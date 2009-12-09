

خلدون جاويد

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 13:20

المحور: الادب والفن











الى قارئ أعمى



يدي اليمنى التي اكتب بها

بدأت تنشل

انعم بلامتناهي ظلام .



الى قارئ اصم



حنجرتي تتيبس

حنجرتي

تتصحر

فقدت القدرة على الغناء

لا سماع بعد اليوم !



الى قارئ ميت

حياتي لاطعم لها

مت من دون قيامة !.



الى حائط



اشكو اليك هيستيريا في الحس

هياجا في المشاعر

حنينا كشاحنة بحجم الكون

سحقتني

فلتتصخر

ياحائط الآجر .



الى حاشية رصيف



انت لا تفهم إلاّ حالة واحدة

لغة الجمجمة

التي سأدقهاعليك

حتى ابادلك السكوت

كن صلدا كالفولاذ !



الى باب من حديد



لكثرة ما اطرق جرسك

عطل عن العمل

ماعاد يزعجك الرنين

طرقت بيدي حتى تهشمت عظامها

الآن نم رغيدا .



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