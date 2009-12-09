

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 16:29

المحور: الادب والفن









قدري أن أكتوي

بنار الوخز

كمسمار بخف

تحت وطء

خطوات السابلة

وهي تدب

كدبيب الذعر الأفكح

على الأرصفة

-*/

2

أن أقف

مكتوف الأيدي

كخيال المآتة

على ناصية حقول

لسنابل ممتدة

وأن أجد نفسي عاجز

عن أن أمنع

لص

عن سرقة

حفنة قمح

-*/

3

عطر هارب

بالضوع

~

ووردة تنصب

ألوان طيف

لقوس عبق

لم يفرد ساقيه بعد

ليلامس

خياشمنا المنتشية

-*/

4

نتصبب بالعرق

من هول

شعاع ثاقب

للمحة خاطفة

عن حسن أنثى

دون لبس

~

ولا نرى

سمكة تتقلى

على وهج

ضربة شمس

~

ونغض الطرف

عن حادثة مؤسفة

ملقاة على جوانب الطرق

لم تحدث بعد

-*/

5

طرفة

تكاد تموت

من الضحك

لنتقهقه

وفي موقع سخف

على بلاهتنا

~

و ابتسامة ضفاف

بلا شفة

على شاطئ

يسيل لعابه

على ثعر

لم تنفرج ابتسامته بعد

-

ناصية

في موقع حيرة

وعلى غير درب

-*/

6

جرة ترشح

رطوبة

دون أن تبتل بالماء

~

وجرعة

تنتظر بفارغ الكأس

إرواء غليل

لا يشفى نفس

-*/

7

كتاب يقلب صفحاته

ليقرأ فيها نفسه

بالهواء الطلق

-

خيار صعب

لوقفة

لم تنهض بعد

-*/

8

حوار يحتد

منتفخ الأوداج

مع جدال عقيم

وهو ينحرط

بشجار

الألتباس

دون أن ينبس

ببنت شفة

-*/

9

وطن يتلوى

مسجى في مقابر نكبة

طبت على الأرض

من الدمار الشامل

~

والوطن يتقلى

في حرب مجرمة

أضحى جثة هامدة

-*/

10

أكتاف ناهضة

فوق التراب

عن الأرض

تستقبل جثامين

ضحايا الحرب

بأكف الثرى

لتسجيهم بدراية تامة

في مسقط الرأس

-*/

11

أيها العالم المتمدن

تعسفاً

هل اشتفيتم

من سفك دمائنا

من نهش لحومنا

من طقطقة عظامنا

من قبض أرواحنا الرخيصة

في سوق نخاسة

العصر الحديث

~

خراب ديار نا

في رقابكم

وإلى يوم الدينونة

-*/

12

يمكنك أن تقرض

حقل زهور

بالبرية

قرضاً حسناً

من الفوز بنعيم

الشم

~

ونشترك جميعاً

في توزيع سلال العبق

بين جنبات

الضوع

لنسند انطراحنا

من طول الوقت

-*/

13

أقرض الشعر

جدف في بحور

تقطع لب نياط جمهورمستمع

وتمس شغاف

شعب

حتى يصدقك الناس

أنك شاعر

قصيدة النثر

-*/

14

عربة نسيم سارحة

زلت قدمها

بواسع الصدر

فقامت

بعرض أراجيح

ريح

تخلع أبواب ضيق الصدر

وتفسح المجال لولوج

أريج أخاذ

ليعزف أهزوجة غوى

على شغاف القلب

-*/

15

وقفت الأشواك اليابسة

تنطر

هبوب الريح

على جرف صخري

ينوء بحمل

جلاميد

تدب الذعر

وهي تثبت أكتاف

طبيعة صاخبة

تشرف

على واد سحيق

-*/

16

هبوب زوبعة

وأنت في مهب الريح

تبحث عن مأوى

كوة

وتقع في مطبات

انكماش أضلع

كقبعة

قوقعة

دارت بالرأس

-*/

17

أفواه مطبقة

مثل فكي جرادة

لا تعطي

قرض بسمتها

إلا لاخضرار عشب

وتنشب فكيها

ولكل من يشاء قحط

ويهوى يباب

-*/

18

عطرأخاذ

يتلفت

بكل الاتجاهات

دون أن يمد

عنق

لفك رقبة

وهو يثب

إلى مجامع القلب

-*/

19

وقفنا بانتظار

تلبة موعد

لم يضرب

بعد

~

والآتي

يرتب هندامه

ويضع وردة

على صدره

ليصل

إلى موعده الغرامي

دون تأخير هجر

لربط ود

-*/

20

عندما نسرح بالفلاة

نصطاد ببنادق

تصويب أسماعنا

عصافير

تزقزق طرباً

ونضبطها

وهي تقع بالقلب

-*/

21

كانت الجهات تأتي

إلى سكن الليل

ومن كل حدب

وصوب

~

والألفة ترفل

كعروس مرتقبة

تزف عريس

مد نظر

لم يحضر

مراسم زواجه

قط

-*/

22

سيف مسلط

على رقاب

قطيع خراف

يمسدها

قبل أن يحزها

في حفل

تنصيب راع

على عرش

مرعى

-*/

23

ديك

يمط رقبته

إلى عنان السماء

ليصيح

وهو يقفز بالهواء

ليلتقط نجمة

فيتعثر منقاره

بقشة

فيميل لها عرفه

-*/

24

من أول شمة

عثرت على قطيع

أريج

يرعى بالهواء الطلق

~

ومن أول نطرة

عثرت على ورود يانعة

تتربع على

مائدة الأخضرار

كمأدبة شم

-*/

25

نضع غلتنا

من النبض

في قبضة قلب

ونجمع الفيض

الناتج عن اللهفة

في أباريق فارغة

لتستوعب

التقاط أنفاسنا