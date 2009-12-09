

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 13:16

المحور: الادب والفن









-10-

وصل شرطيان المستشفى ليتلقيا إفادتي بخصوص الجرح الذي في رأسي.

اخبرتهما أن فيصل ضربني بمزهرية كريستال على رأسي.

= أين هو الآن؟

-لا أعلم.

قالت أختي أمل إنّه هو مَنْ أتى بي إلى هنا..

وإنّهُ أوصاها أن تبقى معي.

= أين ممكن أن نجده؟

- أكيد راح عند مَرْة عمّي.

= لا تقلقي سنجده ونُلقي بهِ في الزنزانة.

اهدئي أنتِ.

سنظل على اتصال معك عبر موبايلك.

قالَ الثاني: بامكانك العودة لمنزلك.

في حالة أيّ خطر..

اتصلي فورا على هذا الرقم. هذا رقم موبايلي.

ناولني الرقم وذهبا بعيدًا في الرّيح.

أخذتُ أدندن:







أنا مش إلك. في قفص صغير بدك إياني كون

وأنا بدي طير وجناحاتي تكون ع وسع الفَلَك.

أنا مش إلَك. ولا قلبي إلَك. أناااااا مش إلَكْ



*

فتحتُ باب المنزل.

فتحتُ قلبي على مصراعيهِ.

دخلت.

جلست.

تناولتُ قلما وكتبت:



حُلُم الفٙ--------رٙ--------اشٙ--------ات

*

ها أنا أمْضِي

لأٙ--------فْضٙ--------حٙ-------- العٙ--------تْمٙ--------ة.

ها أنا أمْضِي

لأُطْلِقٙ-------- الفٙ--------رٙ--------اشٙ--------اتِ

مِن قُمْقُمِ الغُمّٙ--------ة.

ها نحْنُ

نتّٙ--------حِدُ..

فٙ--------رٙ--------اشٙ--------ةً..

فٙ--------رٙ--------اشٙ--------ةً..

لنصْنعٙ-------- لنا

وٙ--------اقِعًا دائمٙ--------

الخُضْرٙ--------ة.



*



تُرَاهُ يعودُ ؟!

أيتسللُ عائدا إلى هذا المنزل ليُعاود تعنيفي؟

هل حياتي في خطر؟

كيف سيكون ردّ فعله لو أدرك أنّني لم أعُد أخشاه وأنّني لم أعُد أراه ماردا إنّما قزمًا يستحق لا الكراهية إنّما الشفقة. هو ليس لئيما .. كما هو اللؤم. هو ضحيّة عادات وتقاليد تمجّد الرجل وترفعه إلى مستوى السيّد وتسلمه مهمّة الملاكم الذي عليه أن يُسدي الضربات الضربة تلو الضربة ل رأس الأنثى كلّما حاولتْ أن تطلّ من نافذة العتمة على الحدائق والبحار والزهور كي تحيا.

كم أشفق عليه ممّا هو فيه من همجيّة.

*

أمسكتُ كتابا وأخذت أقرأ بمتعة.

أشعلتُ الموسيقى من حولي.

كم أعشق صوت فيروز خاصة في أغنية أنا عندي حنين:



أنا عندي حنين

ما بعرف لمين

يوميّة بيخطفني

مِن بين السّهرانين.

بيصير يمَشّيني

لبعيد يوَدّيني.

تا أعرف لمين

وما بعرف لمين!



رحتُ أرقص.. ادور حول ذاتي بخفّة ريشة وأردد : أنااااااااااااااااااااا عندي حنيـــــــــــــــن!

*



ما أجمل أن أتنفس حُريّتي!

ما أجمل أن أبدأ زمن الطيران الآن فينمو لي جناحان.

أصيرُ سنونوّة.

أطيرُ..

أرفرف..

أعلن بفخر: أنــــــــــــــــــــــــا أحيا!

*

قبل أن أخلدَ للنوم بقليل..

رنّ الموبايل وظهر اسمُ الشّرطي على الشّاشة.

يبدو أنّهم عثروا على فيصل.

شهقتُ..

زَفَرتُ..

ارتعبتُ.

*

انتظرتُ أن ينطق ببنت شفة.

= مدام ريتا.

- نعم م م

= يؤسفني أن أخبرك...

صمتَ قليلا. ثمّ عاد صوته يداعب أُذني:

أنّنا عثرنا على فيصل..

- لمَ الأسف!!

=لأنّه فارقَ الحياة.

- مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا؟

دوّت صرختي فأيقظتْ جدرانَ المنزل.

أكملَ الشُّرطيّ:

= عُثِرَ عليه جثة هامدة على طريق ايلات.

يبدو انّه انتحر بالقاء سيارته من قمة جبل.

من فضلك.. تعالي مركز الشرطة لنغلق المَحضَر.

*

دخلتُ متاهةَ المشاعر.

أأفرح لأنني أخيرا حُرّة طليقة؟

أم أحزن لأنّ ما فيصل إلاّ أحد ضحايا التنشئة غير السّويّة؟!

*

*

*

رباااااااه!

إلتفِتْ إلَيَّ وأعِنّي.

اسمع أنيني وارحمني

فليس لي مُعين سِوَاك.!