وتوضيح, سأحاول تحديدها وربطها بالعمر ودرجة النضج الانفعالي ( العقلي_ الاجتماعي).

النرجسية دون الثالثة بالعموم, وقد يتقدم النرجسي بالعمر وفي الموقع (نماذج ستالين وهتلر وغالبية زعماء العالم الثالث) إلى أرفع المواقع السياسية والاجتماعية, دون ان يدرك الموضوعية أبدا.

الفصام يختلط بالنرجسية, ويتمايز عنها بنفس الوقت, عبر إدراك جوانب الخلل والنقص الذاتي_ أيضا من خلال إدراكه للقيم الموضوعية المتحققة في العالم, لكنه يبقى في المستوى الطفلي إنفعاليا.

الأنانية مستوى متقدم في الوعي والادراك العام , الذاتي والموضوعي معا, غير أن التمركز الذاتي حول المصلحة الشخصية المباشرة والمحدودة (النفعية), وتضخم الادراك الذاتي على حساب الموضوعي, يحددان الشخصية الأنانية_ كحاجز صد يحول دون الوصول إلى الوضع السوي والمتوازن اجتماعيا وعقليا.

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النرجسية والفصام والأنانية, بمثابة صيغ ومستويات للإعتماد النفسي الفردي_ الاجتماعي....كل ما هو مختلف عدو خطير.

مستويات الاعتماد النفسي,يمكن دمجها عبر مجموعات أو حزم...الاعتماد الذاتي والثقة بالنفس, الاعتماد على الشريك المنافس أو الحبيب, الاعتماد على العدو ( إسقاط العدوانية في الخارج _ نموذج النرجسي والفصامي, الاعتماد على الأشياء والموضوعات المختلفة كالسلطة والمال والمعرفة.....

أعتقد ان الاعتماد على الصداقة, يمثل ذروة الاعتماد المتبادل الفردي والاجتماعي, وهو نموذج التبادل المتكامل والمتوازن., كما انه يتضمن مختلف أشكال ومستويات الاعتماد النفسي الأخرى.

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عبر 3 حركات نمطية,تتكرر في حياة الفرد, وخلال الأجيال:

1_اختلاف وتمايز

2_ مواجهة حول الحدود أو القوانين أو التفسير

3_حسم أو اتجاه ثالث نادر, وآني

المفارقة والاشكالية أنها تختزل فقط إلى صيغتين إما أو ( وبشكل ثابت ومتكرر):

_ عنف وكراهية, وما يتولد عنها من صراع وخوف وتدمير متبادل

_ صفقة عادلة ( بالضرورة بين الحدين 3 و 7 من عشرة _ وتحقق قبول كالطرفين....كلا الطرفين الخاسر خصوصا).

لا وجود لحل اجتماعي وإنساني خارج الصفقة المتوازنة, غير العنف والتدمير المتبادل....والخسارة المعممة.

المفارقة أن الشخص النرجسي ( أو السلطة الفاشية) يعتقد ويشعر دوما انه المظلوم والذي يعطي ويضحي والحق معه _ كل الحق وبالمطلق.

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تحديد النرجسية , مع درجة العاطفة وقياس مشاعر الحب أيضا؟

عملية ممكنة التحقيق بالفعل, عبر مقياس مئوي....بسهولة ودقة كبرى.

يوجد مقياس تقريبي سهل للغاية ثلاثي: حب, احترام, كراهية...

هذا ما اختبرته بشكل شخصي واحاول تجربته وتكراره وصياغته

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على المقياس العشري, السهولة على حساب الدقة....ما تعنيه 1من عشرة؟

عند الاختلاف بين شخصين, بالتفسير أو اي شيء ىخر_ افتراض فعلي ان المنطق معه المنافس (الشريك او الخصم), وان معه الحق أيضا....للوصول إلى فكرة التغيير الذاتي.

عدد المرات أو المضاعفات, يحدد درجة الآخر ومكانته العاطفية ( حب أو كراهية).

_ الشخصية النرجسية, يكون الأقرب لها _الحبيب ( الابن أو العشيق...), مكانته مقارنة بالنفس أقل من جزء مئوي ( 1من مئة), وتبقى الذات مضخمة إلى مئات المضاعفات وأكثر, تتضح مع الفصامي

_ بالعكس تماما الشخصية الناضجة والموضوعية والمحبة, تعتبر الحق والصواب متعادل للخصم أيضا. وأما للحبيب, فهو يعطى الأفضلية في مواقف كثيرة على الذات....

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إضافة....

مشكلة المعرفة_ مشكلة الزمن ...هاجس هذا النص وما سبقه وما يليه أكثر

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الوصول إلى الحاضر, والحضور الحقيقي في الآن_ هنا.....نتيجة

ولا يمكن البدء منه, ذلك مجرد وهم ورغبات نرجسية

توجد أربعة أطوار للوعي المعاصر ( حسب خبرتي الشخصية) عبر الزمن ومن خلاله:

_ وعي زائف وثرثرة نفسية مستمرة

_ وعي الأمس الشخصي, الذاكرة الفعلية

_ وعي الغد والمستقبل, الخيال والتصورات المعرفية

_ وعي اليوم الحالي

توزيع النسبة من الاهتمام الفعلي ( وقت, وجهد, وانتباه), بين المحاور الأربعة, يحدد المستوى المعرفي للشخصية بردجة عالية من الدقة.

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مشكلة المعرفة مع الانفعال بوجهيه (السلبي والايجابي), حيث ينخرط العلماء والهبراء في التفاصيل والأحاسيس العابرة والمتقلبة بطبيعتها_ للأسف!

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مستويان لمعالجة المشكلة

_ تخديري وسطحي, مؤقت

_ جذري وشامل, ثابت

المعضلة أن الجمع بينهما مستحيل, ايضا الاستغناء عن أحدهما أو إنكار دوره وأهميته كارثة وجريمة إنسانية

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الحياد ذروة الوعي