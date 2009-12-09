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إنثيالات بين يدي أنثى/ 17


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 10:22
المحور: الادب والفن
    


151
على جمر انتظارك سيدتي
تهبّ نسائم السحر على قلبي
من نوافذ مشرعة لاستلام عبق عطرك وأنفاسك
أتأسف على اللحظات التي تراودني عطر الروابي القريبة
عن خلجاتي الظمأى
152
لغيابك ألف باب موصد برتاج فولاذي
والمفاتيح ابتلعها حوت الكبرياء
وأدواتي المخملية تعجز عن إيلام بعوضة
تتسكع على تقطيبتي المزمنة وقد أحاطها اليأس بهالاته الرمادية
153
مهما ابتعدت فأنا بقربك
يا نبعا من زمزم الأماني
كالوردة أنا حيي بك
أنا لا نبض لي
قلبي سيدتي ينبض بحبّك
154
رائعة العينين .. سيدة الوسامةْ
دعيني أفترش العمر سريرا لعيني
على وجنتيك
شامة
155
يا نهر العشق المدرار
اجعليني منك الضفتين
أيعقل أن أعود من بحر عطائك
خالي اليدين
هل جربتِ أن تعودي
من بيادر الطيبين
بخفي حنين
156
نظرا لثبوت تسكعك في أروقة الذاكرة
والقبض عليك متلبسة وفرشاتك تلون الحياة بأبهى صورها
في قلبي ..وتنفضين غبار الإهمال عن رفوفه المبعثرة
حكمت عليك بالحب المؤبد
مع التقدير
157
هواكِ غضنفرٌ وسط القلب رابضْ
وحبك نبض حياتي النابض
158
لأنك يا سيدة القلوب
روعة الروعة
غيابك يترك في القلب
براكين لوعة
159
يا دعائي
في قيامي وسجودي
يا ثمرا في بساتين وعودى
أنت التي رسمت بأناملك البيضاء
ملامح وجودي
160
يا صباحا نقيا داهم سجف ليلي
وأسدل الستار عن مكنون خلجاتي
كيف ارسم لك بالحروف تقاسيم سعادتي بك
وملامح محبتي لك
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يخنقني الفضول
ويخونني الالهام





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - إنثيالات بين يدي أنثى/ 17