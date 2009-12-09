

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 23:16

المحور: الادب والفن









قصيدة النثر

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ديوان لافتات إنشداه



1

كيف ستبدو الحياة

جراء

حجز بريق

وجه أنثوي صبوح

لجمال منقطع النظير

وراء حجاب

-*/

2

ابتسامة عابرة

من أنثى رائعة

ترتج لها أوصالك

و يميل قلبك

-*/

3

الورود لا تترك أثراً

لوطء بالمكان

ولكنها بصياغتها

لعبقها المتفرد

تطوي مسافات رحبة

من بوح العبق

لتلثم شفاه

تنشقنا

-*/

4

مهما امتدت

ستائر الظلام

الفجر بازغ لا محالة

ليرفع الجفون

عن المنظرالأخاذ

ولينبلج الصباح

-*/

5

كل يخبئ

شيطاناً متنكراً

في خلده

ولا يتخلى عنه

يستعمله للاحتيال عليكم

في مبارزة دهائكم

-*/

6

الجزار فقط

يعرف تماماً

أين تقع فقرات الرقبة

وهو يحزها

ويتقن بالضبط

كيف يدق العنق

-*/

7

صرخة الحرية

حتى وهي مخنوقه

يسمعها القلب

والنبض يجري هلعاً

يتتبع وقعها

بالنفس

-*/

8

الشاعر فقط

يجدف في الماء

دون بحر

-*/

9

ليس كل ما يمشي

خبباً

يدب الرعب

بالقلب

-*/

10

الدموع تواري

رقرقتها

بكف جفنيك

و تسقط عبراتها

على حمرة خدك

-*/

11

لماذا أعشاشي خاوية

وبيضي لا يفقس

وعصافيري

زقزقتها

غير شافية

-*/

12

انفراط حبات قلبي

جذبت كل العصافير

الضالة

للاستناد على فرعي

الممدود

وهي تنقر جنبي

الطريّ

-*/

13

أنا من زرعت

أول غرس

بالفضاء الكوني

وغداً ستتناولون

ثمرات

هذا الإنجاز

-*/

14

لو لم يزرع

أجدادنا الشجر

ليمد لنا الأغصان

ولو لم نترك

جني الثمرات

لأحفادنا

لما احتمينا جميعاً

تحت

ظلال الزيزفون

-*/

15

أنا وأنت

وكل البشر قاطبة

مشروع إنساني نظيف

عالي الجودة

للمستقبل القريب

-*/

16

أحياء المجرات

مكتظة بالسكان

والنجوم أبنية مشادة

تعلو أكثر

لاستقبال الوافدين

والأكوان مدن منتشره

في كل مكان

بالفضاء

والوجود

لم يعد يتسع لنا

ولا لصنفنا العالي

حتى صار غزو أكوان آخرى

غير معلومة

وشيكاً

-*/

17

نطالب بإلحاح

تركيب لافتات ضوئية

على مشارف الكون

لنتجنب الاصطدام

بالسرعة المفرطة

للنبوغ الإنساني

في علو-م الفضاء

-*/

18

استرسلوا

بفتح الفم

بملاعق الشهية

لابتسامة

تخرق المجال الحيوي

حتى ولو استعملتم

الشوكة

والسكين

فإن الوجوم

لا يدوم

-*/

19

هل صادفت

متعة ما

تمشي على أضلعك

-*/

20

لا تستغرب إذا رأيت

شبهك الألي

جالساً في مكانك

لتلقي عليه التحية

ولا يلتفت إليك

ينافسك بالعمل

ويسبقك بزمن

هو صاحب الأمر فيه

-*/

21

العصر القادم

عصر بدلاء البشر

وأشباه الإنسان

وغداً

ستبعث مقتنياتك

لتنوب عنك بالعمل

وتحصل على النتائج

المرجوة

دون أن تغادرمكانك

-*/

22

وهذا آخر ما حرر

تم انتاج دجاج

لا يبيض

و بقر لانتاج الحليب

وزوجة بديلة

للفراش

وأرحام اصطناعية

للولادة

وحضانة آليه

لتنشئة الأجيال

-*/

23

الآن صار الإنسان

الآلي رائجاً

وعلى كل المستويات

حتى أصبح يتفوق عليكم

بنباهة

وإجادة

و إنجازاً

للأعمال الدقيقة

-*/

24

مصانع الكوبي ون

صنعت نماذج

أرق جاذبية

وأكثر تطوراً من نموذجكم

الإنساني الرخيص

انتهى عصر تفوقكم

والمستقبل البعيد

سيطوي صفحتكم

-*/

25

لا تقولوا هييء لي

ولا أنا رأيته

رأي العين

لكن ظني في مكانه

وينتظرنا

مستقبل عظيم

عند السفر

عبر المجرات

وطيّ الأكوان

-*/



كمال تاجا

