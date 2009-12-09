

علي دريوسي

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 13:28

المحور: الادب والفن









كلما حلم بصورة الرئيس، سجنوه!

حالما مزَّقها في مُخَيَّلته، حَرَّروه.

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22 مليار يورو سنوياً لمعالجة أزمة الهاربين إلى ألمانيا!

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كلما ابتعد مجتمع عن الحقيقة، كلما اِزداد تقديسه لموت الغني وكراهيته للفقير.

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البعض يقول أنّ "طبيبك" لم تكن غير مجلة جنسية-إسلامية!

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إذا طَمِعت باِحتراف فن الهروب عليك بالاِنتحار كخطوةٍ أولى.

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الإبداع الفردي هو نتاج جماعي وليس فردياً، كما يرغب الآخر تسويقه.

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(الدرع الأحمر) عائلة روتشيلد الألمانية اليهودية، من أهم العصابات التي تحكم العالم.

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يمضي الوَقْتُ بسرعةٍ عالية لا يتحمَّلها بعض رُكّاب الحياة.

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الفيسبوك وسيلة للتعبير لا للتشهير!

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تكمن جودة رائحة ما في قدرتها على استحضار الماضي الغميق.

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والمُبدِع كالحِصان الجامِح يحتاج دائماً لقِطَع السُّكَّر.

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لا يَنْمُو المَالُ على الشَجَر! يقول المثل الألماني.

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الدفء مقياس الغنى! على جميع الصعد.

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الصِّينِيّ لا يركب على البسكليت!

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لا أستطيع تَخيُّل أنْ أكون من المعجبين بالإخوين الثائرين الأديبين فراس ودريد!

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هل أنت مع بناء جدار حدوديّ حول سوريا؟

لحمايتها من تجار السلاح والإرهاب مثلاً!

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العُنْف مَصدَر للأدب.

الأدب مُصَدِّر للعُنْف!

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الكتابة جرأة، الكتابة تمرين.

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الله لا يحب كل غُراب ثَرْثار وكذّاب.

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تبيع السفارة السورية في برلين جوازات سفر نظامية لكنهل مزورة، بسعر يبلغ 530 يورو للواحد لمن يرغب! تم بيعها لآلاف بل عشرات الآلاف من الهاربين.

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الرئيس ترامب، واحد من أيقونات القرن الحادي والعشرين، وعد فوفى!

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في الرياضة يحتاج الإنسان إلى ردود فعل جيدة، في التفكير إلى تأملات جيدة، لذا فالرياضة أكثر شعبية.

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الرياضة للجسد، القراءة للعقل، الحب للقلب.

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تم تحديد يوم الجمعة عطلة الفيسبوكيين!

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لن تنتصر ثورة لا دور للمرأة فيها!

لن تنتصر ثورة يقودها الذكور بملابس غامقة!

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اِنْتَقَلَ الأَوَّلُ مِن الرَّفْشِ إلى العَرْشِ،

الثَّانِي مِن جَلَيّ الصُّحُون إلى تَاجِر مِلْيُونِير،

والثَّالِثُ إلى رَحْمَةِ اللَّهِ.

تقول الحِكايةُ الشَعْبِيَّة!

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