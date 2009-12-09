

عاطف الدرابسة

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52

المحور: الادب والفن









قلتُ لها :



كأنّني أمشي ..

على ترابٍ ميّتٍ …

أبحثُ عن قبرٍ للزمنِ الحاضرِ



أتساءلُ

لم تغيّرَ شكلُ الأزهار في الشرقِ؟

ولمَ غابت عن سمائه الطيور ؟

ومن قتلَ في النفوسِ الأمل ؟



أسألُ العابرينَ عن الإيمان ..

عن الإله …

عن الأطفالِ الذين يولدونَ مع الموتى …



أنتظرُ الجواب …

ولا يأتي الجواب …

وأسألُ عن الحبّ …

وعن الطيرِ والشَّجر..

وعن الطرقِ الخاليةِ إلا من قوافلِ النَّازحين …



أسألُ الانتظارَ …

عن الانتظار ..

وأسألُ الوصولُ ….

عن الوصول ...

وأسألُ عن البدءِ الجديد ..

فأكتشفُ أنَّ الوصولَ …

كانَ حيثُ البدايات ..



د.عاطف الدرابسة