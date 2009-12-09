التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!
|
|
مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الفساد أقوى من (شتات) اجهزة مكافحته ..!
- من ينصف الأُمهات ..!
- فيدل كاسترو .. الرحيل البهي ..!
- اخوان مسلمون .. أم (خُوّان مسلمون) .. !
- الناصرية تودع الشيوعي الذي أضاء (ملابس) الشرطة ..!
- رسالة أردوكان بصوت البغدادي ..!
- تبرعوا لوزارة التربية ..!
- تدريب العراقيين على الفشل ..!
- اخوة التراب واخوة الخراب
- سفرة (عائلية) من الموصل الى دير الزور ..!
- علاقة (كلب) سيطرة ديالى بتفجير الكرادة ..!
- استقالة الوزير بعد اقالته .. !
- الخضراء مزدحمة بالقادة والمستشارين والخبراء .. !!
- الانتخابات القادمة امتحان (دور رابع) للفاشلين
- فيلق المستشارين وأخطاء المسؤولين
- الحج (السياسي) الى أنقره ..!
- الحصانة كنزٌ لايفنى .. !
- الكتلة العابرة للنزاهة .. !
- نكتة التصويت بالاجماع ..!
- لكل مجتهد (قميص) ..!
المزيد.....
- فتح الله غولن يعلق على اغتيال سفير روسيا بتركيا
- الشرطة الإيطالية تقول إنها قتلت المشتبه به بهجوم برلين
- شويغو: اقتربنا من التوصل لاتفاق وقف شامل لإطلاق النار في سور ...
- مباشر.. بوتين: نطور قدراتنا النووية بمراعاة صارمة لكافة الات ...
- عملية ملاحقة -إرهابي برلين-.. تغطية مباشرة
- موسكو: يجب الاتفاق مع دمشق حول مهام البعثة الأممية بحلب
- -آيفون 4S- تحضر بتحقيقات اغتيال السفير الروسي !
- وكالة: القبض على 31 عضوا من -داعش- باسطنبول
- أمريكي يحصل على 75 دولارا تعويضا لسجنه -ظلما- 31 عاما!
- الخبراء الروس بصدد إنشاء منظومة عالمية جديدة للاتصالات
المزيد.....
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - علي فهد ياسين - مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام ..!