

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:53

المحور: الادب والفن









الشاعر



العامل والأجير

يحس بوجع عضده

وهي تكاد تنخلع

من المفصل

من شدة طرق المطرقة

وجور السندان

~

والفلاح والحارس

يرفع قدميه

ليضعهما

فوق رأسه

من التعب

والارتجاج

من صدمة الفأس

وجدب الثرى

~

أما الشاعر

فيعاني

من وجع عقله

~

وهو يدق على أبواب

غير موصدة

ليلاقي وجهه

الهارب منه

في سحنات

لا تروها

~

ويلقي بورود

ابتسامات

مضمخة

بتلويحات عبير

على نوافذ عشيقات

لم يتعرف عليهن

بعد

~

ويناغي طيف

عشيقة

لا تغادر أفقه

البعيد

حتى مطلع الفجر

~

ويبعث بألحاظ

تبحث عنه

في غوى

تاه منه

~

ويتسلق أسوار الأنوار

ليلثم شفاه الألق

مطارداً صب

هام به

فقد كل ملامحة

في وجوه

إناث

خلت به على الطريق



كمال تاجا