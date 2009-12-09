

نظرات أولية في نتائج تحرير الجانب الأيسر من الموصل

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 23:48

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







نظرات أولية في نتائج تحرير الجانب الأيسر من الموصل





على مدى أكثر من تسعين يوما تواصلت عمليات الجيش العراقي وكل القوى الساندة معه والتي تقاسمت المهام القتالية وتأمين متطلبات التحرير من صفحات التحرير المتعددة والفاعلة في تحرير المحافظة الثانية في العراق (نينوى) من إرهاب وسيطرة داعش وتجريده تماما من قوة التحرك والعمل ضد خطة مركزية أعدت وفقا لأكثر الرؤى والنظريات العسكرية، في محاولة من القيادة العسكرية العليا أولا بتجنب المدنيين الخسائر الناتجة عن الفعل العسكري الألتحامي وما يسمى بالنيران الصديقة، وثانية حماية وحفظ البنية التحتية للمدينة وقصباتها والمدن والقرى المحيطة بها، وثالثا تقليل التضحيات اللا مبررة في القوى العسكري في سبيل أنجاز نصر نظيف وبأقل التكاليف الممكنة.

النتائج الأولية ومن خلال أنتهاء الصفحة الأساسية في عمليات قادمون يا نينوى والتي أمتدت على مساحات واسعة من أطراف المحافظة وم مناطق أنطلاق متعددة، أجهز القوى المحررة على كل أمكانيات المناورة والتحرك من خلال الثغرات البينية في القطاعات المحررة، ولم تسمح وهذاالأهم في العمل العسكري التطهيري أن يفترض أن يعود العدو إلى مناطق محددة ورخوة ليعيد تواجده بما يسمى بالخرق المفاجئ والتأثيرات على عمل القطعات المخروقة أو ضرب المعنويات القتالية، في تجربة فريدة أعتمدها الأركان في تطبيق خطة (قصة البقلاوة) في قضم وتجزئة أرض المعركة على مراحل مستدامة تبدأ في منطقة محددة لتنجز مهمتها ثم الأنتقال بعد تأسيس موطئ قدم ورأسحربة جديدة لتحرير منطقة أخرى.

من مميزاتخطة (قصة البقلاوة) أنها أولا تؤمن تماما الحفاظ على المكسب القتالي وحصر النار في مناطق ضيقة ومركزة لا تشتت الجهد العسكري وتساعد أيضا على إدامة ما مطلوب من عمليات مرافقة أخرى كالجهد الإنساني وحماية المدنين وتقليل المساحة المتضررة من عشوائيات أطلاق النار وبالتالي الحفاظ على مسرح العمليا بأقل ما يمكن من خسائر وتضحيات، كما أن الضغط الذي تولده الهزائم المتتالية على داعش يوميا بفقد المزيد من الأرض والمواضع تؤثر سلبا على قدرة المقاتلين لديه بأفتراض أن أي عمل ستباشر به القوات الوطنية العسكرية سيحسم سريعا كما حسمت الصفحات التي من قبله وبالتالي لا يكون هناك أمل وأصرار على المفاومة، لذا أنه في المراحل الأخيرة من صفحات تحرير الجانب الأيسر شهدت إنهيارا للمعنويات الداعشية وعمليات تحرير سريعة في الغالب لا تتجاوز البضع ساعات مع هروب عناصر داعش من منطقة لأخرى.

• من النتائج الأولية التي يمكننا من قرائتها سريعا هي أن قضية وجود داعش كقوة تمتلك قدرة على المقاومة الشرسة والمجابهة الطويلة مرتبط بشكل أو بأخر بمدى ما يمكنه من الأستفادة من الدعم الداخلي والخارجي أولا، وثانيا من الدعاية الترهيبية التي تتولاها فرق متخصصة لها خبرة ميدانية ولوجستية قادرة على التأثير الفعلي، وبالتالي فالصفحة العسكرية مهمة إذا كانت توجه نحو مصدر القوة الأساسي وليس فقط لمواجهة المقاتل العدو.

• ومن التجربة أيضا أثبتت العمليات العسكرية إن العمل العسكري المنظم والهادئ والمخطط له من قبل محترفين مهنيين بعيدا عن تقلبات وتدخلات العمل السياسي، وأبعاد المزايدات والمناكفات السياسية وتأثيرها على القيادة العسكرية الميدانية، تمنح المقاتل رؤية واحده موحدة تجاه الهدف ولا تشغله في حسابات الأخرين.

• التقسيم العملي وتجزئة الأهداف الكبرى إلى مراحل ومديات مرتبطة بخطة شاملة مع حسابا أمكانيات المناورة بالجهد العسكري، وبناء توقعات تفائلية بناء على أمنيات لتحقيق نصر سريع دائما ما تصطدم بالكثير من المفاجأت التي لم يكن أحد يتوقعها، لذا فتنسيق العمل العسكري وتوزيعه حصريا وأختصاصا على قطعات عديدة ومتنوعة والأحتفاظ برصيد كافي من القوة المتواجدة في الخط القتالي الثاني على أهبة الأستعداد للمفاجأة تمنح القائد الميداني الثقة بأن النصر ممكن وأكيد طالما أنه يملك الفعل الناجح والرصيد الذي يحافظ عليه.

• هناك حقيقية في العلم العسكري يعرفها القادة والأمرين وبالذات المخطط الأستراتيجي أن لكل معركة طبيعتها الخاصة واهميتها المحدودة في الزمان والمكان والوضع العام، وبذلك لا يمكن تكرير تجربة ناجحة بتفاصيلها في كل وقت وفي كل مكان، لذا على القائد أن يحسب بدقة كل المتغيرات الواقعية والظروف الموضوعية على أي عملية يراد لها أن تطبق خطة ناجحة سابقة، هذا الإدراك يتماشى مع قواعد العمل السكري السليم والذي يجعل من الأفكار العسكرية والخطك الناجحة على أنها قراءة لواقع متغير يعتمد عنصر التخصص.

• وأيضا من التجارب والأفكار الناجحة التي يمكن أستخلاصها من عمليات تحرير الجانب الأيسر أن قضية التعامل مه المدنييت وحصر أحتمالات تهجيرهم من أماكنهم بالقدر الذي يحميهم أولا ويخفف العبء على القطعات المقاتلة كانت له نتائج إيجابية كثيرة، وعليه بعض المؤشرات التي يجب حسمها في المستقبل أثناء تحرير الجانب الأيمن من الموصل، دون أن يعني هذا بالضرورة أجبار السكان المدنين على البقاء في أماكنهم في كل الأحوال أو منعهم من الهجرة المبكرة لتحاشي الضرر المحتمل، ولكن على المخطط العسكري والقائد الميداني أن يمنح قضية البعد الإنساني دورا مهما في تنفيذ الخطة التحريرية أعتمادا على تعاطف السكان ومعاونته لهم ومعاونتهم له في رصد وتشخيص والدلالة على نقاط القوة والضعف لدى العدو.









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