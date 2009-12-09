

نادية خلوف

الحوار المتمدن-العدد: 5389 - 2017 / 1 / 1 - 19:28

المحور: الادب والفن









توضأت على نيّة الصلاة على روح الثّورة . كانت فكرة أيقظتني من سبات طويل. فكرة تبهج القلب، لكنّ قنّاصاً أودى بحياتها على حين غرّة ، رحلت إلى المستقبل لتحمل في طياتها بدء الفكرة واستمرارها.

سمى الجميع أولادهم ثورة، ذكوراً، وإناثاً ، بدأوا بمسيرات تسّول. كنت أيضاً في مسيرة البحث عن لا شيء، وهي حالة قريبة من التّسول، لكنّها لا تهدف إلى الرّبح.

أصدقائي الذين كانوا شباباً عندما ولدت أيضاً كانوا من بين الحضور. الجميع أبو ثورة، أو أخوها. كانت فرضى التّسول تشبه" فوضى الحواس" ولا بدّ من تنظيمها، وفعلاً لم يعودوا متسولين على باب الله. انتقلوا إلى الوقوف أمام الكوّات. أردت أن أقف أمام الكوّة التي فيها أقل عدد من الثّوار. لم يسمحوا لي. يريدون أن أعرّف نفسي بمهنة، أو شهادة بنك. اكتفيت بالفرجة.

على اليمين يقف صفّ المطربين. لم يكونوا يملكون موهبة فيما مضى، لكنّهم قالوا: نحن الثورة، والآن يستلمون الشيك من مصدر ما من الدّاعمين للثورة. انتقلت إلى فئة الإعلاميين. أعرفهم جميعاً. كانوا مطبّلين مهلّلين. كانوا جميعاً أمام الكوّة إلا أحدهم بقي يصرخ قبل أن يصل: أنا الإعلامي الشهير والثوري الكبير. كنت في بلدي أمير. ضحيت من أجلكم، واليوم أعيش ببعض الضّغط المادي. أنقذوني، وظفّوني، أخيراً استطاع الوصول.

كوّات على مدّ النظر، وأنا " مالي شغل" بثورتهم فقد كنت قبل قليل أصلي عليها صلاة الجنازة، لكنّني حزنت لأنّ تلك الصّفوف المتراصّة خلف الكوّات تتّهمني.

عدت في ذاكرتي للبدء. يوم كنت أصرخ:" سورية بدها حريّة" وقتلت، ثم أرغمتُ روحي على الحضور كباحث عن لا شيء. رأيت أمّي بائسة تتمتم: لماذا رحلت؟

يهينونني كل يوم. أبحث في القمامة عن الخبز.

انتهى الجميع من استلام الفاتورة، اختلطوا مع بعضهم البعض، شكّلوا لوحة رياضية باهرة تحت كلمة ثورة، لكنّ أمّي بقيت بعيدة، وبعض أصدقائي يخشون أن تطلب منهم صدقة، فيتجاهلونها. جلست على حافة الرصيف تنتظر، أتى أحد الثوريين القى القبض عليها كي لا تبدو الثورة بائسة. اقتربت روحي منه ترغب في الانتقام، لكنّ الرّوح نظيفة لا تنتقم، فقط قلت له : ما أرخصكم!

فجأة رأيت أنّني لست أنا . بل تلك الجدّة، ومن تجلس على الرّصيف ليست أمّي، بل هي حفيدتي بائعة الكبريت، وبينما كنت أصعد إلى السّماء أمسكت بيدي ،وعشنا معاً في السّماء حياة مليئة بالموت.