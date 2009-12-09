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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي دريوسي - الرَّفْش ولا العَرْش





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الرَّفْش ولا العَرْش


علي دريوسي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 13:28
المحور: الادب والفن
    


كلما حلم بصورة الرئيس، سجنوه!
حالما مزَّقها في مُخَيَّلته، حَرَّروه.
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22 مليار يورو سنوياً لمعالجة أزمة الهاربين إلى ألمانيا!
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كلما ابتعد مجتمع عن الحقيقة، كلما اِزداد تقديسه لموت الغني وكراهيته للفقير.
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البعض يقول أنّ "طبيبك" لم تكن غير مجلة جنسية-إسلامية!
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إذا طَمِعت باِحتراف فن الهروب عليك بالاِنتحار كخطوةٍ أولى.
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الإبداع الفردي هو نتاج جماعي وليس فردياً، كما يرغب الآخر تسويقه.
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(الدرع الأحمر) عائلة روتشيلد الألمانية اليهودية، من أهم العصابات التي تحكم العالم.
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يمضي الوَقْتُ بسرعةٍ عالية لا يتحمَّلها بعض رُكّاب الحياة.
*****
الفيسبوك وسيلة للتعبير لا للتشهير!
*****
تكمن جودة رائحة ما في قدرتها على استحضار الماضي الغميق.
*****
والمُبدِع كالحِصان الجامِح يحتاج دائماً لقِطَع السُّكَّر.
*****
لا يَنْمُو المَالُ على الشَجَر! يقول المثل الألماني.
*****
الدفء مقياس الغنى! على جميع الصعد.
*****
الصِّينِيّ لا يركب على البسكليت!
*****
لا أستطيع تَخيُّل أنْ أكون من المعجبين بالإخوين الثائرين الأديبين فراس ودريد!
*****
هل أنت مع بناء جدار حدوديّ حول سوريا؟
لحمايتها من تجار السلاح والإرهاب مثلاً!
*****
العُنْف مَصدَر للأدب.
الأدب مُصَدِّر للعُنْف!
*****
الكتابة جرأة، الكتابة تمرين.
*****
الله لا يحب كل غُراب ثَرْثار وكذّاب.
*****
تبيع السفارة السورية في برلين جوازات سفر نظامية لكنهل مزورة، بسعر يبلغ 530 يورو للواحد لمن يرغب! تم بيعها لآلاف بل عشرات الآلاف من الهاربين.
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الرئيس ترامب، واحد من أيقونات القرن الحادي والعشرين، وعد فوفى!
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في الرياضة يحتاج الإنسان إلى ردود فعل جيدة، في التفكير إلى تأملات جيدة، لذا فالرياضة أكثر شعبية.
*****
الرياضة للجسد، القراءة للعقل، الحب للقلب.
*****
تم تحديد يوم الجمعة عطلة الفيسبوكيين!
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لن تنتصر ثورة لا دور للمرأة فيها!
لن تنتصر ثورة يقودها الذكور بملابس غامقة!
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اِنْتَقَلَ الأَوَّلُ مِن الرَّفْشِ إلى العَرْشِ،
الثَّانِي مِن جَلَيّ الصُّحُون إلى تَاجِر مِلْيُونِير،
والثَّالِثُ إلى رَحْمَةِ اللَّهِ.
تقول الحِكايةُ الشَعْبِيَّة!
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علي دريوسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي دريوسي - الرَّفْش ولا العَرْش