

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 05:05

المحور: الادب والفن









ظننتُ أنّي تَـــــــ ..

رَكْتُ الماضي وذكرياته ..

وراء ظهري ..

ظننتُ أنّي سأعيش ..

هنيــــــــــــــــئةً ! ..

مع زوج وأطفال حتى ..

ينقضي عمري ..

هُـــــــــــــوَ ..

هُمْ ..

لا يعلمون سرّي ..

وهِــــــــــــــــــــــــــيَ ! .. أيضا ..

ظننتُها لا تعلم شيئا ..

من أمري ..

"إتَّقيتُ" لأَظْهَرَ سعيدةَ عَصْرِي ..

وطال بيَ العهد فـــــــ ..

صدّقتُ كما صدّق غيري ..

سويعات ! ..

وانقلبَ عليَّ سحري ..

لحظات ! ..

ورفضَتْ ودياني أن تصبّ ..

في بحري ..

وقالتْ : بل محيطات الأرض وبحارها ! ..

مُلتقى نهري ..

سويعات ! ..

غابَ فيها زوجي وزوج جوليات فـــــ ..

ضاق صدري ..

سويعات ! ..

نام فيها أبنائي وأبناء جوليات فـــــــــ ..

وقَعَ أَسْرِي ..

بعد أن اِنْهَدَم ذلك الصــــــــــ ..

صَّرْحُ البلّوريّ قَصْرِي ..

تُرْسُ إيماني و..

طُهْري ..

لحظات ! ..

وانكشفَ كفري ..

يا طول صبري ! ..

وكفر جوليات ! ..

وعهرها كما عُهْري ..

قالت : اقتربي ..

لم تقولي شيئا عْـــــــــــ ..

عن عطري ..

أهدتنيهُ فلانة وقالتْ : ..

منه يأتي كلّ خَيْرِ ..

لحظات ! ..

إقتربتُ فيها خطوات ..

فأُطلِقَ مِنْ أسْرِهِ طَيْري ..

جوليات لا تضع عطورا ..

ولا تعرف "فلانات" ..

غيري ! ..

جوليات عندها نَظَـــــ ..

رات قالتْ ..

ما لم أقله سنينَ قهري ..

سويعات ! ..

وعاد زوجي وزوج جوليات ..

مطلع الفجر ..

احذري إيلان ! ..

أسرعي جوليات ! ..

قبْلَ أن يُحفَر قَبْرُكِ و..

قبري ..