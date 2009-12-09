

نشوان عزيز عمانوئيل

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 10:00

المحور: الادب والفن









قادمون يانينوى



نشوان عزيز عمانوئيل













قادمون يانينوى

ياابنة عشتار

قادمون على ركب آشور

وسهام بانيبال

قادمون

والف نبوخذ نصر

لا يهاب موتا أو رجال

قادمون

والثور المجنج يسحق جماجم الانذال



قادمون

وأم الربيعين تثور مثل بركان

تنثر حمما من نار

تشهد عليهم بالعار

قادمون

وكل حجارة من سور آشور

ستكون مقبرتكم

من سنجار إلى الاهوار

من حطام الآثار

إلى قيثارة عشتار



من طلل الحمدانية

والهمة العراقية

تزهو

من الزهور والمثنى

وحي القادسية

من وجع الرصاص

وحقد البندقية

ستحصدون الويل

ياحثالة البشرية



انا العراق صوتي

من جبال اربيل

إلى نخلة الناصرية

انا جبل النار

مهد الحضارات

وأول البشرية

انا العراق فالويل لكم

وترابي يعشق الحرية

انا كل الأطياف

لكن

هويتي. .عراقية

وغضبي

قنبلة ذرية

سيفي لايرحم الانذال



من أين جئتم

من قندهار

أمن وراء البحار؟

من جحور الاحجار

يااعداء الحياة

أي حقد لديكم

على البشرية

يااشباه الرجال

كل شيء فيكم اسود

راياتكم. رؤسكم

تفوح قذارة وطائفية

لاتفهمون سوى لغة الموت

والمقابر الجماعية



ولكن صبرا سنعود

قسما بالحب بالحياة وباوتار العود

فنحن نحب الحياة كما تحبون الموت والجحود

وها قد لاحت شمسك يانينوى

ولنا واياك لقاء موعود