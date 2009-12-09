

أمين احمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:12

المحور: الادب والفن









إني اعشق سيجارتي. . كعشقي لامرأة لاتوجد سوى في تلافيف دماغي ؛ واعشق وطني ؛ كعشقي المراهق حين تسحرني فتاة في عمري البكر ؛ فازداد تعلقا كلما اثخنت في المواجع ؛ واسهدتني نوم الليالي - إني عاشق وحيد دون منازع ؛ لست مازاشتيا يستلذ التعذيب ؛ لكني مخلصا مع نفسي التي لاتقبل الانهزام ؛ ولااقبل استلذاذ الوهم في البطولة او التميز ؛ او اختلاق اوهام التفرد في الفهم - لايهمني الاختلاف ؛ وليس في حسابي لزومية الاتفاق في معادلة ضعف من جانبي - احببتم قولي ام لاتحبوه ؛ اني اقبل اختلافكم ؛ ولكنكم لن تركعوني لاتفق وفق اهوائكم- هذا انا ؛ ليس مريض بالغرور ؛ بل معتز بنفسه . . لايقبل الالغاء او الالحاق- حرروا انفسكم من اوهام تلوكونها وماان يأتي يوم جديد تفاجئونا باراء كنتم الى وقت قريب تناصبونها العداء - قل كلمتك وسر ؛ فالكلم إن لم يغير واقعا او انفسا ؛ فإنه مخزون في سجل التاريخ المحايد ؛ الذي له الانصاف . . حقيقة - لن تصدقون لو قلت اني اعشقكم بشرا ؛ حتى لوبادلتموني العداء ؛ لاني لو لم اعرف العشق ؛ لكنت جاهلا . . في كل الامور .

