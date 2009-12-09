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بريد الغرام


ابراهيم مصطفى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:36
المحور: الادب والفن
    


بريد الغرام
لستُ أنسى كيف خَيَّم السكون عندما استجديتُ منه قُبلة جبينٍ
غال خمرهُا فؤادي وانهمكت أحداقهُ تداعبُ مضجعي *
يقدح الزند كالسديم ويستجدي لظى الراح *
بعد أن خلا كأسهُ وشبَّ فيه الحريق
وارتسمت فوق مُحيَّاه رعشات فجرٍ
ترآءى لي كخزف كوكبٍ مطرز السجاف *
في الليل ما أن يهطل المطر إلّا وأراه في الأحلام
يَنْدَس قربي يفتك في نبضي ويجتث لُبَّ عقلي
ليتوه في بحر لواعجي ليكسو الروض حولي
ببساط نرجسٍ ويمضي رحيقهُ السلسال يلهو بعبقه
العاطر في موطن أغوار لذَتي
حتى أمسى زماني محضُ شغفٍ يوم رَحَّلْتُ
معه قلبي ضيفاً كي لا أفقد بريد الغرام
وائتزرت الانتظار كمدا من غير ذي أمدٍ
لسبر أغوار نوايا ملهمي
ربما أعثر على أول حرف هديلٍ اهديته يوم كان
يطفوا ببريقه تحت أضلعي وقت الهيام
واسقي ظمأُي لحظة النعاس من رود شطآن بحرالغزل *
كلما يقبل الليل ليسكر الشجن في قَبَسِ ناره كنديمٍ يقطر لي الجنون
............................................................
*سديم : نجوم بعيدة تظهر كأنها سحابة رقيقة .
*سجاف : ما يركب على حواشي الثوب .
*ويقال : غالته الخمرُ : إِذا شرِبها فذهَبَتْ بعقله أَو بصحَّة بدنه
*رِيحٌ رَوْدٌ :- : ليِّنَةُ الهُبوبِ ، هادِئَةٌ .





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ابراهيم مصطفى علي

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