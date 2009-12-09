

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 10:22

المحور: الادب والفن









151

على جمر انتظارك سيدتي

تهبّ نسائم السحر على قلبي

من نوافذ مشرعة لاستلام عبق عطرك وأنفاسك

أتأسف على اللحظات التي تراودني عطر الروابي القريبة

عن خلجاتي الظمأى

152

لغيابك ألف باب موصد برتاج فولاذي

والمفاتيح ابتلعها حوت الكبرياء

وأدواتي المخملية تعجز عن إيلام بعوضة

تتسكع على تقطيبتي المزمنة وقد أحاطها اليأس بهالاته الرمادية

153

مهما ابتعدت فأنا بقربك

يا نبعا من زمزم الأماني

كالوردة أنا حيي بك

أنا لا نبض لي

قلبي سيدتي ينبض بحبّك

154

رائعة العينين .. سيدة الوسامةْ

دعيني أفترش العمر سريرا لعيني

على وجنتيك

شامة

155

يا نهر العشق المدرار

اجعليني منك الضفتين

أيعقل أن أعود من بحر عطائك

خالي اليدين

هل جربتِ أن تعودي

من بيادر الطيبين

بخفي حنين

156

نظرا لثبوت تسكعك في أروقة الذاكرة

والقبض عليك متلبسة وفرشاتك تلون الحياة بأبهى صورها

في قلبي ..وتنفضين غبار الإهمال عن رفوفه المبعثرة

حكمت عليك بالحب المؤبد

مع التقدير

157

هواكِ غضنفرٌ وسط القلب رابضْ

وحبك نبض حياتي النابض

158

لأنك يا سيدة القلوب

روعة الروعة

غيابك يترك في القلب

براكين لوعة

159

يا دعائي

في قيامي وسجودي

يا ثمرا في بساتين وعودى

أنت التي رسمت بأناملك البيضاء

ملامح وجودي

160

يا صباحا نقيا داهم سجف ليلي

وأسدل الستار عن مكنون خلجاتي

كيف ارسم لك بالحروف تقاسيم سعادتي بك

وملامح محبتي لك

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يخنقني الفضول

ويخونني الالهام