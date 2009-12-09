

ديوان لافتات انشداه دفتر - 70

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 19:55

المحور: الادب والفن







ديوان لافتات انشداه

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دفتر رقم -70

ــــــــــــــــــ



فقرمدقع

يترك ارتخاء مفاصله

كمداس

للمارة

على الرصيف

ويتهاون بانسحاق

لا يبلى

ولا يتناهض

وينسفح على الأرض

كخرقة بالية

ملقاة

إلى جوار سلة مهملات

عيش ساقط

لحياة فاشلة

-*/

2

فقير يتحاشاك

وهو ينظر لوقع أقدام متزاحمة

على الرصيف

ويتلاشى مد نظره

كطأطأة

تسحقها خطوات

لا اكتراث

لسابلة

تسعى في حرث حقل

طيب منبت

عن شبع مفرط

-*/

3

جفن مسدل

من جوع

على كسرة خبز

ندت عن مائدة طعام

نضبت

في ألحاظ خاوية

وعلى أشدها

تنتظر فقير

ليلتقط فتات النثرات

المرمية

إلى جوار حاوية

مكتظة بالفتات

لوجبات

بقايا طعام

ندت عن بطر

يلتقطها منقار طائر حزين

وبعين مغمضة

غصت بالدموع

-*/

4

نتشارك بالصراع

على الحياة

وفي نشب سكاكين

تقطع الأنفاس

واللهاث

في رقابنا

الممدودة للذبح

~

ونلوذ بالفرار

كلصوص

التقاط أنفاس منزوية

للعيش على انفراد

~

ونتبارى برؤية

احتفالات

نجوم الظهر

على الطوى

وفي رابعة النهار

-*/

5

مثل أفاق

أضاع أفقه القريب

والبعيد

بين بزوغ

وأصيل

أقف إلى جوار

نافذة

على المدى ~ تقلني

على دروب بعيدة

عن مآل

~

وأقف على أهبة القفز

لاجتاز أبواب

وعتبات

بلا وطء

كهبة نسيم مراوغ

~

ولأوزع حرمة

البصيص

كشريطة زاهية

على شعر

ليل حالك

-*/

6

نواس وسن يؤرقني

كلسع سوط السهاد

على كاهل الكرى

~

وسمر يؤرجحني

كفقد حيلة

حبل قصير

للكذب

لا تنطلي

على أضغاث احلام

~

ووعد صادق

يسعى لإشادة نصب تذكاري

لألوان طيف

قوس شبع

يحطم قائمتي

فقر مدقع

~

وحلم عذب يجذبني

كالنجم الطارق

بالرأس

~

وأتولى

كظلام دامس

لكرى يطوحني

لكل طي بالنسيان

-*/

7

تجرحني نسمات منعشة

تشق هدبي

كشراع مركبة

تهدهدها موجة مسرعة

كتلبية دعوة

للشواطئ البعيدة

مع تصفيق حاد

للريح

بين رحاب

سعة نفس

أخذة بشق صدر

التلويح

~

ولتتخذ خلجاتك

موئلاً

لهبات نشطة

-*/

8

نسمة عليلة

تضبطني

كنفس شقية

هامت في هجر

مع فراق عاجل

~

وهبات نشطة

تاهت في مكان ناء

ولتأخذني قشعريرة سالكة

~

مثل قطرة ماء

تلثم شفة

من بقايا كأس

لا تبل ريق

ظمأ شديد

-*/

9

كاهل متعب

يفتقد ارتخاء أعطاف

ومفاصل

الاستلقاءة المريحة

على شرفات

مد البصر

-*/

10

يجري العرض الأخاذ

لطبيعة خلابة

بالخلاء

ومن بعيد

في غيابنا

عن الوعي

ويرتوي الفؤاد

بالفيض

وفي صمت مطبق

~~

وتمر الآوقات العصيبة

في مرمى اللحظ

كغمضة عين

على عربة

وخزات غبش

من تكشيرة الهشيم

وفي خلاء مطبق

-*/

11

وعندما تملينا النظر

رأينا جميعاً

كيف جرت

حفلة عرس الحقل

بالهواء الطلق

على حلبة

أحواض ورود

تراقص

أريج ساحر

مع ألحاظ فاتنة

-*/

12

قمر محرج

من طويل شرود

يتصبب عرقاً

بضوئه الباهت

على لجين معاند

في مساء حالك

يخرجنا عن لعبة

البحث عن ألق

-*/

13

عندما كنا جميعاً

نرنو من الشرفة

لنشاهد

من خص النوافذ

سيوف الضوء

وهي تنسف

الكوى

وتقع

بين زوايا

تشرح النفس

-*/

15

كان الكثير من الناس

مع قليل من أشباه البشر

ينتظرون

حملة النعش

على قطار أرزل العمر

بفارغ القبر

~

وليروا أعمالهم

وعلى ماذا ستؤول إليه

نهاية الحتف

تحت القصف

في حواري

بلاد الشام

-*/

16

لا تسأل أين يغوص

نعليك

بوحل الشتاء

ولا كيف تتلطخ

بشظف العيش

وأنت تتخبط

في مخاضة

حياة قاسية

مثل جرد متقاعس

ينعم بحمام طين

قذارة لزجة

-*/

17

نتشارك بوليمة

الوحوش المفترسة

مع الكلاب الضارية

بالعواء

على شبح الجوع

في مخيمات شتات الشقاء

والضيم

-*/

18

قارب نجاة

تهدهده

أمواج ناعمة

مثل يد حنونة

وترفعه أكف خفية

على رؤوس أصابع الخضم

فوق الماء

وأولادنا يغرقون

على دفعات باليم

وتهدهد أجداثهم بالماء

لترميهم فوق أقرب شاطئ

بانتظار الدفن

فوق صخور

غير ثرى وطنه

-*/

19

النور

يتطلع بعيون

قطط الضوء

والتي تلج من شقوق

النوافذ

بخفة

رشاقة لامتناهية

لا تموء

ولا تخرمش

وهي تنسفح على الأرض

-*/

20

أجمّع أجزائي

قدر الإمكان

لأبدو

كنصب إنساني

لكيان افتراضي

~~

وأفرنقع

متنصلاً عن حقيقتي

كشبح مرآة

غائب

عن الانعكاس

على سحنة الطيف

~

واقف على مفارق طرق

آخذة بالنواصي

بقامة ذهول

تدحرجه دهشة

ضحكة بلهاء

باهتة على ثغر جمهور

منجذب

بانشداه مفغور

-*/

21

تركنا الثمار

تنضج

فوق أغصان الشجر

على ضوء خفيف

لتغريدة الحفيف

على أوراق الشجر

-*/

22

نسمع هديل

مع صدى زقزقة

ولا نلتفت

إلى شجو واهن الوقع

ونرتقي لسماع

شدو طير

يصدح

في عنان السماء

كترنم عذب

لنحظى

بترتيلة التغريد

-*/

23

الأغصان تميل

كتلمظ

تحت اللعاب

وقبل أن تلتقطها

الأصابع

ويذوب ثمرها

كشهية

وقبل أن

تتلقفها شفاهك

-*/

24

فاضت الروح

الآيلة للسقوط

مندحرة

من على جسرالتنهدات

مهما تخاطفتها الأيدي

لتذخرها

بالتقاط نفس حي

-*/

25

جبل راسخ

يسند صرحه

بجلمود

صخرة صمة

وينهار ككيان محرج

ويخرج

ومن فوهة بركان

قوة شكيمة

عزيمتنا

ويتدحرج

كجلمود حمم غضب

حطه السيل

من علّ



كمال تاجا









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