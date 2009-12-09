

أحمد صبحي النبعوني

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 10:12

المحور: الادب والفن









سلاسل الانتظار



يا امرأة تتسلق

طحالب قصتها

كل جدران ذاكرتي

لتقيدني ...

بسلاسل الانتظار

ليصبح وجهها

ركنا للصلاة

ومرآة وطن .



2

القيت في نيرانك

كل دفاتر عشقي القديمة

وفي السطر الأول

لدفتري الجديد

كتبت :

طالب في قضايا

الهيام

والتسكع أخرالليل .



3

قد لا ينشد العصفور

أول المساء

انغامه فرحا..!

قد يكون وحيدا

وضجرا..

لا يهتدي لعش

ترتاح فيه

اجنحة الأمل .



4

دلنا يا مرشدنا ..

أي طريق

يقودني لنهر

لا ينضب ..

دائم الجريان

كقلبي ..

يخفق شوقا

كل الفصول .



5

هل سكنتك امرأة

من عصور بابل

وما عدت تجيد النوم .. ؟

عليك إذا

بسرير معلق

بجدائل شقراء

كلما اهتز ..

فيك وتر الحنين

لفحتك ريح

مورفيوس.



أ.ص.ا