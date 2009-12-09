التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ريتا عودة - القصيدة المتوحشة - الفصل العاشر من رواية
|
|
القصيدة المتوحشة - الفصل العاشر من رواية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
القصيدة المتوحشة - الفصل التاسع في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل الثامن في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل السّابع في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل السادس في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل الخامس في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل الرابع في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل الثالث في رواية
- القصيدة المتوحشة - الفصل الثاني من رواية
- القصيدة المتوحشة-الفصل الأول من رواية
- قصيدة الهايكو haiku
- تبًّا لنا
- وَمَضَاتٌ مُفَخَخَّة
- خولة سالم وعنفوان الأنثى الثائرة على الجرح
- أن أصيرٙ فٙرٙاشٙة
- كم مرّةً أخبرتُكَ
- قراءة انطباعيّة في رواية -زمن وضحة-
- شرنقة ُ الحُبِّ ... ومضات
- في انتظاره-قصة قصيرة
- سيمفونية العودة- المشهد الأخير
- سيمفونية العودة- المشهد الثالث-6
المزيد.....
- غسان كنفاني حاضر بعد 45 عاما على الغياب
- بوتين: ترامب التلفزيون ليس هو ترامب الواقع!
- ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
- أيمن عبوشي: الكذبة التي جعلت من الرجل أسطورة
- عمان: أمسية شعرية لرولا نصراوين وامرير ماماس
- شاهد بالفيديو.. هكذا سخر فنان قطري من حصار بلده
- توقيف الممثل شيا لابوف لمخالفته النظام
- صدر حديثا كتاب تحت عنوان -يوميات فراشة- للكاتبة منال نصر
- أكبر معرض لعاريات موديلياني في لندن
- أبرز الممثلين الذين يغيرون شكل أجسادهم لموائمة أدوارهم
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ريتا عودة - القصيدة المتوحشة - الفصل العاشر من رواية