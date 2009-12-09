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سلاسل الانتظار


أحمد صبحي النبعوني
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 10:12
المحور: الادب والفن
    


سلاسل الانتظار

يا امرأة تتسلق
طحالب قصتها
كل جدران ذاكرتي
لتقيدني ...
بسلاسل الانتظار
ليصبح وجهها
ركنا للصلاة
ومرآة وطن .

2
القيت في نيرانك
كل دفاتر عشقي القديمة
وفي السطر الأول
لدفتري الجديد
كتبت :
طالب في قضايا
الهيام
والتسكع أخرالليل .

3
قد لا ينشد العصفور
أول المساء
انغامه فرحا..!
قد يكون وحيدا
وضجرا..
لا يهتدي لعش
ترتاح فيه
اجنحة الأمل .

4
دلنا يا مرشدنا ..
أي طريق
يقودني لنهر
لا ينضب ..
دائم الجريان
كقلبي ..
يخفق شوقا
كل الفصول .

5
هل سكنتك امرأة
من عصور بابل
وما عدت تجيد النوم .. ؟
عليك إذا
بسرير معلق
بجدائل شقراء
كلما اهتز ..
فيك وتر الحنين
لفحتك ريح
مورفيوس.

أ.ص.ا





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أحمد صبحي النبعوني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد صبحي النبعوني - سلاسل الانتظار