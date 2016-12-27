

تجمعت الجماهير ... هتفت الجماهير ... سيقت الجماهير للموت .

صادق العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 22:53

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







طالما وقفت الجماهير الغفيرة امام السياسي او امام رجل الدين , لتهتف بحبها له وتعلقها به , بعد ذلك يتم اسكاتهم بحركات توحي بالامتنان لهم من قبل قائدهم , ليتحدث بعد ذلك بموضوع ما ,هو يريد منهم ان يقوموا به , اما بصورة مباشرة او غير مباشرة , وهذا ما يُعرف بـ ( عسكرة الجماهير) او تحشيدها من اجل حربا ً او غيرها , والجماهير بالضرورة ستعلن موافقتها الجماعية من خلال المزيد من الهتافات , والتضحية بحياتهم وما يمتلكون من اجل القائد المفدى .

قطعا ًسوف يستخدم هذا السياسي او رجل الدين بعض الكلمات المكررة , والتي تناسب جميع المناسبات وتناسب ايضا ًجميع طبقات الجماهير ... منها :

ايها الشعب العظيم ! .

ايها الجماهير الابية ! .

يا ابناء الوطن الشجعان ! .

وغيرها من المصطلحات , التي يأخذها الجزء الاكبر منهم او اغلبهم , على انها شهادة تقدير له شخصيا ً دون الاخرين , بمعنى انها رسالة شكر وامتنان له بالتحديد , الاخرون بدورهم يعتقدون انهم المعنيون بتلك الكلمات, هكذا يكونوا جميعا ً مطالبين بالولاء له اولا ً , وتحقيق ما يطلبه منهم ويأمرهم به ثانيا ً , والحفاظ على شخصه العظيم كونه يفكر عنهم ويتخذ القرارات المناسبة لهم ثالثا ً!.

كانت الخطابة وما زالت , من اهم ادوات قيادة الجماهير , بل اهمها على الاطلاق , لدرجة انها اهم بكثيرمن الاعمال التي يجب ان يقوم بها القادة , بمعنى ليس من الضروري القيام بأعمال عظيمة من قبل السياسي او من قبل رجل الدين , ولكن من الضروري ان يكون خطيبا ً قويا ً مؤثرا ً !, نجد هذه الحالة في اغلب مجتمعات العالم , ولكن في المجتمع العربي تكون اكثر من غيرها , لانه مجتمع يعتمد على السمع دون التدوين !, فلقد تناقل العرب تاريخهم وادبهم وتقاليدهم وغيرها , تناولوه عبر النقل من جيل لاخر , ولم يكن للتدوين اهمية كبيرة لديهم الا قليلا ً .

بالرجوع الى موضوعنا , وهو وقوف وهتاف الجماهير امام السياسي او رجل الدين , والاستماع الى كلماته المعبرة عن حالتهم وعن طموحاتهم , والتي تستوجب موافقتهم المطلقة عليها , هذا السياسي اورجل الدين يجعلهم قتلة اذا اراد , ويجعلهم حملان وديعة اذا ما طلب منهم ذلك , على هذا الاساس يمكن للجماهير ان تتحمل اصعب الظروف من اجل قائدهم , ومن اجل رغبات وكلمات قائدهم , ومن اجل لاهداف واجندات قائدهم , وبالتالي تكون هذه الجماهير بمثابة قبنلة موقوتة بيدهم .

المعيب في هذا الموضوع , انه لحد هذه اللحظة , ما زالت الجماهير تتجمع وتصفق وتهتف لهؤلاء الساسة او لرجال الدين , والمعيب ايضا ً انهم يفتخرون بتغييب عقولهم بهذه الطريقة , وبأعطائه الحق بالتفكر عنهم , وايجاد الطرق المناسبة لحياهم و لموتهم , لهذا نجد القرارت الجماعية والموت الجماعية هي الحدث الابرز في المجتمعات العربية , اما بخصوص ما يمتلكه هذاالسياسي اورجل الدين من مواصفات وقابليات, فليس بالضوروة ان يكون الافضل , ولكن بالضرورة يكون الاقدر على عسكرة وتجييش هذه الجماهير .

لقد عمل هؤلاء القادة ( الساسة ورجال الدين ) ,عملوا على خلق اكثر من حالة لقيادة الجماهير , ولكني اركز على حالتين مهمتين جدا ً هما :

الاولى :

ارتباطهم هؤلاء القادة بالمقدس , بمعنى وصولهم الى مرتبة التقديس ( وليس العبادة ) , اما من قبل المنظرين لهم او من قبل اتباعهم , وهذه ليس غريبا ً في المجتمعات غير الواعية , ولكن الغريب انهم ينكرون على الاخرين تقديسهم لما يعتقدوه !, مما يجعلهم يوغلون بالجهل وبالتخلف , وهذا بالضبط ما يحتاجه القادة من اتباعهم , جماهيرغبية متخلفة لا تطرح اي سؤال , لا يثيرها اي تصرف من قائدهم , والدليل اننا نشاهد اجتماع هؤلاء القادة وجلوسهم مبتسمين مع بعضهم البعض , ليتحاوروا بامور الدولة والجماهير , اما قطعانهم ( الجماهير) فأنهم ينتظرون ما يقرره اسيادهم , او انهم يتقاتلون فيما بينهم الى ما شاء قادتهم .

ثانيا ً :

جعل الموت فكرة جماعية تتشارك بها الجماهير , وفي حالات متقدمة يكون الموت هدف اوغاية تسعى لها اغلب الجماهير , بل ويتسابقون ويفتخرون بوصولهم للموت اسرع , لذلك تجد الموت الجماعي اقل تأثيرا ً حتى على ذويهم ,انه استيعاب سهل بسيط لفكرة الموت التي حيرت الانسانية على مر التاريخ , في حين يكون تأثير الموت الفردي بين فترات زمنية متباعدة كبيرا ًعلى النفس الانسانية .

يعتقد بعض المفكرين ان المجتمعات الشرقية بحاجة دائما ًالى ديكتاتور , سواءً ديني او سياسي , وان هذه المجتمعات غير مهيئة لتكون شعوب ديموقراطية , وهذه ليست تهمة من قبل اعدائها , انما هي نتائج بحوث طويلة اجريت عليها , بدليل ان سقوط الديكتاتور في اي دولة عربية , بالضرورة ينتج ديكتاتوريات متعددة الاتجاهات والاجندات , المستفيدون من هذه الديكتاتوريات يبررون افعالها ووجودها , لانهم خبراء في كيفية صنع الديكتاتور , ايضا ًوخبراء في كيفية الاستفادة منه .

في الطرف الثاني من المعادلة الاجتماعية العربية , هناك الشرفاء الذين يعتقدون ان الافضل والاصلح هو الذي سيحكم بلدانهم في وقت ما , على اعتقادهم هذا تجدهم ينتظرون وينتظرون , ولن يأتي الاصلح ولن يأتي الافضل , وهكذا تعيد الحياة الاجتماعية دورتها بوجود ( المستفيدون من الديكتاتور السابق ) وقد شغلوا الفراغ الموجود لصناعة ديكتاتور جديد .

يجب ان تدرك الجماهير وهي تهتف وتغنى للسياسي او لرجل الدين , انهم فقط ارقام في اجندة القادة , وانهم حطب الحروب والصراعات التي يصنعها السياسي او رجل الدين .

صادق العلي









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

