أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - الشاعر


اخر الافلام











المزيد.....

الشاعر


كمال تاجا
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:53
المحور: الادب والفن
    


الشاعر

العامل والأجير
يحس بوجع عضده
وهي تكاد تنخلع
من المفصل
من شدة طرق المطرقة
وجور السندان
~
والفلاح والحارس
يرفع قدميه
ليضعهما
فوق رأسه
من التعب
والارتجاج
من صدمة الفأس
وجدب الثرى
~
أما الشاعر
فيعاني
من وجع عقله
~
وهو يدق على أبواب
غير موصدة
ليلاقي وجهه
الهارب منه
في سحنات
لا تروها
~
ويلقي بورود
ابتسامات
مضمخة
بتلويحات عبير
على نوافذ عشيقات
لم يتعرف عليهن
بعد
~
ويناغي طيف
عشيقة
لا تغادر أفقه
البعيد
حتى مطلع الفجر
~
ويبعث بألحاظ
تبحث عنه
في غوى
تاه منه
~
ويتسلق أسوار الأنوار
ليلثم شفاه الألق
مطارداً صب
هام به
فقد كل ملامحة
في وجوه
إناث
خلت به على الطريق

كمال تاجا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كمال تاجا

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- مواطن دايت
- عاشقة
- مثل أي دابة
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 69
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم 68
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 68 - جزء ثاني
- دولة كردستان
- وراء حجاب
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 67
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 66
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم -65
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 64
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 63
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 62
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 61
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 60
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 59
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 58
- أناشيد مالدرور - لوتريامون - بصياغة شعرية كمال تاجا
- ديوان لافتات انشداه - دفتر رقم - 57

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الصحافة والأدب واللغة الثالثة – زيد الحلي
- وزير الثقافة يفتتح ألوان من إيران
- فلسفة البدائل الثقافية .. تفسير التاريخ الذاتي للأمم ورؤية آ ...
- حشرة ملونة بالمكسيك تفك لغز لوحات لكبار الرسامين
- مجلس المستشارين يسائل العثماني الثلاثاء المقبل
- بنعبد القادر:إصلاح عاهات الوظيفة العمومية سيبدأ من الأعلى لل ...
- عمل فني بقلب برلين يستلهم الحرب السورية
- معرض دولي للتصوير في باريس بمشاركة 30 دولة
- أكاديميون: الثقافة العربية الإسلامية أثرت بالفكر اليهودي
- رسامة تونسية تحوّل بفمها مأساتها للوحات

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال تاجا - الشاعر