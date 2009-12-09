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مذاقُ الأشياءِ السابقة


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:06
المحور: الادب والفن
    


مذاقُ الأشياءِ السابقة


لا الذاهبةُ ، ولا القادمة .
لَمْ تكُنْ اعوامنا هكذا .
لم تكُنْ هكذا .. أبداً .
لم يكُنْ مذاقُ الأشياءِ ، ولا شَكْلها ، باهتاً إلى هذا الحدّ .
لمْ يكُنْ كما هو الآن .. لمْ يكُنْ كذلكَ أبداً .
حتّى أنتَ .. حتّى أنتْ .. لَمْ تكُنْ كما كُنتْ .
لَمْ تَكُن هكذا أبداً .
نحنُ ذاهِبونَ إلى حيثِ لا ندري .. هل هو الليلُ الدائمُ ، أمْ هو النهارُ القادم ؟.
هل نحنُ ذاهبونَ إلى حيث راحوا .. أمْ إلى حيث يجيئون ؟.
نحنُ لا ندري، اليوم ، أينَ سيستَقِّرُ بأرواحِنا المقامُ غداً .. ولكنّنا ندري أنّ بعضَ الفروقِ مريرةٌ ، ما بينَ حالٍ ، و حال .
نحنُ لا ندري .. ولكنّنا سنُكابرُ ، ونعيشُ لحظتنا المُتاحة قليلاً ، و نحتفي بما انفسنا من نُكرانٍ جميل .
نحنُ الذين نعرفُ أشياءَ كثيرة لا معنى لها .. نعرفُ جيّداً كيفَ نُغَنّي .. وكيفَ نحتالُ على خيباتِنا بالغناء .
هكذا كُنّا ، و هكذا سنبقى .. منَ الحِداءِ ، إلى الحِداء .
إنّ بوسعكم أن تستمعوا إلى فيروز ، وهيّ تعرِضُ عليكم ، بطريقتها العَذْبة ، هذه الفروق النابتةِ في القلب .. بينَ ما كانَ ، وما صارَ ، وما سيكون ..
" كان غير شَكل الزيتون .. كان غير شكل الصابون ..
وحتّى إنتَ يا حبيبي .. مُشْ كايِنْ هَيْك تكون .
كان غير شكل الليمون .. كان غير شكل اليانسون ..
وكايِنْ إنتَ يا حبيبي .. مُشْ كايِنْ هَيْك تكون .
كان أوسَعْ هالصالون .. كان أشْرَحْ هالبلكون ..
وطبعاً إنتَ يا حبيبي .. كان حُبّكْ قَدِّ الكون " .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - مذاقُ الأشياءِ السابقة