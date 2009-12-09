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ماجد مطرود
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 21:06
المحور: الادب والفن
    


صدر للشاعر العراقي ماجد مطرود المقيم في بلجيكا ديوان ريشة هارمونيكا( تناغم حرّ) في بغداد عن دار ميزوبوتاميا للطبع والنشر والتوزيع. يضم الديوان ستة عشرة نصًا تناغميًا اضافة الى (مقدمة) كُتِبتْ بقلم الشاعر, عبارة عن تعريف لهذا التناغم الذي يعتقد مطرود إنّه يقدّم نوعًا جديدًا من الكتابة أسماها (التناغم الحر) ويسعى بجديةٍ لألغاء الفواصل والحدود ما بين الاجناس الأدبية وقد حملتْ هذه التناغمات عناوين مثيرة مثل: سائق تاكسي, فلم عراقي, راسيال, حافلة بيضاء, يشيخون في المنفى, فرنسيس يكلم نفسه .. وغيرها أمّا أجواء الديوان فجاءت اِغترابية تحمل الألم والحنين المتهشم ما بين وطن جريح ومنفى يصرّ على أن لا ينتهي. وهنا بعض مختارات من هذا التناغم الحرّ :
تخيّلت أننّي من بخار, فقاعة من هيليوم, قفزت عاليا, منتشيا..
ما بين الأرضِ والسّماء تذكرت, ليسَ المهمّ أنْ تتعلمَ, المهمّ أنْ تدْركَ التوازن
*
في التلفزيون طفلٌ يرتدي خِرَقا رثةً, يبحث في قمامة
أخوهُ الكبير حسب تسلسل الاحداث, مولعاً بشمِّ السِلكون,
ويمارس العادة السرية في الظلام.






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ماجد مطرود

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