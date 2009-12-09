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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - متى نفهم أننا أمةٌ تفنى حين يظن كل مكون من مكوناتها أنه أمة!!!


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متى نفهم أننا أمةٌ تفنى حين يظن كل مكون من مكوناتها أنه أمة!!!


خورشيد الحسين
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الوعي في التاريخ ....قراءة التاريخ ...فهم وتحليل التاريخ...علاقة التاريخ بالحاضر...اسقاط التاريخ....ادراك وعي بحث تحليل ...,تتلقى تتماهى تتعصب تذوب في مفهوم واحد ورؤية موجهة ...تقدس الموروث تلغي حتى ذاتها وحاضرها,تغيبه ,تطمسه ,تنحره...بحكم الأنتماء ....لن أفصح أكثر من ذلك,فمن يؤلمه ذل الأمة سيفهمني,من يؤلمه الدم المسفوك سيفهمني,من كان على الحق سيفهمني....ومن يقرأ من وحي شياطين الجهل ...سيذبحني!!!
متى نفهم أننا ضحية غباءنا وطموحاتنا الضيقة وأننا مجرد أراكوزات تحركها أيادي الدول الأقليمية والدولية لتحقيق مصالحها ؟؟؟
متى نفهم أننا أمةُ تفنى حين يظن كل مكون من مكوناتها أنه أمة!!! وأنه يستطيع أن يحقق وينحت لنفسه كيانا مستقلا من وهم عقيدة مذهبية أو من أضغاث أحلام أثنية وطائفية؟؟؟
متى نفهم أن الأمم المسعورة الطامعة في ثرواتنا التاريخية والجغرافية ورغبتها المتوحشة في أنهاء أمة عمرها من عمر التاريخ لا يمكن ضربها ألا بتفتيت جسدها الى خلايا متناقضة متحاربة متطاحنة تأكل بعضها بعضا ,كي نموت وهم يعيشون برفاهية على طبق من لحمنا ودماءنا؟؟؟
متى نفهم أن مليارات الدولارات تنفق على الأعلام وعلى دعم وتغذية الأفكار المدمرة وزرعها في عقول شبابنا وشيبنا كي أرى وأقتنع وأمارس عداوتي لأبناء قومي لأنهم على دين أو على مذهب غير ديني وغير مذهبي؟؟؟
متى نفهم أننا ننتحر وننحر أبناءنا وننحر مستقبلنا حين نخرج من ظل عباءة عروبتنا؟؟؟
متى نفهم أن العروبة تجمعنا وتنقذنا وتحقن دمنا وتفشل كل مؤامرات القريب والبعيد؟؟؟
متى نفهم ؟؟؟متى نفهم؟؟؟
هل صدقتم أن اليمن ستة أقاليم؟؟؟؟أنها ستة دول !!هل صدقتم أن ليبيا اليوم دولة ؟...الناتو وكلابه يحرسون النفط ...وباقي ليبيا دول على عدد عشائرها يا عرب.!!..
هل صدقتم أن العراق اليوم واحد؟؟هو دول بين الأكراد وبين السنة وبين الشيعة تتناحر وتتمزق ولا ينقصها الا تحديد الحدود والأعتراف الأممي يا عرب !!...
وماذا أقول عن مصر عمرو بن العاص وصلاح الدين وعبد الناصر؟؟؟...وماذا عن سورية قلب العرب ؟؟؟وماذا عن لبنان النائم على عبوة التفجير المذهبي وفق التوقيت المقرر له...
متى نفهم ؟..متى نفهم؟ ...متى نفهم؟
متى نفهم أن خريطة الوطن العربي قد رسمت في دوائر اللاعبين الدوليين والأقليميين وما ينقصها بعض التعديلات و شيء من شد حبال وعض اصابع لتحقيق مكاسب أكبر من هذا الطرف أو ذاك ,الوطن العربي اليوم نقسمه بأيدينا كقطعة جبنة .....عجينة الوطن العربي...وقودها دمنا وحظنا منها عظمة كلب.
حين نجلس فوق أطلال أمتنا وكرامتنا وأشلاء أطفالنا ..ربما نفهم ....ولا ينفع بعدها ندم!!!
فهل نفهم؟؟؟





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خورشيد الحسين

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - متى نفهم أننا أمةٌ تفنى حين يظن كل مكون من مكوناتها أنه أمة!!!