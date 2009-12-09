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محاولة تبسيط قصيدة النثر


صادق العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5398 - 2017 / 1 / 10 - 02:30
المحور: الادب والفن
    


محاولة تبسيط قصيدة النثر
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مدخل :
هذه محاولة لتبسيط ما وضعه اسلافنا من اشتراطات او اليات لقصيدة النثر , ايضا ً هي اجابة على اسئلة جماعية يطرحها البعض بغية الوصول الى قصيدة النثر سواءً كتابتها او تمييزها عن سواها , لن استخدم قصائد او صور شعرية منشورة سابقا ً كي لا تبدو نقدا ً ( وانا لست بناقد ) او تبدو تسويقا ً لكاتبها .
لا احتاج ان اذكر بالمنظرين لقصيدة النثر , سواءً عالميا ً او عربيا ً , ولا مكان نشأتها , او من اجادوا كتابتها غربيا ًبالتحديد , فهذه مهمة الشاعر الباحث , وهي في ذات الوقت اهم اشتراطات قصيدة النثر , الا وهي ان يكون الشاعر عارفا ً متمكنا ً من ادواتها .
سنأخذ بعض الامثلة الشعرية البسيطة , ونسقط عليها التعريفات والاشتراطات والاليات التي نتعرف من خلالها على قصيدة النثر :
مثال 1
جميلة انت كالقمر .
على بساطة هذه الصورة الشعرية والمكررة تاريخيا ً الا انها لا تصلح ان تكون قصيدة النثر او جزء منها لهذه اسباب :
اولا ً :
كاف التشبيه جمدت مخيلة الشاعر , وعطلته عن القرارية ( القرارية تختلف عن التقريرية) , لان شاعر قصيدة النثر يُقرر ولا يُشبه , وعليه لا يجب استخدام ( كاف التشبيه ) نهائيا ً.
ثانيا ً :
تحديد جمال الحبيبة بالقمر , لم يعطي للقارئ فرصة ان يكون جزء من النص !, كيفية مشاركته في القصيدة تكمن في وضع تصوره الخاص لحبيبته , ربما القمر اوغيره , ايضا ً وجود هذا التحديد لن يجعل الصورة الشعرية او القصيدة بشكل عام نصا ً مفتوحا ً , وعليه لا يجب التحديد .
مثال 2
اذا ما لامست اناملك جسدي ...
ستشرق من سباتها شموس .
وينجلي ليل ديجور .
وترتسم ابتسامة على صباحاتي .
بساطة الصورة الشعرية لا تعيبها فهذه قدرة الشاعر , ولكنها لا يمكن ان تكون قصيدة نثر او جزء منها لهذه الاسباب :
اولا ً :
التقريرية الموجودة في هذه الصورة الشعرية تجعلها اقرب الى التقرير الاخباري منها الى قصيدة نثر , لا يجب استخدام ( الاحرف المشبهة بالفعل او ادوات الشرط والجزم وسين المستقبلية ... الخ ) الا للضرورة القصوى , على ان لا تُثقل القصيدة .
ثانيا ً :
استخدام ( واو العطف ) يُثقل القصيدة ويصيبها بالملل , حاول اعادة كتاب الصورة الشعرية بدون ( واو العطف ) , وعليه لا يجب استخدام ( واو العطف ) نهائيا ً .
مثال 3
اتعبدُ في محراب الرب .
واصلي له وادعوه ان يُدخليني جنتك .
مرة اخرى على بساطة هذه الصورة الشعرية , الا انها لا تصلح قصيدة نثر او جزء منها لهذه اسباب :
اولا ً :
لان الشاعر في قصيدة النثر هو نبي يمتلك رؤية وقرار , هو من يُدخل الاخرين في جنته , القداسة يصنعها ويشكلها بحسب فضائه الشعري , لا يجب استحضار قداسات او غيرها .
ثانيا ً :
الاسهاب والاطالة فيها لا يتوافق مع الايجاز الذي يؤكد عليه الجميع , وعليه لا يجب الاطالة في الصورة الشعرية , والايجاز قدر الامكان .
هناك اشاليات الكثيرة التي نسقط فيها بعض الاحيان , بالنسبة لشعراء قصيدة النثر تارة , وللاخرين على اختلافات تقبلهم لها نارة اخرى .
اشكالية 1
شاعر قصيدة النثر لا يبحث عن تصفيق الجمهور او ان يكون شاعرا ً جماهيريا ً ,هو معني بالالتقاطات التي يرصدها او التي تحركه , ايضا ً هي ليست دليل شاعريته , وانما الكيفية التي يتم تقديمها للمتلقي .
اشكالية 2
شاعر قصيدة النثر غير معني بالالقاء , هناك اسماء شعرية مهمة لا تجيد الالقاء او لا تكترث له , لهذا لا يبحث شاعر قصيدة النثر على عدد الحضور وانما على نوع الحضور .
اشكالية 3
قصيدة النثر مقروءة ليست خطابية , بمعنى العمل على ادخال المتلقي للنص , وان يكون جزء منه , هو ان يقرأها بطريقته , ولا يتلقاها على شكل خطبة او عظة .
اشكالية 4
لا يؤمن شاعر قصيدة النثر الحقيقي بما يسمى ( الوحي الشعري ) او ( الالهام ) , بمعنى ان يكون جالسا ً وتسقط عليه قصيدة من السماء او من اي مكان اخر , وما عليه الا تدوينها وتقديمها للجمهور الذي يصفق بقوة له , كونه يتميز عنهم فهو من يأتيه الوحي الشعري دون الجميع .
اشكالية 5
سقوط شاعر قصيدة النثر في التقريرية احياناً , او الترهل الذي يصيب قصيدته من حيث لا يشعر , لذلك يجب على شاعر قصيدة النثر ان يكون كاتب القصيدة ومتلقيها في آن معا ً , لا بأس ان يعيد كتابتها مرة او اكثر لحين قناعته بها .
هذا الايجاز ربما يكون مفتاح معرفي بسيط للبعض الذي يجد في نفسه الرغبة والقدرة على الكتابة قصيدة النثر اوربما التجريب .


صادق العلي





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صادق العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صادق العلي - محاولة تبسيط قصيدة النثر