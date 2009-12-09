أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية خلوف - ما أرخصك ياصديقي!





اخر الافلام











المزيد.....

ما أرخصك ياصديقي!


نادية خلوف
الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 19:28
المحور: الادب والفن
    


توضأت على نيّة الصلاة على روح الثّورة . كانت فكرة أيقظتني من سبات طويل. فكرة تبهج القلب، لكنّ قنّاصاً أودى بحياتها على حين غرّة ، رحلت إلى المستقبل لتحمل في طياتها بدء الفكرة واستمرارها.
سمى الجميع أولادهم ثورة، ذكوراً، وإناثاً ، بدأوا بمسيرات تسّول. كنت أيضاً في مسيرة البحث عن لا شيء، وهي حالة قريبة من التّسول، لكنّها لا تهدف إلى الرّبح.
أصدقائي الذين كانوا شباباً عندما ولدت أيضاً كانوا من بين الحضور. الجميع أبو ثورة، أو أخوها. كانت فرضى التّسول تشبه" فوضى الحواس" ولا بدّ من تنظيمها، وفعلاً لم يعودوا متسولين على باب الله. انتقلوا إلى الوقوف أمام الكوّات. أردت أن أقف أمام الكوّة التي فيها أقل عدد من الثّوار. لم يسمحوا لي. يريدون أن أعرّف نفسي بمهنة، أو شهادة بنك. اكتفيت بالفرجة.
على اليمين يقف صفّ المطربين. لم يكونوا يملكون موهبة فيما مضى، لكنّهم قالوا: نحن الثورة، والآن يستلمون الشيك من مصدر ما من الدّاعمين للثورة. انتقلت إلى فئة الإعلاميين. أعرفهم جميعاً. كانوا مطبّلين مهلّلين. كانوا جميعاً أمام الكوّة إلا أحدهم بقي يصرخ قبل أن يصل: أنا الإعلامي الشهير والثوري الكبير. كنت في بلدي أمير. ضحيت من أجلكم، واليوم أعيش ببعض الضّغط المادي. أنقذوني، وظفّوني، أخيراً استطاع الوصول.
كوّات على مدّ النظر، وأنا " مالي شغل" بثورتهم فقد كنت قبل قليل أصلي عليها صلاة الجنازة، لكنّني حزنت لأنّ تلك الصّفوف المتراصّة خلف الكوّات تتّهمني.
عدت في ذاكرتي للبدء. يوم كنت أصرخ:" سورية بدها حريّة" وقتلت، ثم أرغمتُ روحي على الحضور كباحث عن لا شيء. رأيت أمّي بائسة تتمتم: لماذا رحلت؟
يهينونني كل يوم. أبحث في القمامة عن الخبز.
انتهى الجميع من استلام الفاتورة، اختلطوا مع بعضهم البعض، شكّلوا لوحة رياضية باهرة تحت كلمة ثورة، لكنّ أمّي بقيت بعيدة، وبعض أصدقائي يخشون أن تطلب منهم صدقة، فيتجاهلونها. جلست على حافة الرصيف تنتظر، أتى أحد الثوريين القى القبض عليها كي لا تبدو الثورة بائسة. اقتربت روحي منه ترغب في الانتقام، لكنّ الرّوح نظيفة لا تنتقم، فقط قلت له : ما أرخصكم!
فجأة رأيت أنّني لست أنا . بل تلك الجدّة، ومن تجلس على الرّصيف ليست أمّي، بل هي حفيدتي بائعة الكبريت، وبينما كنت أصعد إلى السّماء أمسكت بيدي ،وعشنا معاً في السّماء حياة مليئة بالموت.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نادية خلوف

إجمالي القراءات: 1,134,038
المقالات المنشورة: 89
- دون تعميم
- وقت للبكاء
- الله، الحبّ، والوطن
- أنتمي إلى الزّيزفون
- ترنيمة الميلاد
- وينطق الحجر
- إنّي!
- هل يمكن للسّوري أن ينهض ثانية
- موضوع إنشاء
- كلسون، وحبكة شعر
- من يقتل الأقباط؟
- أردت أن أكرّم نفسي
- كلام مشربك شوي
- لا أبالي
- من يحمي كرامة كبار السّن؟
- ساعة واحدة من أجل البكاء
- من أجل القضيّة
- عنّي وعنهم
- عودة إلى الحبّ
- تعالوا نعرّي الحبّ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- التشكيلية ندى عسكر في معرضها المقبل:
- مسرحية يقول لي شيئآ لفرقة مكسيم غوركي الالمانية في ستوكهولم ...
- مسيحيو سوريا يطالبون بنشر ثقافة السلام
- رسوم متحركة تحكي قصص الجزائر
- ضحايا مغاربة في اعتداء اسطنبول: إحداث خلية أزمة بأنقرة واسطن ...
- ريتشارد كويست والممثلة كاثي غريفين يتبادلان قبلة العام الجدي ...
- ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء
- مصري يحصد جائزة المنتدى الثقافي اللبناني
- -جنازة مشتركة- للممثلتين ديبي رينولدز وابنتها كاري فيشر
- المغني البريطاني الصاعد جاك غارات الفائز بمسابقة بي بي سي لل ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية خلوف - ما أرخصك ياصديقي!