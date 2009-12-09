

طاهر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 03:12

المحور: الادب والفن









إرهاصات جرداء





خريف خجل

من دمعة زهور

أسقط اله الفراغ

في أنصاف فرصة

غازلت ظلمة الوجود

والفجر في ساقييه الجرداء

يضحك على وقت مفقود

في ارض مشاربها

تفجر مشهداً

مازالت أوتار أمواجه

تعزف على رعشة

جف دموعها

في عمق لحن إعصار

غاص في خواء مفقود

ويمر المساء

مرور الكرام

على أرصفة عمدت فراغ

استباح هيكلية الغبار

ووجوه تتأمل

إشراق فجر الطريق

آه من صمت

عاشر عمق لحن

في دروب سوداء

انزوت في أناشيد

كآبية الرحلة

تراه دائماً مبتسماً

في كل صباح ومساء

أمام بيوت

تساقطت جفونها

لتنهيدة طفل

ممزق الإرهاصات

كحلته ظل غيمة

بصحراء سراب

صحت أمام

هذيان الخيال

وصهيل الشمس

أغفى في علل

أرحامه لا لون لها

إلى بقايا ماضي تعرى

في صقيع أشواك البرد