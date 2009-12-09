أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طاهر مصطفى - إرهاصات جرداء


اخر الافلام











المزيد.....

إرهاصات جرداء


طاهر مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:12
المحور: الادب والفن
    


إرهاصات جرداء


خريف خجل
من دمعة زهور
أسقط اله الفراغ
في أنصاف فرصة
غازلت ظلمة الوجود
والفجر في ساقييه الجرداء
يضحك على وقت مفقود
في ارض مشاربها
تفجر مشهداً
مازالت أوتار أمواجه
تعزف على رعشة
جف دموعها
في عمق لحن إعصار
غاص في خواء مفقود
ويمر المساء
مرور الكرام
على أرصفة عمدت فراغ
استباح هيكلية الغبار
ووجوه تتأمل
إشراق فجر الطريق
آه من صمت
عاشر عمق لحن
في دروب سوداء
انزوت في أناشيد
كآبية الرحلة
تراه دائماً مبتسماً
في كل صباح ومساء
أمام بيوت
تساقطت جفونها
لتنهيدة طفل
ممزق الإرهاصات
كحلته ظل غيمة
بصحراء سراب
صحت أمام
هذيان الخيال
وصهيل الشمس
أغفى في علل
أرحامه لا لون لها
إلى بقايا ماضي تعرى
في صقيع أشواك البرد





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طاهر مصطفى

إجمالي القراءات: 164,960
المقالات المنشورة: 100
- عطر يحتضن الجسد
- رنين دهاليز الصحراء
- أنفاس الشوارع
- تسألني
- الم ورصاصة
- عذرية الجسد الجميل
- ظل تسلق الشمس
- عيناها واحتي المسافرة
- لن نصغي
- سيدة القلب
- يسكب الورد الأريج
- أبي حبة القلب
- دقات قلب خجولة
- نواعير الذكريات
- عذراً أيها الزمان
- مكان في زوبعة فنجان
- غبار دقات الدموع
- لحظات ضياع الأقدار
- جرح الزيزفون
- ولادة ضبابية

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يؤكد رفضه المساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول ال ...
- بالفيديو.. مقاتل فلسطيني يهزم أمريكيا بالفنون القتالية المخت ...
- أعلى المشاهير أجرا في العالم
- موغابي يوافق على الاستقالة ويوجه كلمته الأخيرة للشعب
- مفاجأة... الكشف عن دور الأمير ويليام وشقيقه هاري في فيلم -حر ...
- بالفيديو...تسريب مشاهد من فيلم -Justice League-
- صدور -بلد لن أرى- ديوان عبد القادر الجنابي بالعربية والفرنسي ...
- مفهوم الثقافة – حسن عاتي الطائي
- فرح وموسيقى ورقص في مقر حزب موغابي بعد عزله
- صدر مؤخرا كتاب” حلية الزمن بمناقب خادم الوطن ..سيرة رفاعة را ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- يوم كان الأمر له كان عظيما... / محمد الحنفي
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طاهر مصطفى - إرهاصات جرداء