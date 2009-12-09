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مطارحات في الاشياء والكينونة


اتريس سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:36
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


1- الحرائق والمتاريس والحسدة معالم نهتدي بها في طريق النجاح.
2- لا حاجة لي برضى العاهرات كما اني لا اكثرت بسخط المجانين.
3- كلما اشتدت المحن يكون النصر على مرمى حجر.
4- الموت الاخلاقي يجرد المرء من هويته الانسانية.
5- نكون على قيد الوجود حينما يتمظهر الوعي في الذات.
6- نكون على قيد الانسانية حينما نحمي ضمائرنا من الاغتيال.
7- النخبة تستحق الخلاص على حساب الحثالة.
8- المصير متعلق بالمحظور.
9- لا اؤمن باي شيء لاني املك من الخيال متسعا فسيحا يجعلني استغني عن كل الاوهام الزائفة.
10- التبرير قناع الجريمة.
11- رب نزوة عابرة تسبب معاناة ابدية.
12- تقبع الخطيئة في النفوس المصابة بالخوف والجشع اما الطبيعة فهي ابعد ما تكون عن ترهات الحمقى.
13- المواقف تجسد المبادىء.
14- المرح الشيطاني يمنحني مواهبا تسخر من المستحيل.
15- من السخيف تماما ان يسقط الفيلسوف في مستنقع الاغراء.
16- تاريخ الحضارة غاية من صنع افكار العظماء.
17- الجهل فطرة الحيوان.
18- الانسان مشروع لا يمكن ان يتحقق في الوجود.
19- يعبر الحقد عن ذاته في النيل من الاخر عن طريق الحرمان.
20- ان الماهية الروحانية للافكار العظيمة تجعلها تتحدر من العوالم المتعالية المفارقة الى براثن المادة الارضية.
21- مهما كان الامر فيجب على الانسان ان ينتصرالى جوهره ويكون كما يريد هو ان يكون وليس ما يفرض عليه من قبل الاخر.
22- الكتاب قبل الخبز.
23- اموت جوعا واحيى حكمة.
24- تنعدم الثقة كلما ازداد الشك.
25- العالم سجن صنعه الوهم الذي يستعبد النفوس.
26- لقد حول البشر العالم الى مقبرة من الاكاذيب القاتلة .
27- السعادة هي اوهام البشر التي لا يمكن لها ان تتحقق.
28- لم يقل حجرا لبشر اعبدني لان الحجارة بباسطة لا تتكلم.
29- الانسان مقياس كل شيء.
30- المادة والقيم تحت سلطة العقل المقيد بالاخلاق.
31- الوحدة الانسانية رسالة كونية للتصالح مع الذات وباقي مظاهرالوجود.
32- الايمان انجاز وليس اعتقاد.
33- الولادة والقتل في نظر الكثير تبدوا مجرد نزوة عابرة.
34- الجهل المطبق والاندحار الاخلاقي يقودان الى السقوط المذوي في فخ المؤامرة.
35- الوجود هو حلقة الصراع القائمة على مبدا الاضداد المتناقضة.
36- يختفي الشر حينما يصبح الجميع اشرارا.
37- الشرهو الغرائزالحيوانية في حالة الاشباع الذي يستند الى مكر العقل الانساني الخبيث.
38- الخديعة مطية الشهوة التي تنازع كل شيء من اجل البقاء.
39- خيانة الخائنين مبدا سامي.
40- في هذا العالم لا يمكن الوثوق باي شيء.توقع السوء واستعد للمحن.
41- استعد للبلاء لان الوجود محض اباطيل.
42- المحظور ينطوي على السر الذي لا ينجلي الا في الكشف.
43- الملكية الفردية مصدر كل الشرور التي طالت البشر
44- الارث الفردي حق للمجتمع يعاد توزيعه على الفقراء وفق ما تقتضي الضرورة عند الحاجة.
45- لا يمكن توقع الخير من اولئك اللذين لا يرحمون انفسهم.
46- الموت هو الولادة في غياهب الغطرسة.
47- اللحظة جرعة من الشجاعة والنسيان.
48- الكتمان يرادف النجاح.
49- الحظ محض الوهم اما النجاح فهو من صنع القوة.
50- المبادىء الاخلاقية والمثل العليا والقيم الكونية تبقى مكانتها فوق الدولة والقانون والدين والعائلة لانها تقاس بمقاييس الانسانية.

الماستر الاكبر اتريس سعيد





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اتريس سعيد

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - اتريس سعيد - مطارحات في الاشياء والكينونة