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|الصفحة الرئيسية - الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني - توفيق أبو شومر - إلى صاحبة الجلالة
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إلى صاحبة الجلالة
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|الصفحة الرئيسية - الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني - توفيق أبو شومر - إلى صاحبة الجلالة