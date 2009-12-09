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القصيدة المتوحشة - الفصل السّابع في رواية


ريتا عودة
الحوار المتمدن-العدد: 5574 - 2017 / 7 / 7 - 07:54
المحور: الادب والفن
    


-7-
في الغد..
لم يأتِ وليد فقد كان آخر يوم في سنة 2000.
طلبتُ منه أن نغادر المنزل لنشاهد الاحتفالات في شارع بن غوريون حيث الإحتفالات فوافق.
تنفسّتث الصعداء. يجب أن أساعد فيصل على تحرير نفسه من العصبيّة ومن قمقم العُزلة الذي حكم به على علاقتنا.
سرنا بين المحتفلين بالعيد تبهرني الأضواء والموسيقى والعُشّاق الذين هيمنوا برومانسيتهم على المشهد. ا
نقبض قلبي.
تمنيت لو يدعوني للجلوس في أحد مقاهي المكان..!
لو يحضنني. .!
لويقول: أحبّكِ!
طلبتُ منه أن نجلس في مقهى ما فقد بدأت أشعر بظمأ شديد وتعبتُ من الوقوف . وافق. جلسنا على باب المقهى المزدحم بالمحتفلين بالدقائق الأخيرة من السنة.
مرّت دقائق. لم يأتِ النادل إلينا فقد كان مشغولا بالانتقال كالنّحلة من زبون لآخر. ظلّ فيصل يراقبه بغضب دون أن ينبس ببنت شفة.
تمام الساعة الثانية عشرة غضبًا..
مرّ النادل بنا فناداه وراحَ يكيل عليه الشتائم متزامنا مع صوت أبواق السنة الجديدة وقبلات العُشاق.
شعرتُ بالذُلّ.
تركته يعربد والنادل يعتذر له وهو يتمادى في نوبة الغضب التي سيطَرَت عليه.
خرجتُ للشارع..
تدفَقَ دمعي مالحا مِدرارا.
نظرتُ إلى السّماء.
دوّت صرخة داخلَ كياني المُرهَق:
يااا ربّ. ضاقتْ بي الدنيا . إلى متى هذا العذاب..!
شعرتُ بانكسار في عمقِ أعماقي.
شعرتُ كما يشعر جنديّ عاد من الحرب مهزومًا..
مطعونًا في عُمْقِ أعماقه.
بعد دقائق ..
لحقَ فيصل بي.
أتى كالطاووس المفتخر برجولته وهو يلعن النادل..والمقاهي.. وأجواء العيد.
احتفظتُ بصمتي الذي صار خبزي اليوميّ.
اتجهنا نحو السّيارة.
كان الزّحام شديدا..
راح يكيلُ الشّتائمَ على هذا وذاك من السّائقين والمُشاة كعادته كلّما قاد السيّارة:
- يا عرص زيح مِن وجهي.
- يا ابن الشرموطة!
يا.. يااااااا.....ياااااااا...
هو يلعن هذا وذاك من المُشاة والسائقين، وأنا أمسحُ بصمتٍ
دموعي أخشى أن يراني فيبدأ سيناريو التعنيف.
وصلنا البيت.
اتجهتُ توًّا نحو السرير.
لم أستبدلْ ثوبي الأسود بمَنَامة.
داخل محارتي بسرعةٍ دخلتُ.
آهٍ كيفَ اتّسَعَتْ مَحارتي منذ أول يوم عثرت فيه عليها!
استسلمتُ لغيبوبةٍ صارت مَنِّي وسَلْوَايَ اليومِيّ.
رأيتُهُ..
مِن بين الأمواج أتى إليّ. كانَ الدّمعُ دما في عينَيْهِ.
كفّتا يَديهِ ما زالتا تنزفانِ دما نقيا.. طاهرًا.
اقتربَ منّي.
ربّتَ على كَتِفي بحنو أبٍ وأهداني الشّمسَ التي كانتْ على راحةِ يده اليُمنى.
راحَ بصوته الذي يُشبهُ أصوات خرير مياه كثيرة يُرَتِّلُ لي :

إن ضاقتْ الدُنيا قصادَي ..
واتقفلتْ الأبواب.. انتَ يا ربّي فاتح ليّا أعظم باب.

أنا نفسي أقرّب ليك. تشدّني بإيديك. تفتّح ليَّ عِنيّا.
أتْقَوى يا ربّ بيك.

أخذتُ أرتِّل اللازمة معه:

إن ضاقتْ الدُنيا قصادَي..
واتقفلتْ الأبواب.. انتَ يا ربّي فاتح ليّا أعظم باب.

أكملَ لوحده:

يوسف لمّا خَدُوه إخواته مِن أبُوه. إنتَ يا ربِّ ما سِبتوش بَعْدِ ما رَاحُوا بَاعوه.

رتّلنا معا:

إن ضاقتْ الدُنيا قصادَي ..
واتقفلتْ الأبواب.. انتَ يا ربّي فاتح ليّا أعظم باب.

انفرجتْ اساريرُهُ.تابعَ:

دانيال كان موجود جوّة جُبّ الأسود. وانتَ يا ربِّ اللي حميتُه. حُبَّك فاق الحُدود.

معا رَتَّلنا:

إن ضاقتْ الدُنيا قصادَي..
واتقفلتْ الأبواب.. إنتَ يا ربّي فاتح ليّا أعظم باب.

*
في صباح اليوم الأول من سنة 2001 لم أشأ أن أنهضَ باكرا من سريري .
عندما استيقظت ظُهرا كانَ دُوارٌ كدوار البَحرِ قد تمكَنَّ من رأسي المُثقلْ بأوجاعِ الذكريات.
اتجهتُ فورا نحو خيوطِ العنكبوت.
منذ وطئتُ هذا البيت وأنا أراقب هذا العنكبوت وأتغاضى عن شِباكِهِ في بيتي!.
أمسكتُ منديلاً ورقيّا..
وبإصرارٍ مُباغت
مسحتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ من حياتي.





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ريتا عودة

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