

ناصر ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 20:24

المحور: الادب والفن









مهما فعلت ستهزمك عناصر العدم يوماً ما

فلا ترهق نفسك بالتفكير،

ولا تحاول أن تنتصرَ عليها. لن تنتصر أبداً.

ستكون تائها في الفراغ

لا شيء حولك

أنت ذاتك وستكون لا شيء.

لا عواطفَ

ولا أحلامَ

ولا أحزانَ

ولا ما يحزنون.

ستكون أيضا محصناً ضد الألم

وضد اللذة

لن تنظر إلى أي شيء

ولن تلمس أية صخرة

ستصبحُ فكرة جرداء في تاريخ كونيٍّ طويل

طويل أكثر مما ينبغي.

تماماً مثلما كنت قبل ميلادك.

هل أرهقك يوماً ما كيف كنت قبل ميلادك؟

هل أزعجك طول الزمن فيه؟

هل آلمك الغياب؟

هل أسعدك الهدوء؟

لا

لم يكن هنالك شيء أصلاً

وأنت لم تكن شيئاً



مهما فعلتَ ستهزمك عناصر العدم

وستعودُ إلى عناصرك الخام

ولن تحتجَّ

ولن تعبأ أصلاً

ولن تجرب حظك في الرفض

ستكون في الفراغ

لاشيء سوى الفراغ

ولن يكون هناك زمان يرهقك

ولا مكان يفرض ذاته عليك



فقط العدم، اللازمان، اللامكان، اللاقدرة على الفعل

وخوفك من هذه الحقائق الآن هو الذي يجعلك تفكر في ابتكار شيء ما يعادلها ويكسر بأسها

تحاول ان تتخلص من وقعها الشديد على نفسك

لا تساعدك اللغة في التعبير.



ولكنكَ مهما فعلتَ ستهزمك عناصر العدم

وستعودُ إلى عناصرك الخام

لن تترددَ

ولن يكون عندك أمل

ولن تكونَ قريباً ولا بعيداً

(ربما ستكون بين بين)



حضر نفسك للانبهار بالفكرة

قبل أن تفقد القدرة على الدهشة

حضِّرْ نفسَك لزراعة الشك والذكرى البعيدة

حضِّرْ نفسَك للاشيء

فقط لهزيمة مدوية من العدم

ستفرض نفسها على كيانك

دون أن تستشيرك