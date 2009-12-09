

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:54

المحور: الادب والفن









لامات اللغة العربية



اللام : الحرف الثالث والعشرون من حروف اللغة العربية

وله استخدامات في اللغة نذكر منها :-



1) لام الجر : مع الاسم الظاهر وتكون مكسورة نحو (لِزَيــدٍ)

2) لام الاستغاثة: والاستغاثة من أنواع النداء .. وتأتي مع الاسم الظاهر بعد حرف النداء (يا) وتكون مفتوحة دائماً

(إلاّ أذا جاءت بعد حرف عطف لم يسبقه حرف النداء (يا) بل يعد مكتسبا لمعنى الاستغاثة وتكون هنا مجرورة

نحو : يا لَلعلماءِ ولِلمصلحين )

وتجرُّ الاسمَ الذي بعدَه

نحو : يا لَلّهِ .. يا لَلْقاضي



3) لام الضمائر : وتكون مفتوحة إلاّ مع الياء تكون مكسورة (لَنا , لَكَ,لِي)

4) لام الاختصاص : نحو (الجنّة لِلمؤمن)

وفي القرآن

{إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا}

: «فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت: خر على وجهه وعلى ذقنه، فما معنى اللام في خر لذقنه ولوجهه؟ قلت: معناه: جعل ذقنه ووجهه للخرور واختص به لأن اللام للاختصاص»

5) لام الاستحقاق : نحو ( العزّة للِّه)

6) لام المُلْك : لِلّه ما في السماوات والأرض

7) لام التبليغ : مثل ( قلتُ لَهُ)

8) لام التعدية : نحو ( ما أشدَّ حبّ زيد لِعَمْرو)

9) لام القسم : لــله لأفعَلَنَّ كذا

10) لام الصيرورة : نحو خُلِق الإنسان لِحياة أبدية

11) لام بموقع إلى: نحو (أن ربك أوحى لَها)

(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) أي الاستماع إليه

12) لام بموقع على: نحو (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها)

أي فعليها لأن السيئة على الإنسان لا له بدليل قوله تعالى: {فعليّ إجرامي}

(وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا)

لأن العرض يكون على

13) لام بموقع في : نحو : (ربنا إنك جامع الناس ليوم)

(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)

(يا ليتني قدمت لحياتي)

14) لام بموقع عند : نحو (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر)

أي عند أول الحشر.

(بل كذبوا بالحق لما جاءهم) أي عندما جاءهم

15) لام بموقع بعد: نحو (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)

أي بعد دلوك الشمس

16) لام بموقع الباء : نحو (ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه)

أي برقيك

18) لام بموقع عن : نحو (ولا تكن للخائنين خصيما)

أي خصيما عنهم

19) لام زائدة : نحو ضربت لِزيد

20) لام التعليل : ناصبة نحو جئتك لِتعلِّمَني

21) لام الجحود (توكيد النفي) : ناصبة أيضا نحو (ما كان زيد لِيُكْرِمَك)

22) لام الأمر (لام الطلب) : وتكون جازمة ساكنة لا سيما بعد الفاء أو الواو نحو (فَلْيَستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي)

23) لام الابتداء (أو التأكيد): وتكون مفتوحة وغير عاملة نحو(لََزيدٌ قائم)

24) لام الجواب : وتأتي بعد لو أو لولا أو القسم ،نحو ( لو عدتم لََعُدنا) (واللهِ لَزيدٌ كريم)

25) لام اللاحقة لأسماء الإشارة (للدلالة على البعد) : وأصلها ساكنة كما في (تلْك) وكسرت في (ذلِك) لآلتقاء الساكنين

26) لام التعجّب : تكون مكسورة نحو (يا لِلنّاس )

27) لام الحروف الشمسية: وهي لام التعريف (أل التعريف)

تكتب ولا تلفظ وخالية من الحركة

والحرف الذي يليها يكون مشدودا

كـ(الشَّمس .. الًّصُّورة .. اللّوحة )

28) لام الحروف القمرية : وهي لام (أل التعريف) أيضاً

تكتب وتلفظ وتكون ساكنة

والحرف الذي بعدها يقبل جميع الحركات

كـ(الْقَمر .. الْكُرة .. الْبِلاد)

29)

اللام المتعلقة بمحذوف حال

{وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما}

(لجنبه) حال، أي مضطجعا، ولذلك عطفت عليه الحالان.

واللام على بابها عند البصريين، والتقدير: ملقيا لجنبه، لا بمعنى خلافا لزاعمه وصاحب الحال الضمير في دعانا

{ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية}

(لكم) صفة تقدمت فتعرب حالاً.

{إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا}

(لها) حال من (شهيقا).

{ما لكم لا ترجون لله وقارا}

(لكم) حال من (وقارا). [الجمل

{ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا}

(لجالوت) حال أو متعلق بالفعل.

30)اللام صفة

{وأن تصوموا خير لكم}

(لكم صفة)

{ذلكم أزكى لكم وأطهر}

(لكم) صفة لأزكى.

{إذا قالوا لنبي لهم ابعث لهم ملكا نقاتل}

(لهم) صفة.

{وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك}

(لي) صفة لقرة.

{لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود...

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا}

(للذين) الأول متعلق بعداوة، والثاني بمودة، وقيل: هما نعت.