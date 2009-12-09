

اتريس سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:36

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









1- الحرائق والمتاريس والحسدة معالم نهتدي بها في طريق النجاح.

2- لا حاجة لي برضى العاهرات كما اني لا اكثرت بسخط المجانين.

3- كلما اشتدت المحن يكون النصر على مرمى حجر.

4- الموت الاخلاقي يجرد المرء من هويته الانسانية.

5- نكون على قيد الوجود حينما يتمظهر الوعي في الذات.

6- نكون على قيد الانسانية حينما نحمي ضمائرنا من الاغتيال.

7- النخبة تستحق الخلاص على حساب الحثالة.

8- المصير متعلق بالمحظور.

9- لا اؤمن باي شيء لاني املك من الخيال متسعا فسيحا يجعلني استغني عن كل الاوهام الزائفة.

10- التبرير قناع الجريمة.

11- رب نزوة عابرة تسبب معاناة ابدية.

12- تقبع الخطيئة في النفوس المصابة بالخوف والجشع اما الطبيعة فهي ابعد ما تكون عن ترهات الحمقى.

13- المواقف تجسد المبادىء.

14- المرح الشيطاني يمنحني مواهبا تسخر من المستحيل.

15- من السخيف تماما ان يسقط الفيلسوف في مستنقع الاغراء.

16- تاريخ الحضارة غاية من صنع افكار العظماء.

17- الجهل فطرة الحيوان.

18- الانسان مشروع لا يمكن ان يتحقق في الوجود.

19- يعبر الحقد عن ذاته في النيل من الاخر عن طريق الحرمان.

20- ان الماهية الروحانية للافكار العظيمة تجعلها تتحدر من العوالم المتعالية المفارقة الى براثن المادة الارضية.

21- مهما كان الامر فيجب على الانسان ان ينتصرالى جوهره ويكون كما يريد هو ان يكون وليس ما يفرض عليه من قبل الاخر.

22- الكتاب قبل الخبز.

23- اموت جوعا واحيى حكمة.

24- تنعدم الثقة كلما ازداد الشك.

25- العالم سجن صنعه الوهم الذي يستعبد النفوس.

26- لقد حول البشر العالم الى مقبرة من الاكاذيب القاتلة .

27- السعادة هي اوهام البشر التي لا يمكن لها ان تتحقق.

28- لم يقل حجرا لبشر اعبدني لان الحجارة بباسطة لا تتكلم.

29- الانسان مقياس كل شيء.

30- المادة والقيم تحت سلطة العقل المقيد بالاخلاق.

31- الوحدة الانسانية رسالة كونية للتصالح مع الذات وباقي مظاهرالوجود.

32- الايمان انجاز وليس اعتقاد.

33- الولادة والقتل في نظر الكثير تبدوا مجرد نزوة عابرة.

34- الجهل المطبق والاندحار الاخلاقي يقودان الى السقوط المذوي في فخ المؤامرة.

35- الوجود هو حلقة الصراع القائمة على مبدا الاضداد المتناقضة.

36- يختفي الشر حينما يصبح الجميع اشرارا.

37- الشرهو الغرائزالحيوانية في حالة الاشباع الذي يستند الى مكر العقل الانساني الخبيث.

38- الخديعة مطية الشهوة التي تنازع كل شيء من اجل البقاء.

39- خيانة الخائنين مبدا سامي.

40- في هذا العالم لا يمكن الوثوق باي شيء.توقع السوء واستعد للمحن.

41- استعد للبلاء لان الوجود محض اباطيل.

42- المحظور ينطوي على السر الذي لا ينجلي الا في الكشف.

43- الملكية الفردية مصدر كل الشرور التي طالت البشر

44- الارث الفردي حق للمجتمع يعاد توزيعه على الفقراء وفق ما تقتضي الضرورة عند الحاجة.

45- لا يمكن توقع الخير من اولئك اللذين لا يرحمون انفسهم.

46- الموت هو الولادة في غياهب الغطرسة.

47- اللحظة جرعة من الشجاعة والنسيان.

48- الكتمان يرادف النجاح.

49- الحظ محض الوهم اما النجاح فهو من صنع القوة.

50- المبادىء الاخلاقية والمثل العليا والقيم الكونية تبقى مكانتها فوق الدولة والقانون والدين والعائلة لانها تقاس بمقاييس الانسانية.



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