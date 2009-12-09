

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5572 - 2017 / 7 / 5 - 09:46

المحور: الادب والفن









-5-

مثل خبزي يأتي أنيني ومثلَ المياهِ تنسكبُ زَفْرَتي!

الذي إرتعابًا ارتعبتُ منه أتاني.. والذي فزعتُ منه جاء عليّ!

ها هم يُعدّونَ الوليمة لوَأدي.

سيزفونني إلى شبحٍ بعدما اعتقلوني في البيت وأقصوا الجميع عنّي..حتى خولتي.

كرِهَتْ نَفسي حياتي. أُسَيِّبُ شَكوايَ. أتكلّمُ في مَرَارَةِ نَفْسي قائلةً لله:

لماذا تُعذّبني.

فَهِّمني لماذا للريحِ تُسلّمني!

يداكَ كوّنتاني وصنعتاني كُلّي جميعا.. أفتبتلعني!

أُذكُر أنَّكَ جَبَلتَني منَ الطّين. افتُعيدُني للتُرابِ؟

ألَمْ تَصُبَّني كالَلَبَنِ وَخَثَّرْتَنِي كالجُبْنِ؟

كَسَوْتَني جِلْدًا ولَحْمًا فنسجتني بعِظامٍ وَعَصَبٍ.

منحتني حياةً ورَحْمًةً وَحَفِظَتْ عِنايَتُكَ رُوحي.

إنّي شبعانةٌ هَوَانًا وناظرَةٌ مَذَلَّتي.

لماذا أخرَجْتَنِي مِنَ الرَّحَمِ؟

كنتُ قَدْ أَسْلَمْتُ الرّوحَ ولَمْ تَرَنِي عَيْنٌ !

دفعتني إلى الأشرار وفي أيديهم دَهْرًا طَرَحتني!

شقُّوا كليتيّ ولَمْ يُشفقوا.

سَفَكُوا مَرَارَتِي على الأرضِ .

خِطْتُ مِسْحًا على جِلْدِي وَدَسَسْتُ في التُّرَابِ قَرْنِي.

احْمَرَّ وجهي مِنَ البُكاءِ وعلى هُدبي ظِلُّ المَوْتِ معَ أَنَّهُ لا ظُلْمَ في يَدي وصَلاتي خَالِصَة.

يا أَرْضُ لا تُغَطِّي دَمِي ولا يَكُنْ مَكَانٌ لِصُرَاخِي.

رُوحِي تَلِفَتْ.

أيامي انْطَفَأَتْ.

إِنَّمًا القُبورُ لي.



*

*

*

في صمتٍ كصمتِ المَقَابِرِ شَيَّعُونِي إليهِ دُونَما زَفَّة.

وَحْدَهَا الغُربانُ أَتَتْ لتكونَ شاهدةً على وَأدي.



*

*

انتقلتُ إلى جُحرٍ يُسمونهُ بيتي.

أقفلَ الأبوابَ والنوافذَ ودفعَ بي إلى سَريرِ الزّوجيّة.

أقفلَ قلبي.

أقتربَ منّي.

قتلتني رائحةُ عَرَقِهِ.

قتلتني الرّغبةُ في عينيهِ السّوداوَيْنِ.

تكَوّرْتُ على ذاتي ك قِطّة.

تمنيتُ تلكَ اللحظة لو أملك الجُرْأة لأستلَّ سكينا وأطعنه في صدره ثمّ أهرب بعيدا .. بعيدًا.. عن هذا المَصِيرِ المشؤوم.

اقتربَ منّي الخُطْوة الأخيرَة.

بنزقِ المُراهِقينَ.. مَدَّ يَدَهُ و................... مَزَّقَ ثوبي.

عَرَّاني..

حَتَّى مِنْ أحاسيسي عَرَّانِي.

حَتّى مِنْ كِياني عَرَّانِي.



*

*



صرتُ بينَ يديهِ وعاءً يستعملُهُ كما يطيبُ له.. متى يطيبُ لنزواتهِ.

بسطتُ شَعْري الكستنائِيِّ الطويلِ فوقَ جَسَدي

واستسلمتُ لغيبوبةٍ مُؤقَّتة.



*

*



رأيتُه.. ذاكَ الغريبُ .

أتَى .

لم يحمل هذه المَرَّة فانوسًا في يدٍ وشمسًا في الأُخرى.

رأيتُ دَّمعًا مِدْرَارًا يتدفَّقُ كشَلاَّلٍ من عيْنَيْهِ الواسِعَتَيْنِ كبحر.

كانَ يَئِنُّ كَفارسٍ مصلوبٍ على خشبة وحبيبتهُ أمامَ عَيْنَيْهِ تُغتَصَبُ.

رأيتُ مساميرًا عالقةً في كَفَّيْهِ ودما نقيا ينزفُ مِن كَفَّيْهِ.

أخذَ يُرَتِلُّ لي بصوتِهِ الذي يُشبِهُ خَريرَ مِياهٍ كثيرة:



إن ضاقِتْ الدنيا قصادِك

رَبِّك يفتَح لك الأبواب





ظلَّ معي..

يؤنِسُ وحدتي..

يُبَلسِمُ جُرْحِي..

إلى أن انتهَى ذاكَ الجَلاَّدُ مِن عمليةِ اغتصابي.

هذه العملية التي يحقُّ له شَرْعًا ممارستها لمجرد كونه يمتلكُ صكّ عُبوديتي المُسَمَّى: وثيقة زواج.

*

في الصَّباحِ...

فتحتُ النوافذَ المُغلقة جميعها لأستقبلَ النُورَ فينعشني ويمُدَّني بطاقةٍ ايجابيّة تساهمُ في بَقائي على قَيْدِ أمَلْ.

كانَ جلاّدي ما زالَ مستسلمًا بلذًّةٍ للنَّوم.

بحثتُ عن المطبخ وأعددتُ القهوة التي أعشقُ.

تعالى صوتُ فيروز مِنَ الحَيّ:



أنا عندي حنين ما بعرف لمين.

حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن! دَوَّتْ المُفْرَدَة في رَأْسِي.



ثمّ..

ناديتُ عليهِ:

- فيصل..هيّا انهَض. تجاوزتِ السّاعةُ العاشرة .

فتحَ عينيهِ بامتعاَض.

نظرَ إليَّ والشّررُ يتطايرُ مِنْ عَيْنَيْهِ.

ارتفعَ صوتُهُ كما الرَّعد وهو يصرخ كمن عثرَ على حَشَرَة:

=مَن طلبَ منكِ أن تُيقِظيني!

دَارَتْ بي الدُنيا.

تقهقرتُ.

اختبأتُ داخلَ مَحَارَتِي.

تملّكني الرّعبُ منه.

هو نسخةٌ أخرى من أبي.. من أخي .. من قدري المشؤوم!

نهضَ منَ السَّرير بتثاقُلٍ.

غطَّى جسدهُ العَاري بعباءَةٍ سوداء...

وصرَخَ بساديّة:



= بتِعْرِفيش تعملي إلا قهوة باردة!





