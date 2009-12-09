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حيث البداياتِ .. كان الوصول


عاطف الدرابسة
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52
المحور: الادب والفن
    


قلتُ لها :

كأنّني أمشي ..
على ترابٍ ميّتٍ …
أبحثُ عن قبرٍ للزمنِ الحاضرِ

أتساءلُ
لم تغيّرَ شكلُ الأزهار في الشرقِ؟
ولمَ غابت عن سمائه الطيور ؟
ومن قتلَ في النفوسِ الأمل ؟

أسألُ العابرينَ عن الإيمان ..
عن الإله …
عن الأطفالِ الذين يولدونَ مع الموتى …

أنتظرُ الجواب …
ولا يأتي الجواب …
وأسألُ عن الحبّ …
وعن الطيرِ والشَّجر..
وعن الطرقِ الخاليةِ إلا من قوافلِ النَّازحين …

أسألُ الانتظارَ …
عن الانتظار ..
وأسألُ الوصولُ ….
عن الوصول ...
وأسألُ عن البدءِ الجديد ..
فأكتشفُ أنَّ الوصولَ …
كانَ حيثُ البدايات ..

د.عاطف الدرابسة





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عاطف الدرابسة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عاطف الدرابسة - حيث البداياتِ .. كان الوصول