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ديوان لافتات انشداه دفتر -71


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 16:29
المحور: الادب والفن
    


قدري أن أكتوي
بنار الوخز
كمسمار بخف
تحت وطء
خطوات السابلة
وهي تدب
كدبيب الذعر الأفكح
على الأرصفة
-*/
2
أن أقف
مكتوف الأيدي
كخيال المآتة
على ناصية حقول
لسنابل ممتدة
وأن أجد نفسي عاجز
عن أن أمنع
لص
عن سرقة
حفنة قمح
-*/
3
عطر هارب
بالضوع
~
ووردة تنصب
ألوان طيف
لقوس عبق
لم يفرد ساقيه بعد
ليلامس
خياشمنا المنتشية
-*/
4
نتصبب بالعرق
من هول
شعاع ثاقب
للمحة خاطفة
عن حسن أنثى
دون لبس
~
ولا نرى
سمكة تتقلى
على وهج
ضربة شمس
~
ونغض الطرف
عن حادثة مؤسفة
ملقاة على جوانب الطرق
لم تحدث بعد
-*/
5
طرفة
تكاد تموت
من الضحك
لنتقهقه
وفي موقع سخف
على بلاهتنا
~
و ابتسامة ضفاف
بلا شفة
على شاطئ
يسيل لعابه
على ثعر
لم تنفرج ابتسامته بعد
-
ناصية
في موقع حيرة
وعلى غير درب
-*/
6
جرة ترشح
رطوبة
دون أن تبتل بالماء
~
وجرعة
تنتظر بفارغ الكأس
إرواء غليل
لا يشفى نفس
-*/
7
كتاب يقلب صفحاته
ليقرأ فيها نفسه
بالهواء الطلق
-
خيار صعب
لوقفة
لم تنهض بعد
-*/
8
حوار يحتد
منتفخ الأوداج
مع جدال عقيم
وهو ينحرط
بشجار
الألتباس
دون أن ينبس
ببنت شفة
-*/
9
وطن يتلوى
مسجى في مقابر نكبة
طبت على الأرض
من الدمار الشامل
~
والوطن يتقلى
في حرب مجرمة
أضحى جثة هامدة
-*/
10
أكتاف ناهضة
فوق التراب
عن الأرض
تستقبل جثامين
ضحايا الحرب
بأكف الثرى
لتسجيهم بدراية تامة
في مسقط الرأس
-*/
11
أيها العالم المتمدن
تعسفاً
هل اشتفيتم
من سفك دمائنا
من نهش لحومنا
من طقطقة عظامنا
من قبض أرواحنا الرخيصة
في سوق نخاسة
العصر الحديث
~
خراب ديار نا
في رقابكم
وإلى يوم الدينونة
-*/
12
يمكنك أن تقرض
حقل زهور
بالبرية
قرضاً حسناً
من الفوز بنعيم
الشم
~
ونشترك جميعاً
في توزيع سلال العبق
بين جنبات
الضوع
لنسند انطراحنا
من طول الوقت
-*/
13
أقرض الشعر
جدف في بحور
تقطع لب نياط جمهورمستمع
وتمس شغاف
شعب
حتى يصدقك الناس
أنك شاعر
قصيدة النثر
-*/
14
عربة نسيم سارحة
زلت قدمها
بواسع الصدر
فقامت
بعرض أراجيح
ريح
تخلع أبواب ضيق الصدر
وتفسح المجال لولوج
أريج أخاذ
ليعزف أهزوجة غوى
على شغاف القلب
-*/
15
وقفت الأشواك اليابسة
تنطر
هبوب الريح
على جرف صخري
ينوء بحمل
جلاميد
تدب الذعر
وهي تثبت أكتاف
طبيعة صاخبة
تشرف
على واد سحيق
-*/
16
هبوب زوبعة
وأنت في مهب الريح
تبحث عن مأوى
كوة
وتقع في مطبات
انكماش أضلع
كقبعة
قوقعة
دارت بالرأس
-*/
17
أفواه مطبقة
مثل فكي جرادة
لا تعطي
قرض بسمتها
إلا لاخضرار عشب
وتنشب فكيها
ولكل من يشاء قحط
ويهوى يباب
-*/
18
عطرأخاذ
يتلفت
بكل الاتجاهات
دون أن يمد
عنق
لفك رقبة
وهو يثب
إلى مجامع القلب
-*/
19
وقفنا بانتظار
تلبة موعد
لم يضرب
بعد
~
والآتي
يرتب هندامه
ويضع وردة
على صدره
ليصل
إلى موعده الغرامي
دون تأخير هجر
لربط ود
-*/
20
عندما نسرح بالفلاة
نصطاد ببنادق
تصويب أسماعنا
عصافير
تزقزق طرباً
ونضبطها
وهي تقع بالقلب
-*/
21
كانت الجهات تأتي
إلى سكن الليل
ومن كل حدب
وصوب
~
والألفة ترفل
كعروس مرتقبة
تزف عريس
مد نظر
لم يحضر
مراسم زواجه
قط
-*/
22
سيف مسلط
على رقاب
قطيع خراف
يمسدها
قبل أن يحزها
في حفل
تنصيب راع
على عرش
مرعى
-*/
23
ديك
يمط رقبته
إلى عنان السماء
ليصيح
وهو يقفز بالهواء
ليلتقط نجمة
فيتعثر منقاره
بقشة
فيميل لها عرفه
-*/
24
من أول شمة
عثرت على قطيع
أريج
يرعى بالهواء الطلق
~
ومن أول نطرة
عثرت على ورود يانعة
تتربع على
مائدة الأخضرار
كمأدبة شم
-*/
25
نضع غلتنا
من النبض
في قبضة قلب
ونجمع الفيض
الناتج عن اللهفة
في أباريق فارغة
لتستوعب
التقاط أنفاسنا





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كمال تاجا

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