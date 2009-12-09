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جوليات .. 7 .. سُويعات .. ( Gay version ) ..


هيام محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 05:05
المحور: الادب والفن
    


ظننتُ أنّي تَـــــــ ..
رَكْتُ الماضي وذكرياته ..
وراء ظهري ..
ظننتُ أنّي سأعيش ..
هنيــــــــــــــــئةً ! ..
مع زوج وأطفال حتى ..
ينقضي عمري ..
هُـــــــــــــوَ ..
هُمْ ..
لا يعلمون سرّي ..
وهِــــــــــــــــــــــــــيَ ! .. أيضا ..
ظننتُها لا تعلم شيئا ..
من أمري ..
"إتَّقيتُ" لأَظْهَرَ سعيدةَ عَصْرِي ..
وطال بيَ العهد فـــــــ ..
صدّقتُ كما صدّق غيري ..
سويعات ! ..
وانقلبَ عليَّ سحري ..
لحظات ! ..
ورفضَتْ ودياني أن تصبّ ..
في بحري ..
وقالتْ : بل محيطات الأرض وبحارها ! ..
مُلتقى نهري ..
سويعات ! ..
غابَ فيها زوجي وزوج جوليات فـــــ ..
ضاق صدري ..
سويعات ! ..
نام فيها أبنائي وأبناء جوليات فـــــــــ ..
وقَعَ أَسْرِي ..
بعد أن اِنْهَدَم ذلك الصــــــــــ ..
صَّرْحُ البلّوريّ قَصْرِي ..
تُرْسُ إيماني و..
طُهْري ..
لحظات ! ..
وانكشفَ كفري ..
يا طول صبري ! ..
وكفر جوليات ! ..
وعهرها كما عُهْري ..
قالت : اقتربي ..
لم تقولي شيئا عْـــــــــــ ..
عن عطري ..
أهدتنيهُ فلانة وقالتْ : ..
منه يأتي كلّ خَيْرِ ..
لحظات ! ..
إقتربتُ فيها خطوات ..
فأُطلِقَ مِنْ أسْرِهِ طَيْري ..
جوليات لا تضع عطورا ..
ولا تعرف "فلانات" ..
غيري ! ..
جوليات عندها نَظَـــــ ..
رات قالتْ ..
ما لم أقله سنينَ قهري ..
سويعات ! ..
وعاد زوجي وزوج جوليات ..
مطلع الفجر ..
احذري إيلان ! ..
أسرعي جوليات ! ..
قبْلَ أن يُحفَر قَبْرُكِ و..
قبري ..





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هيام محمود

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هيام محمود - جوليات .. 7 .. سُويعات .. ( Gay version ) ..