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خطابات شديدة اللهجة ...


خلدون جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 13:20
المحور: الادب والفن
    



الى قارئ أعمى

يدي اليمنى التي اكتب بها
بدأت تنشل
انعم بلامتناهي ظلام .

الى قارئ اصم

حنجرتي تتيبس
حنجرتي
تتصحر
فقدت القدرة على الغناء
لا سماع بعد اليوم !

الى قارئ ميت
حياتي لاطعم لها
مت من دون قيامة !.

الى حائط

اشكو اليك هيستيريا في الحس
هياجا في المشاعر
حنينا كشاحنة بحجم الكون
سحقتني
فلتتصخر
ياحائط الآجر .

الى حاشية رصيف

انت لا تفهم إلاّ حالة واحدة
لغة الجمجمة
التي سأدقهاعليك
حتى ابادلك السكوت
كن صلدا كالفولاذ !

الى باب من حديد

لكثرة ما اطرق جرسك
عطل عن العمل
ماعاد يزعجك الرنين
طرقت بيدي حتى تهشمت عظامها
الآن نم رغيدا .

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خلدون جاويد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خلدون جاويد - خطابات شديدة اللهجة ...