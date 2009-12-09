

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 12:06

المحور: الادب والفن









مذاقُ الأشياءِ السابقة





لا الذاهبةُ ، ولا القادمة .

لَمْ تكُنْ اعوامنا هكذا .

لم تكُنْ هكذا .. أبداً .

لم يكُنْ مذاقُ الأشياءِ ، ولا شَكْلها ، باهتاً إلى هذا الحدّ .

لمْ يكُنْ كما هو الآن .. لمْ يكُنْ كذلكَ أبداً .

حتّى أنتَ .. حتّى أنتْ .. لَمْ تكُنْ كما كُنتْ .

لَمْ تَكُن هكذا أبداً .

نحنُ ذاهِبونَ إلى حيثِ لا ندري .. هل هو الليلُ الدائمُ ، أمْ هو النهارُ القادم ؟.

هل نحنُ ذاهبونَ إلى حيث راحوا .. أمْ إلى حيث يجيئون ؟.

نحنُ لا ندري، اليوم ، أينَ سيستَقِّرُ بأرواحِنا المقامُ غداً .. ولكنّنا ندري أنّ بعضَ الفروقِ مريرةٌ ، ما بينَ حالٍ ، و حال .

نحنُ لا ندري .. ولكنّنا سنُكابرُ ، ونعيشُ لحظتنا المُتاحة قليلاً ، و نحتفي بما انفسنا من نُكرانٍ جميل .

نحنُ الذين نعرفُ أشياءَ كثيرة لا معنى لها .. نعرفُ جيّداً كيفَ نُغَنّي .. وكيفَ نحتالُ على خيباتِنا بالغناء .

هكذا كُنّا ، و هكذا سنبقى .. منَ الحِداءِ ، إلى الحِداء .

إنّ بوسعكم أن تستمعوا إلى فيروز ، وهيّ تعرِضُ عليكم ، بطريقتها العَذْبة ، هذه الفروق النابتةِ في القلب .. بينَ ما كانَ ، وما صارَ ، وما سيكون ..

" كان غير شَكل الزيتون .. كان غير شكل الصابون ..

وحتّى إنتَ يا حبيبي .. مُشْ كايِنْ هَيْك تكون .

كان غير شكل الليمون .. كان غير شكل اليانسون ..

وكايِنْ إنتَ يا حبيبي .. مُشْ كايِنْ هَيْك تكون .

كان أوسَعْ هالصالون .. كان أشْرَحْ هالبلكون ..

وطبعاً إنتَ يا حبيبي .. كان حُبّكْ قَدِّ الكون " .